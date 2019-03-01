«Европейский состав по Dota 2 в нашей ситуации не может работать даже в 0»

В конце октября СНГ-организация Vega Squadron пошла на необычный шаг и подписала европейский состав по Dota 2. Команда в качестве замены выступила на одном майноре, но позже не смогла пробиться ни на один рейтинговый турнир. Это привело к тому, что 27 февраля клуб решил расстаться с составом. В интервью “Чемпионату” спортивный директор Vega Squadron Георгий Фалеев рассказал о причинах этого решения, поделился мыслями о развитии тир-2 сцены в Dota 2 и объяснил уход Леонида Chopper Вишнякова из команды по CS:GO.

Интервью было записано 27 февраля. 1 марта бывший состав Vega Squadron по Dota 2 объявил о дизбанде.



— Когда вы анонсировали европейский состав по Dota 2, было много перспектив и надежд на долгое сотрудничество. Но не прошло и полугода — и вы расстаетесь с командой. Что произошло?

— Когда мы подписывали этот состав, OG два месяца не играла и пропустила мэйджор и майнор. Liquid первые квалификации отыграла очень плохо и потом даже снялась с майнора. Было непонятно, кто в Европе сильный, а кто слабый. Были Team Secret, показавшие силу, были Alliance, которые хорошо играли в начале. И TFT, на тот момент выступавшие примерно на уровне с Lithium .



Мы общались с несколькими командами. У нас был вариант подписать стак Forev, который потом стал J.Storm. Но Forev и компания просили гораздо больше в отношении финансов, а по результатам Lithium на тот момент были даже сильнее. В СНГ-регионе сильных команд еще не было, тогда только-только появились NoPango, два игрока которых находились у нас на контракте. В принципе, мы могли с ними что-то придумать. Но выбирая из трех команд, Lithium очевидно были лучшим вариантом.



Сначала мы общались с NoPango, но они дали понять, что они длительное сотрудничество не рассматривают. Они хотят контракты на два-три месяца. А ни одной организации это не выгодно. В течение двух-трех месяцев ты тратишь деньги на команду, она выстреливает, показывает результаты и говорит: «Ну, мы пошли туда, где потеплее». А любой состав — инвестиция, игра в долгую. По крайней мере, ты рассчитываешь на это. Поэтому мы остановились на Lithium.

Они на тот момент действительно выглядели как топ-3-4 команда Европы. У Европы было три слота на мэйджор, два слота на майнор. А в пятерке мы явно оказывались, потому что они тянули на этот уровень. Честно говоря, я понадеялся, что либо Liquid, либо OG будут играть слабо. По статистике, когда у тебя в регионе пять сильных на бумаге команд, скорее всего, одна из них или две будут не так уж и сильны. Как же жестоко я ошибался. Сейчас все они смотрятся очень мощно. И последний цикл мэйджоров и майноров показал, что мы на ступеньку, но ниже.



После того, как у Европы отняли второй слот на майнор, пытаться что-то сделать стало еще сложнее. Конечно, шансы всегда остаются. Ты всегда можешь кого-то обыграть и воспользоваться какой-то случайностью, но стабильно обходить тир-1 команды мы не можем. Это очевидно. На одной квалификации мы обыграли NiP, на другой — OG, на третьей — Liquid один раз. Но этого недостаточно, чтобы войти в топ-4 региона.

К сожалению, рынок киберспорта устроен так, что если ты не выигрываешь, то ты не получаешь ничего. Если ты не проходишь на «ланы», ты остаешься с носом. У тебя нет никаких отчислений за просмотры твоих матчей, у тебя нет призовых.

Ты занял 4-е место на квалификации мэйджора, проиграл Liquid, Secret и NiP, которые войдут в топ-7 мэйджора, но извини, у тебя не будет ничего. А какие-то Infamous из Южной Америки, которые на две-три головы ниже нас, приезжают на мэйджор, получают призовые и медийку. В этом дичайшая несправедливость по сравнению с CS:GO, где есть майноры. Да, ты занял там 3-4-е место, но ты съездил на LAN, показал себя на турнире, получил какие-то деньги. А в доте система региональных квалификаций беспощадна.



