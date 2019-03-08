«Я до попадания в Vaevictis eSports даже не следила за киберспортом»

В феврале 2019 года СНГ-организация Vaevictis eSports пошла на неожиданный шаг — клуб решил подписать женский состав по League of Legends для выступления в LCL. На несколько недель девушки стали одной из главных тем для обсуждения в киберспортивном сообществе. В честь Международного женского дня мы решили поближе познакомиться с одной из киберспортсменок команды — Еленой VioletFairy Коваль, которая играет на средней линии. Девушка рассказала, как неожиданно оказалась на профессиональной сцене, чему успела научиться за несколько недель в Континентальной лиге и какая атмосфера царит в женском коллективе.



— Когда вы начинали играть, это все еще было мальчишеской прерогативой?

— Когда я начинала играть, мне было лет 11. Первой моей игрой была первая дота, и девочек там практически не было. Ну или они все, как и я, писали от мужского имени, потому что воспринимали их в штыки. Я играла не очень хорошо и получала в свою сторону кучу флейма. Но стоило людям каким-то образом узнать, что с ними играет девочка, как они тут же начинали проявлять излишнее внимание, добавлять в друзья. Это было очень в новинку. Потом я стала играть в Lineage 2. Это игра совсем другого жанра, так что с девушками там было попроще.



Я в то время играла в компьютерном клубе, в котором тусовались множество взрослых парней. Я чувствовала себя такой взрослой, необычной! Не такой, как все девочки, которые играют в какие-нибудь настольные игры или что-то подобное. А я тут с ребятами в компьютерах!



— У вас там была какая-то компания или вы ходили одна?

— В самом начале я играла одна. Мне купили компьютер, но интернета у меня не было. Я могла играть только с ботами. Когда я играла дома, мне становилось скучно и я шла в компьютерный клуб. Так я уже познакомилась с местными ребятами, потом выяснилось, что мои знакомые парни тоже играют. Так сложилась компания, с которой мы играли. В основном там были мальчики, но по моим стопам некоторые девочки тоже приобщались. Но зачастую это все было просто, чтобы заполучить немного внимания со стороны молодых людей, не более того. Две недели поиграть и забить.



А я играла часто и с фанатизмом. У меня не ограничивается все созданием аккаунта и прокачкой персонажа до какого-то уровня. Если уж начинать, то по-крупному.

— Как вы перешли из Linage в LoL?

— «Лигу Легенд» создали тогда, когда не было Dota 2. И мои друзья из компьютерного клуба рассказали мне о ней. Тогда в доте не было привязки аккаунта, не было никакой статистики — ты просто играешь, выигрываешь или проигрываешь, и все. А в LoL появился аккаунт, на котором прокачивался уровень и сохранялась статистика. Это меня заинтересовало. Да и сама игра оказалась намного динамичней, матчи быстрее, тимфайты мобильнее. Поэтому я осталась в LoL.



А в L2 просто закрыли сервер, на котором я очень долго играла и старалась. Я расстроилась и больше вообще не заходила в эту игру.

— Lol — это любовь с первого взгляда или вы долго притирались?

— У меня была любовь с первого взгляда с чемпионом Катариной. Я и до сих пор на ней играю, а тогда она еще была абсолютно другая. Это был первый чемпион, за которого я сыграла в матче с настоящими людьми. Мне так понравился сам персонаж, что я запускала LoL не столько ради самой игры, сколько ради того, чтобы сыграть на этом чемпионе. Но так как мне в принципе подобный жанр нравится, мне полюбился и сам LoL.



— В жизни ты любишь чувство конкуренции? В подобные игры тебя привела соревновательная жилка?

— Многие думают, что киберспортсмены — очень азартные люди. А я вот, наверное, больше командный игрок. У меня нет такого, что я готова сделать что угодно ради победы. Но поддерживать свою команду, видеть желание моих тиммейтов победить и понимать, как я могу им в этом помочь — вот это мое. А идти по головам, чтобы достичь цели в соло — не про меня.