Мы поняли, что европейский состав по Dota 2 в нашей ситуации не может работать даже в 0. Это исключительно меценатство со стороны Vega Squadron. Мы тратим на это деньги, но не получаем никакого дохода. Мы надеялись, что к нам придёт европейский спонсор и мы привлечем внимание европейской сцены, но опять же из-за перенасыщения тир-1 командам, мало кто не хочет смотреть за составами второго эшелона.

— Возвращение прежней системы с прямыми приглашениями помогло бы в этой ситуации? Разгрузило бы отборы?

— Было бы три приглашения на Европу, тогда и слотов стало бы не 4-5, а два. Secret и Liquid получили бы инвайты, а OG и NiP забирали квоты с квалификаций, например. Просто немного обидное разделение слотов между Европой, СНГ, Северной и Южной Америками. Слишком большая разница между командами. От Европы на майнор едет чемпион The International, а от СНГ едет стак, который собрался за два дня до квалификаций. От Северной Америки проходят стаки, про которые в Европе никто бы и не знал.

— А онлайн-турниры по типу WePlay не приносят доход?

— Эти тир-2 турниры в онлайне — отдельная тема. Я не хочу кого-то обидеть, но зачастую они очень сильно ущемляют тир-2 сцену. Никому до неё нет дела. Вместе с тир-2-3 командами все организаторы приглашают 4-5 тир-1 команд, которые автоматом сидят в призах. Условно говоря, NiP на WePlay могут вообще не сыграть ни одного матча, но все равно получить деньги. А командам ниже уровнем надо сыграть 3-4 тура, выиграть их, причем зачастую в Single elimination, и только потом они могут рассчитывать на какие-то призы. Ты должен пройти несколько туров, сыграть пару матчей, дать просмотров организаторам турниров, а они тебе за это ничего не должны. Понятное дело, «не хочешь — не играй», но выбора нет. Приходится.



В моем понимании количество денег должно быть прямо пропорционально количеству матчей, которое команда сыграла на турнире. Сыграл один матч — получил условные $ 500. Сыграл 2 — получил $ 1000. Сыграл 10, дошёл до финала — получил свои $ 50 тыс.



То же самое с квалификациями. Начнём с начала. Команда тратит условные 10 тыс. на буткемп, приезжает, готовится, играет открытые квалификации, проходит их за несколько дней. Потом играет закрытые квалификации. Доходит до малого финала, занимает 4-е место — и остается ни с чем. А команда, которая заняла третье место, заработала квоту на мэйджор, условные $ 10 тысяч за последнее место, 150 DPC-очков, кучу медийки и внимание со стороны спонсоров и инвесторов. Эта грань между “пан” или “пропал” очень резкая. Один матч или зачастую одна карта.

Самое проблемное — психология игроков. Да, это удар по организации, ее карману и престижу, но еще и по игрокам, особенно по их уверенности. Они сразу начинают сомневаться в себе и своих тиммейтах, считают, что проблема в них.

Ты пытаешься им объяснить, что они проиграли буквально чуть-чуть, что нужно собраться и немного потренироваться, но если ты потерял уверенность, то это лечится зачастую только заменами.



— Некоторые команды нанимают психологов, чтобы восстановить эту уверенность.

— Любая терапия в психологии работает на дистанции. Психолог — не тот человек, который придет, мозг вправит и уйдет. Это долгая работа, этому нужно учиться с детства. Я не представляю, как это может работать в киберспорте. Хороший пример психолога в киберспорте в СНГ — Ugin в составе Na'Vi по CS:GO. Он долго работает с командой, вливается в коллектив. Он для них шестой игрок. Больше я таких примеров в СНГ не знаю.