Любые другие соревновательные игры не вызывают у меня особенного интереса. Даже если это какая-то настольная игра в компании, когда я ничего не проигрываю, мне приятнее уступить победу, чтобы человек порадовался. Даже на физкультуре во время волейбола или баскетбола я сидела на скамейке: «Не буду портить вам катку!»

— Кстати, об уроках. Игры не мешали с учебой?

— До 9 класса я училась средне. Для меня в приоритете были игры. Сколько было ночей, когда мама стояла возле двери, требовала выключить компьютер, а я нервничала и не хотела ложиться спать. Было много подобных конфликтов. Это, конечно, мешало учебе.



Но с 10 класса, когда мозги включились, я начала разграничивать эти сферы жизни. Я отдавала себе отчет, что если сейчас я сижу играю, то потом мне нужно будет больше времени отводить на учебу. Я закончила школу хорошо, хоть и не с золотой медалью. Все потому, что в 9 классе я некоторые экзамены сдала плохо Но у меня получилось включить голову и закончить школу с хорошими отметками.



— Это повлияло на ваш скилл?

— По ощущениям, да, определенно. Есть же поговорка: пока ты спишь, враг качается. И это правда. Бывало, что во время контрольных в школе ты не играешь, а потом заходишь с друзьями в игру, а они уже себе Elo подняли, а ты в хвосте плетешься.

— Ведь в основном люди наоборот жертвуют учебой, чтобы поиграть подольше. А у вас наоборот!

— На самом деле, я никогда не стремилась в киберспорт. И расценивала «Лигу Легенд» как хороший способ провести время. И поэтому я была уверена, что если я сейчас плохо закончу школу, то где мне этот Diamond в будущем мне никак не поможет. «Он же мне работы не даст!» — думала я. Поэтому я делала большую ставку именно на образование.



Хотя в университете уже было попроще, но это скорее было по накатанной. Я на первом курсе зарекомендовала себя как хороший студент, и потом все оценки мне давались легко, а преподаватели были лояльны. Поэтому я успевала и играть, и учиться.



— На кого вы учились?

— На компьютерного инженера. Многие думают, что это связано с программированием, но этот предмет у нас был очень поверхностным. Это скорее что-то связанное с сетями и электроникой. Я закончила обучение с красным дипломом. Но, как по мне, это ни о чем не говорит, потому что IT — это такая сфера, в которой если ты перестаешь интересоваться и развиваться, то все знания быстро становятся неактуальными. Я закончила университет почти два года назад, а все уже немножко позабывалось. Базовое что-то помню, Windows переустанавливаю сама! (смеется)



— А как киберспорт появился в вашей жизни?

— Я до попадания в команду даже не следила за киберспортом и не смотрела трансляции.

Моя подруга Ксения, наш ADC, вот она постоянно следила за сценой, была волонтером на Континентальной лиге. И все мои знания о киберспорте — это из ее рук. Потом она стала менеджером команды Vaevictis, когда у них еще был мужской состав. Как-то ей захотелось поучаствовать в турнире в каком-то паблике, и она собрала нас, девочек. Тот женский чемпионат мы так и не сыграли, но Ксюша рассказала нам, что есть возможность выступить на LCL. Ну как же я могла отказаться? Я так долго играю в эту игру!



Мне кажется, что никто бы не отказался от такой возможности. Многие в комментариях пишут: «Как вы так согласились, это же такая ответственность!» Ну кто бы отказался на нашем месте? Думаю, мало кто.



— То есть для вас киберспорт совсем в новинку! Расскажите, каково это, попасть с корабля на бал?

— В самом начале я думала, что это ограничивается просто играми на выходных. Я не знала, что существуют тренировки, скримы. А оказалось, что это как реальная работа. Ты просыпаешься, у тебя начинается рабочий день, ты практикуешься, играешь, вы что-то анализируете с тренером. Это как настоящая работа — и для меня это странно. Я представляла, что ребята играют на ком хотят и как хотят, а потом приходят на турнир и играют.



— Сколько длится ваш тренировочный день?