— Команда изначально знала, что в случае непопадания на мэйджоры и майноры, вы с ней расстанетесь?

— Мы сразу с ребятами договаривались, что мы проходим пробный период до следующих квалификаций, а потом смотрим на результат. Мы сыграли первые отборы, нам немного не хватило. Мы собрались с ними вместе, обсудили, что это не то, что ожидали и мы, и они сами. Решили посмотреть, как всё выйдет на следующей квалификации, потому что никакого внимания со стороны общественности привлечь не удалось. Для этого нужны результаты. Ребята сказали: «Да, окей». Они согласились, что это неудовлетворительный итог работы.



После вторых квалификаций мы снова собрались вместе и сказали команде, что нам нужно время на размышление о том, что мы можем сделать. И вот в течение последних нескольких недель у нас было такое подвешенное состояние. Так что они были в курсе, мы с ними общались, разговаривали. Мы пытались найти пути решения. Может, у нас получится продолжить сотрудничество. Но решили остановиться на таком выборе.



— Как я поняла из анонса, есть вероятность, что вы вернётесь к сотрудничеству с этой командой?

— Есть. На самом деле, мы пока просто взяли паузу до следующих квалификаций. Посмотреть, подумать, потестировать. При этом мы максимально честны с ребятами. Как я им вчера сказал: будет нечестно, если мы будем иметь возможность смотреть и тестить, а вы нет. А вдруг им завтра напишет кто-то с предложение с зарплатой в 10 тыс. и особняком? Какой-нибудь европейский меценат нарисуется. Или какие-то другие команды решат усилиться за счёт наших бывших игроков. Может быть, через три недели мы с ними сядем, все обсудим еще раз и вернемся к сотрудничеству, если состав продолжит существовать.

— Часто, когда возникает тема об отличиях работы с европейскими и СНГ-командами, речь заходит о том, что западные игроки профессиональней и серьезней. Однако это очень общие понятия. В чём заключается эти отличия?

— На самом деле, всё очень просто — меньше раздолбайства. Оно тоже присутствует, без этого никуда, просто его меньше. Например, типичный буткемп СНГ-команды на мэйджор или TI. 40 минут до начала матчей — команда валяется в постели, и ты просто как дурак ходишь и их поднимаешь. Может быть, кто-то один проснется заранее. Европейская команда — за час до игры максимум один валяется, все остальные готовы и уже разминаются. Для людей вне киберспорта это кажется дикостью. Ну как он может валяться в кровати перед матчем? Но это так.

Европейские игроки такие же дети, но чуть постарше. Если средний психологический возраст СНГ-игрока 10-12 лет, то европейцы — это 15-16 лет.

С ними во всем проще. Если тебе нужно сменить шапку в твиттере, потому что поменялся спонсор, СНГ-команду ты будешь просить об этом две недели. Кто-то забыл пароль, кто-то не знает, как картинку поменять, у кого-то она не сохраняется — всегда найдется причина. Просишь европейцев сделать то же самое — через полчаса вся команда все поменяла.



Я не говорю про всех. В СНГ полно отличных игроков, ответственных ребят. Например, тот же самый Fng. К нему никаких претензий никогда не было. Но есть и другие. И то, что я описал, это скорее “средняя температура по больнице”.

— Когда вы говорили, что работа с СНГ-командами — это «особый вид мазохизма», вы именно подобные ситуации имели в виду? Что вы вкладывали в эту фразу?

— Множество всего. Например, буткемп. У тебя есть европейская команда. Они говорят: «Мы хотим буткемп». Ты им рассказываешь, что есть вот такие условия на такие-то дни. Они отвечают: «А почему так мало? Мы хотим побольше!». Когда СНГ-команде предлагаешь сделать буткемп, они тебе говорят: «Зачем?». Тебе приходится уговаривать их выбираться из своей квартиры. Ты им объясняешь, что нужно выходить из зоны комфорта, но в ответ получаешь «зачем?» и миллион отговорок. Начиная от «мы еще не сыгрались, чтобы ехать на буткемп» до «мы друг от друга устанем раньше времени».



Ещё один пример. Ты собираешь команду в СНГ, и они сразу спрашивают, сколько мы будем платить. Мы объясняем: «Давайте сделаем KPI-систему. Сейчас, условно, будет $ 1 тыс., если выполняете такие условия, то $ 2 тыс., если делаете вот это, то $ 3 тыс.". А у них вопрос: «А вот у Team Spirit сразу $ 4 тыс. было! Почему?». Ну так идите и спросите у них! Если кто-то поднимет цены, разве и мы должны это делать? У нас есть вот такое предложение. И, естественно, после каждого турнира или успеха команда начинает просить повышение — это постоянно.



Европейцы чтут контракт. Ты договорился с ними о KPI-системе, и они от этого уже не отойдут. Они не будут приходить и говорить тебе, что там за забором платят больше. Но при этом при подписании контракта они все узнают, читают, вносят свои предложения. Они преследуют и свои интересы. Но когда они подписали договор, то все.



А ещё мошны друг на друга у них меньше. Это тебе приходится говорить: «А вам не кажется, что этот парень немного недоигрывает?». И они будут его защищать, потому что это тиммейт. В плане перемен и изменений в составе они гораздо сложнее на подъем. В СНГ набрить кого-то — запросто.

У меня были игроки, которые раз в неделю хотели кого-то кикнуть. А то двоих и троих. Они просто звонили раз в неделю в обход команды и капитана и говорили: «Я с этим чуваком играть больше не буду, убирай его!»

Может, у меня слишком маленький опыт работы с европейцами и у них тоже есть подобное, но мне пока не доводилось с таким встречаться.



— Если ли преимущества у СНГ-команд? В чём-то они лучше?

— Конечно, да. Я бы не сказал, что СНГ играет хуже, например. Уровень игры абсолютно одинаковый. Достойных игроков тоже хватает.



Во-первых, в СНГ менталитет душевней. У тебя в любом случае складываются дружеские отношения с командой. Как бы ты ни старался относиться к ним как к подчинённым, когда ты проводишь с человеком по 6-8 часов на буткемпе, вы становитесь какими-никакими, но друзьями. С СНГ-игроками это быстрее и проще.

Естественно, когда ты думаешь с человеком на одном языке, вам проще общаться друг с другом и понимать ход мыслей. Ты понимаешь какие-то междометия, словечки, простую речь. С европейцами сложнее бывает понять, что он хочет, и донести до него свою мысль.



— Реально ли в доте собрать команду сверху?

— Нет ни одной успешной команды, которую бы собрали сверху. В доте это практически невозможно, потому что это слишком сложная для понимания игра. И ни один менеджер и руководитель команды ни хрена в ней не понимает. Можно сколько угодно делать умный вид и писать в «Твиттере» про подготовку, драфты, тренировки, пики формы и «все под контролем» — но нифига не под контролем на самом деле. У тебя есть сильные тир-1 игроки и сильный капитан. Тир-1 команда может существовать только с тир-1 игроками. А относится ли к кандидат к таковым, может сказать только сильный капитан, который в этом разбирается.



Если я буду выбирать между тремя керри-игроками, я буду смотреть на их сухую статистику и человеческие качества. Но я в жизни не пойму, кто из них быстрее двигается по карте, кто лучше фармит и чей пул героев лучше подходит нынешней мете. Это может сделать либо хороший капитан, либо хороший тренер. Лучше всего, если это их тандем. Так было в Liquid и есть в Secret. В меньшей степени так сейчас складывается ситуация в Virtus.pro. Но без тир-1 капитана ты ничего не сделаешь.