— Все зависит от того, есть ли у нас партнеры для тренировок. Я подозреваю, что у нас все не так жестко, как у ребят. Где-то я слышала, что у них прям 8-мичасовой рабочий день. У нас такого нет. В основном мы проводим около 3 тренировок в день с другими командами, а потом «солоку» примерно по пять-шесть часов.



— Вам легко найти партнеров для тренировок?

— Этим занимаюсь не я, поэтому для меня это отчасти закрытая информация. Но вообще это не так уж и сложно. Сложно найти тех партнеров, из игры с которыми мы можем вынести моменты для детального разбора. Часто мы практикуемся с игроками не очень высокого уровня, потому что это будет примерно то же самое, что происходит на LCL. Нам поступают предложения от каких-то несыгранных команд, и это больше похоже на игру где-то в «нормале» на ру-сервере.



— Есть стереотип, что девушки на тренировках обсуждают ноготки и прически. Так ли это?

— Меня все эти темы про маникюр и прически обходят стороной. Хотя казалось бы, это мои километровые ногти крупным планом снимали на первой же трансляции! (смеется) Нет, мы этого не обсуждаем. У нас могут быть шутки и подколы в адрес друг друга. Может, кто-то поинтересуется, почему у подруги торчат волосы. Но нет такого, чтобы мы постоянно каждую тренировку обсуждали бьюти-моменты! Не говорят девочки только об этом. Мы также обсуждаем игру.



— У вас легкая атмосфера в команде?

— Мне кажется, это наше главное отличие от команд парней — у нас нет негативной атмосферы после поражений. Мы играем матч, и даже если кто-то сыграл хуже остальных, мы не будем винить этого человека и клевать по этому поводу. Все максимально легко и просто.

Перед тем, как мы собрали эту команду, у нас много раз спрашивали: «Выдержите ли вы все это время, не поссорившись?» И мы в первую очередь подписывались под этим пунктом. Так что атмосфера у нас максимально позитивная. Причем девочки собрались с легкими характерами, никто не расстраивается из-за каждого пропущенного килла или крипа.

Конечно, мы можем пошутить. Мы вот с Ксюшей в адрес друг друга можем пошутить достаточно остро, так что со стороны может показаться, что мы ругаемся. Но нет, это всего лишь дружеские подколы!



— Но вам пришлось сделать замену. С чем это связано?

— Наташа изначально играла не на своей линии. Топера мы перед стартом сезона искали в спешке и подходящего человека не нашли. Мы нашли человека, который был согласен играть на этой линии — это Наташа. Но она, наверное, не оценила свои силы и давление. Она требовала вернуть ей роль саппорта. Мы на некоторое время это сделали, но ничего хорошего из этого не вышло. Конечно, из-за этого начались разногласия.

Я более спокойный человек, поэтому все тонкости данного конфликта мне неизвестны. Активные обсуждения о том, кто будет стоять на топе, а кто будет саппортом, обошли меня стороной. Я стою в миду, и на моей линии меня все устраивает. Но у девочек возникли разногласия. И в конфликте есть две стороны, которые равноценно виноваты. Замены в киберспортивных командах — это нормально. Мы конфликт уладить не смогли, поэтому нам пришлось пойти на изменения.



В команду к нам пришла Элина. Я надеюсь, что девочки на меня не обидятся и не кинут потом камнем, но мне кажется, что она сейчас самый сильный игрок в плане механики в нашей команде. Я считаю, что мы усилились. Даже после игр с Элиной почти во всех комментариях писали, что топер играет один и она единственная, кто не проигрывает линию. Мне бы хотелось кричать: «Нет, нет, я тоже тащу!», но скрипя зубами я готова с комментариями согласиться. Она действительно играет хорошо. И я думаю, что мы сделали правильный выбор.



— В чем вы пока слабее других команд LCL?