Мне бы хотелось, чтобы ко мне, как когда-то к Solo к Sneg, пришёл такой человек, и сказал: «Здравствуй, Гоша. Я хочу собрать команду, у меня есть вот эти люди, нам нужен только вот этот человек. Мы разберёмся, у меня есть план». И ты ему доверяешь. Должно быть какое-то общение капитана с менеджмента. Чтобы я понимал, чего хочет капитан, а капитан осознавал, что нужно менеджменту. Сейчас же это зачастую выглядит как сломанный телефон.



Поэтому часто проще взять готовый стак, который уже собрался вместе, сыгрался, у них всё хорошо.



— В анонсе вы упомянули академию. Расскажите об этом проекте подробнее.

— Есть несколько стаков ребят, игра и прогресс которых мне нравятся. Мне импонируют их капитаны. Но это еще совсем неизвестные молодые ребята, которым по 15-16 лет. Они играют на уровне Pavaga или вроде того. Это и европейцы, и молодые СНГ-игроки. Нам хочется предоставить им условия для игры и посмотреть, что из этого выйдет. Я не говорю про какие-то огромные зарплаты. Если они достигнут какого-то результата, то они получат вознаграждение.

— То есть игрокам, которые уже спрашивают, куда посылать заявки в академию, придётся подождать?

— Нет, можно писать, стараться, показывать себя. Вот пример Димы DM. Человек мне писал в личку два года: «Возьмите меня, попробуйте. Я топ-15 Европы». Потом пишет: «Нет, я топ-10 Европы!» Парень рвался, пробивался. Причем я уверен, что я не был единственным, к кому он стучался. Потом он выиграл «Академию Ситилинк» и так далее. Так что все возможно.



Причём я уверен, что если мы откроем Академию, то это будет не просто один состав из пяти человек. Я надеюсь, что это будет рабочая организация с ротацией, мы будем открывать таланты, кто-то из них будет попадать в основной состав, а кого-то мы будем продавать в другие команды. Но пока это все на бумаге и в пилотном варианте. Я надеюсь, что мы запустимся к апрелю. На первый месяц-два это будет состав из 5 человек, который получит в своё распоряжение буткемп и какие-то гарантии бонусов за достижения.



— Неплохая инициатива, учитывая, что все постоянно говорят, что в СНГ мало молодых талантов, никто их не развивает, а в стаках играют одни и те же игроки.

— Я бы не сказал, что это так. Я горжусь тем, что Vega задала тренд на молодых игроков в конце 2017 года. Мы взяли киргизов (Zayac и Blizzy), тогда же пришёл Palantimos. Молодых талантливых ребят очень много. Командам не стоит бояться играть с ними. Тот же самый Ramzes ещё в 2016 году только начинал карьеру в Spirit и Empire и мало кто думал, кем он станет.



— План по созданию академии направлен только на Dota 2 или на CS:GO тоже?

— Пока по CS:GO нет таких планов.Честно скажу, что в CS у нас была академия. Мы её не афишировали, но у нас были игроки в запасе на контрактах. И мы даже совершили ряд успешных трансферов. Так что это будет не первый наш опыт.

— Если реалистично оценивать, какие были ожидания от мэйджора по CS:GO?

— Ожидания были как всегда: мы не можем выступит средне — либо очень хорошо, либо очень плохо. Так что мы не загадывали. Скорее ждали, что все сложится скорее неудачно. Однако на прошлом мэйджоре у нас было такое же ощущение, но выступили достойно. Поэтому надежда была. Да и на самом деле NiP попали в Легенду, а мы им дали бой. И если бы ни один раунд, то могли бы и выиграть.

Опять эта грань между провалом и успехом — 1-3 раунда. И ты или Легенда, или можешь отлететь как Spirit 0-3. Я, кстати, считаю, что они, как и мы, проиграли незаслуженно. Но это спорт, здесь всегда кто-то должен проиграть. Как я написал в твиттере: «Когда-то ты отправляешь домой NiP, когда-то NiP отправляют тебя». Проигрывать такой команде не стыдно.

— Ребята вернулись с таким же ощущением или у них был не такой позитивный настрой?

— Ребята полностью были согласны, что могли сыграть лучше, что результат отрицательный. Можно сколько угодно говорить про форму и “могли-не могли”, но побеждает сильнейший. Конечно, они были недовольны своим выступлением. Так что они менее оптимистично смотрели на то, что произошло.



— Судя по анонсу, chopper ушёл по своему решению. Были ли вы готовы к такому в случае неудачи на мэйджоре?

— Речи о том, что он ушел из-за плохого выступления, не было. Мы возобновляли контракты до старта мэйджора, и тогда Леня сказал, что пока он не знает, хочет ли он продолжать дальше играть с нами и подписывать документы. И предложил, что пока поставит все на паузу, а решение примет в ближайшее время. И он сделал это во время или после турнира.



Это его решение. Конечно, мы сделали все возможное, чтобы он остался. Может, он не хочет с кем-то играть, считает, что он достоин большего или просто хочет попробовать других тиммейтов. Я могу понять его решение.



Конечно, жалко расставаться с таким игроком. Тем более, что благодаря мемам он стал некоей визитной карточкой нашего состава, особенно после ухода Mir. Так что когда он ушел, появилось ощущение, что мы потеряли половину состава.

— В таких случаях стоит ли держать игрока, предлагать ему больше денег, какие-то бонусы? Или если человек хочет уйти, то стоит его отпустить?

— Тут всё упирается в математику. Ты считаешь, сколько тебе игрок принесет пользы и сколько ты за это должен заплатить. Если оно того стоит, то, конечно, стоит попробовать. Есть игроки, за которых точно нужно держаться. Допустим, у тебя в команде есть s1mple и он говорит, что хочет уйти. Ты ему ответишь: «Да, иди»? Конечно, нет. Это невозможно. Если из Na'Vi уйдет s1mple, то Na'Vi просто не будет. Или если убрать кого-то из Astralis — команда развалится.



Леня был одним из ключевых игроков, поэтому мы предлагали ему обсудить, что он хочет. Мы старались сохранить его в составе. Но он сказал, что никаких пожеланий у него нет, он просто хочет уйти в неизвестность и посмотреть, что будет. Может, он желает попробовать пройти тесты в других командах, посмотреть других тиммейтов. Может, его в Na'Vi пригласят! Или ничего такого не сложится, и через две недели он нам напишет и скажет: «Я хочу назад». Вряд ли такое случится, но это возможно. Он хотел пойти на рынок свободных агентов — и он это получил. А дальше все в его руках. Он просто не хотел зависеть от организации и менеджмента, а пожелал отвечать за все сам.

— Ходят слухи, что это будет не единственная потеря в составе. Так ли это?

— Я не буду ничего обещать и говорить, что мы точно сохраним 4 человека или точно заменим кого-то. Пока абсолютно непонятно, как сложится ситуация. Мы взяли небольшую паузу после мэйджора, пока идет так называемый решафл в СНГ. Многие команды в этот период будут менять составы. Мне кажется, это будет самый крупный решафл за последние годы, в котором могут пострадать все команды, включая самые верха. Поэтому мы сейчас просто следим, что происходит вокруг. И я надеюсь, что мы обойдемся малой кровью. Но что будет в итоге, я точно не знаю.



— Чем отличается процесс решафла в CS:GO и в Dota 2?

— Главное отличие — ксеры более профессионально подходят к процессу. Если у игрока есть контракт, то он не будет выпендриваться. Если ему скажут: «Мы не сошлись по цене, продать тебя мы не можем, так что продолжаем работать дальше», он будет работать в 95% случаев. Если дотер хочет уйти, то он падает на пол, поднимает руки и ноги и плачет горькими слезами. Делайте что хотите, платите мне бабки, а я ничего делать не буду. Либо отпускайте меня. Таких игроков не 100%, но подобное имеет место быть. Если дотер не хочет чего-то — то всё. Если ксер подписывает контракт, то он работает и соблюдает договор, отдает себе отчет в том, что он делает.