— Мы в соло-исполнении на голову слабее своих оппонентов. И очень часто в начале игры мы стараемся себя обезопасить и не лезем в драки. Или как было в недавней игре, когда мы пытались поставить вард, а в итоге отдали фб. А когда игрок, который и так сильнее тебя по скиллу еще и получает преимущество из-за твоей ошибки, стоять линию становится просто невозможно. Может, другой киберспортсмен, который давно играет на про-сцене, справился бы, но каждая наша ошибка дает огромное преимущество соперникам. Из-за этого мы боимся и играем очень пассивно, отдаем все объекты. Как сейчас помню, как мы долго всей командой крались, чтобы завардить Нашора, перебегали с оракулами, а враги в это время успели набрать Нашора и даже пропушили вышку! (смеется).



И когда начинается мидгейм, наша проблема заключается в том, что мы не знаем, за какие объекты стоит драться, что мы можем себе позволить забрать, а что нет. Из-за этой боязни ошибок у нас многое не получается.

Но могу сказать, что по сравнению с первыми играми у нас есть прогресс. Каждая из нас стала хотя бы не в сухую проигрывать матчи со счетом 2-52.

— В вашем личном исполнении вы тоже чувствуете прогресс?

— Для меня самая главная проблема — фарм крипов. Когда ты играешь против соперников, которые равны с тобой по скиллу или играют слабее, тебе проще делать ставку на то, что ты сейчас наберешь много киллов, засноуболлишь и за счет этого выиграешь. А когда ты стоишь против игрока намного сильнее тебя, то тебе нужно рассчитывать не на то, что ты его убьешь, а на то, что ты не проиграешь по фарму. Благодаря тренеру я стала лучше фармить. И стала правильнее ставить линию таким образом, чтобы у вражеского лесника было меньше шансов прийти и меня убить, тем самым подарив преимущество мидеру соперника. Конечно, я не прям молодец и всему научилась так, что меня теперь никто ни разу не заганкал. Но оппонент определенно стал получать меньше киллов на мне.



— Думаю, для вас сейчас это самая главная задача — чувствовать прогресс.

— Да, мы в самом первом интервью говорили, что было бы круто бить в грудь и утверждать, что мы выиграем каждый матч. Но нет. Нашей главной задачей было прийти и показать, что мы можем прогрессировать и развиваться. Конечно, не выиграть LCL, но показать результат лучше, чем в первых играх. В этом наша цель.

— Если говорить о первых играх, как вы к ним готовились? Нервничали?

— У меня не было никакого волнения. Если бы победа зависела только от твоего морального состояния и спокойствия перед игрой, я бы выиграла все матчи! (смеется) Но, к сожалению, так не работает. Я совсем не нервничала. Вот наш лесник ходила и пила успокоительное. У остальных девочек ладошки потели, а первый вопрос был: «А как я выгляжу на камеру?». Я сомневаюсь, что мальчики вообще когда-либо задавались таким вопросом!



Первый выход на сцену был для меня совсем не волнительным. Да, это белый шум, к которому нужно привыкнуть, софиты в глаза, это отвлекает, но не настолько, чтобы начать играть хуже. Вот, например, у некоторых девочек от белого шума болела голова, а я его даже не заметила после старта игры. Не было нервов, просто было очень интересно. Мне хотелось понять, чем отличается игра на про-сцене от игры за компьютером дома.

— С таким характером вы, наверное, в команде как раз успокаиваете тиммейтов и в случае чего разрешаете конфликты?

— Да, я даже пыталась этот конфликт по поводу линий и ролей с девочками уладить. Я честно общалась и с одной, и с другой стороной, но у меня не получилось. Так что не знаю, насколько я хороший медиатор. Но если кто-то волнуется, то я первый человек, который прибежит и скажет: «Да успокойся, все нормально!».



— Вы рассказывали, что в игре вы часто опасаетесь ошибок. Здесь не помогает ваше хладнокровие?

— В моих играх все наоборот. Мне наоборот нужно немного попридержать себя! В последней игре я играла на Катарине против Зиггса и вообще забыла о том, что наш лесник умер на фб от его рук. На линии мой соперник уже стоял с дополнительными предметами и опытом и в принципе был сильнее. А я несмотря на это полезла в трейды, конечно же, их проигрывала и не понимала, почему мой ассасин наносит меньше урона, чем кастер! Только потом увидела у врага дополнительный предмет. И из-за этого куража и невнимательности сильно проиграла 1 на 1.