Второе отличие — цены на игроков. В CS:GO их стоимость выше. Видимо, в доте их просто больше и проще заменить. Стак в доте работает практически сразу, потому что это менее командная игра. В CS:GO все должны знать тайминги друг друга, кто куда кидает гранату, забегает и на какой точке сидит в определенном раунде. Особенно если это саппорт команды, который должен прикрывать определенные углы. Это как синхронное плавание. Если в команду забросить новую синхронистку, то это не сработает. А Dota — это футбол или хоккей. Ты даёшь новичка хоккейной команде — и это будет выглядеть как хоккей. Конечно, останутся какие-то нюансы, шероховатости, которые нужно наиграть на тренировках. Но общей картины это не испортит.

— Можете ли вы как-то прокомментировать ситуацию с предупреждением от Riot Games составу по LoL? Обсуждали ли вы случившееся с командой?

— Мы с командой сразу приняли решение, что играем с женской командой серьезно и без шуток. Поэтому обсуждать тут нечего. Решение Riot я комментировать не буду, это их устав. После этого случая решили, что какой смысл возмущаться и что-то говорить, когда единственное, что мы можем сделать — это выиграть сплит? Вот одержим победу — и тогда будем давать комментарии. А если нет, то значит не заслужили.



— Самая перспективная дисциплина в СНГ, которую Vega ещё не успела освоить?

— Я отвечу развернуто. У меня буквально несколько дней назад возникла мысль о том, что киберспорт сожрал почти всю гейминг-индустрию. И теперь любая игра, у которой есть мультиплеер, сразу становится киберспортивной. И если пролистать профильные киберспортивные издания, то все пишут обо всем. Вышел Apex Legends. Два дня — и она киберспортивная дисциплина. Прошло 4 дня — уже подписали команды. VP подписали состав по Artifact за полгода до выхода самой игры. И у них до сих пор есть на контракте игрок. Это игра с онлайном меньше, чем четвертая «Цивилизация».



А что тогда считать киберспортом? Многие ортодоксальные задроты считают, что это три слона: Dota 2, LoL и CS:GO, и черепаха — Starcraft, которая это явление породила. А что сейчас из себя представляет киберспорт, я уже не очень понимаю.

Сейчас даже организации стали мультигейминговые, а не киберспортивные. Поэтому нужно следовать трендам именно в гейминге и пытаться подписывать все, что популярно. К сожалению, у нас в СНГ это сделать очень тяжело и практически нереально. Из-за бюджетов, небольшой отсталости аудитории по времени от Европы и мира.

Возвращаясь к вопросу, сейчас я слежу за Apex Legends. Мне кажется, что это классная игрушка и именно она станет первым росточком киберспорта будущего, где игра — чистый экшн. У тебя нет ранней или поздней стадии. Через 30 секунд после старта ты уже во всю с кем-то дерешься. Все это очень быстро и интересно. Самое главное — низкий порог вхождения, тебе нужно для понимания часа два игры. Это я могу рассказать на своем примере, человека достаточно старого и закостенелого. Я зашел в нее и через полтора-два часа уже понимал, что и как нужно делать, и носился по карте. А попробуй так зайти в доту, если ты ни разу в нее не играл. Через сколько ты сможешь понять, что происходит на стриме? Через полгода?



Поэтому, мне кажется, что Apex Legends — это классно. Молодёжь всё прибывает и прибывает, а стариков становится меньше, они теряют интерес к киберспорту. И костяк дисциплин тоже постепенно начнет обновляться. И Apex Legends — одна из тех дисциплин, которые станут предвестниками киберспортивной революции.