Мне как раз-таки не хватает самоконтроля. Мне кажется, что все трейды 1 на 1 я каким-то чудом смогу выиграть!



— В команде тиммейты должны быть друзьями или коллегами?

— Мне кажется, что в команде должна быть дружеская атмосфера, причем между всеми игроками. Не может быть такого, чтобы в коллективе сложились исключительно рабочие отношения. Все равно кто-то начнет дружить, будет испытывать больше симпатии к одному из тиммейтов. Если не ладить всей командой, то начнется просто дружба кучками против кого-то. А это может помешать.



Если внутри всей команды легкая атмосфера, то она только добавляет позитива. Мы все время подбадриваем друг друга после поражений. Иногда девочки приходят и говорят: «Видели, как я ужасно вышла на ганк?» Да, можно было бы как коллега сказать: «Могла бы голову включить и лучше сыграть!». Но ведь это уже прошло, кому от этого будет легче? Всегда можно преподнести все в дружеской форме.



— А не будут ли игроки бояться обидеть друг друга?

— Мы не боимся друг друга обидеть. У нас девочки с такими характерами, что еще постараться надо, чтобы обидеть каким-то острым словом! У нас выстроились такие отношения, что каждая из нас может высказать свое мнение и объяснить ошибки. И как раз благодаря тому, что человек понимает, что ему пытаются подсказать и помочь, а не унизить или выставить виновным в поражении, это не воспринимается в штыки.



Да, может показаться, что такие дружеские советы могут расслабить игрока, но мы все здесь с одной целью. Каждая из нас нацелена на то, чтобы показать результат. Чтобы в комментариях потом написали не только что топер один играет, но и что мидер подтянулся!

— Многие говорили, что подписание женского состава — это просто PR-акция. Как ты относишься к таким заявлениям?

— Я считаю, что доля правды в этом есть. Собрать женскую команду, когда такого в Континентальной лиге никто не делал — это вызов, сильный медийный ход. Конечно, как говорили многие, можно было устроить трайауты и выбрать девушек, которые по скиллу будут намного сильнее. Но, во-первых, это отняло бы много времени и ресурсов. Во-вторых, этот состав все равно был бы аутсайдером, по моему мнению. Новоиспеченная команда по сравнению с сыгранными ребятами, которые тренируются каждый день, все равно смотрелась бы слабее. Конечно, они могли бы показывать более многообещающие результаты. Но я сомневаюсь, что они был зарабатывали супер-победы или призовые места.



Думаю, организация сделала правильный выбор. Насколько я знаю, Vaevictis особо ничего не выигрывали в последнем сезоне и с мужским составом. Так что сделать ставку на нашу команду, состав из прекрасных дам — хорошее решение.

Тем более, мы правда стараемся! Кому-то могло показаться, что мы просто сидим, ничего не делаем и нам все равно на эту Лигу, но такого нет. Мы стараемся развиваться, и нам это нравится.

— Да, я обратила внимание на комментарии, в которых зрители удивляются тому, что вы улыбаетесь после поражений. Мол, вы несерьезно относитесь.

— Как вести себя после поражения — вопрос очень спорный. Если бы мы после каждого проигрыша выходили с понурыми лицами, они писали бы: «Вот, девочки, на что вы рассчитывали? Теперь ходите грустные!» Тут не угадаешь. Мы действительно улыбаемся после поражений. На то, как ведут себя мальчики, никто бы в принципе не смотрел, от них бы камера отворачивалась. А на нас сосредоточено все внимание. И нужно уметь правильно себя преподносить. Тем более девочкам хочется как минимум хорошо выглядеть в кадре.

— У вас появилась насыщенная киберспортивная жизнь. Как это отразилось на вашей жизни повседневной?

— Я жила в Украине, а сейчас я приехала в Россию на время LCL. После окончания университета вся моя жизнь крутилась вокруг компьютера. Я особо поработать-то не успела. Просто собралась и приехала сюда. Так что я не могу сказать, что я что-то потеряла. Да, я практически не общаюсь с друзьями, потому что все они живут в Украине, а у нас остались только переписки в ВК и Телеграме. С родителями теперь общаюсь исключительно онлайн.



Но я никогда не была зависима от шумной компании и поддержки друзей. Меня все устраивает. Конечно, это большой контраст, потому что раньше я все время сидела дома и играла в игры. Я в принципе не очень социально активный человек. А теперь я дама, которая каждые выходные ездит на студию, общается с людьми и играет в лиге! К этому нужно было адаптироваться. Я это сделала — и чувствую себя отлично.

— А в рейтинговых матчах вас стали узнавать?

— Да, меня узнают. Первое время всегда реагировали в очень негативном ключе, особенно на ру-сервере. Постоянно писали о поражениях: «Зачем вы вообще собрались? Только Лигу позорите!» Но для меня все эти комментарии — просто фан. Они вызывают у меня исключительно улыбку. Я не злюсь на рандомных людей, которые пишут что-то в мой адрес, и не загоняюсь по этому поводу.



Сейчас на ру-сервере появились люди, которые ставят ники, подобные нашим. Потом мне на стриме или в личные сообщения приходят скриншоты, где я кому-то слила игру или кого-то оскорбила. А я в это время даже не играла. Я уже перенесла свой аккаунт с русского сервера на West, а мне до сих пор приходят скриншоты с человеком, который поставил мой ник. Это прям какой-то двойник! При этом он играет на тех же чемпионах, что и я, и поэтому нас очень сложно различить.



Часто мне приходят сообщения, что я токсичная, хотя я совсем не такая. Я вообще очень редко использую общий чат. А человек, взявший мой ник, судя по всему, вообще не следит за тем, что он пишет в чат. Я буду надеяться, что однажды мне не придется доказывать, что это все делала не я.



— Остается ли время на что-то, кроме игр?

— Мне кажется, мне иногда не хватает желания на что-то другое. Раньше я занималась фитнесом, посещала тренажерный зал и растяжку. Но сейчас на это даже времени нет. Я не представляю, как эти драгоценные пару часов в день я буду тратить не на еду или возможность поваляться, а на какую-то физическую активность.



Конечно, хочется опять возобновить тренировки. Потому что одно дело хорошо играть, а другое дело потом встать из-за компьютерного стола, посмотреть в зеркало и подумать: «Ой, Лена, что же ты наделала?». Мне кажется, если бы немного потеплело, я бы уже вокруг буткемпа бегала и круги нарезала.

— Лучший способ расслабиться после трудного игрового дня?

— Нужно принять ванну. На буткемпе это сделать довольно сложно, но это мой любимый способ расслабиться. Я, конечно, не готова откисать часами, но эти 30-40 минут наедине с собой в горячей ванной с пеной меня очень успокаивают и заряжают. После этого я готова дальше покорять «солоку» и побеждать.



— А времени на книги и фильмы вам хватает?

— Кино я смотрю только на выходных. Но не так, чтобы я садилась и устраивала себе кинодень. А книги я читаю в основном в транспорте. Правда, медленно, и не могу похвастаться тем, что в месяц прочитываю по 10-15 книг. Это скорее развлечение, а не способ казаться умнее других.



Фильмы я люблю разных жанров. Мне нравятся детективы и динамичная фантастика. А почитать я люблю что-то про космические сражения или какой-то ужастик.



— Из последнего, что самое крутое вы посмотрели?

— На прошлых выходных я смотрела фильм «Анон». Это антиутопия. Идеальный мир, в котором власть может видеть глазами обычных людей. Таким образом они снижают преступность и в общем контролируют происходящее. Но есть люди, которые умеют взламывать эту систему. Впрочем, не буду спойлерить! Интересный фильм про будущее, технологии — мне это близко.



— Лучший подарок для девушки-геймера на 8 марта?

— Конечно, важно знать потребности самой девушки. Но я бы не отказалась от крутых девайсов для девочек. Например, наушники Razer с кошачьими ушками!