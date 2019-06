В Москве будет жарко. Формат, расписание и участники EPICENTER Major

Следующие полторы недели в Москве будет жарко. И это не прогноз погоды. 22 июня здесь стартует EPICENTER — последний мэйджор профессионального сезона в Dota 2. Командам предстоит разыграть $1 млн, 15 тыс. рейтинговых очков и последние 4 слота на The International 9. Рассказываем самое важное о главном киберспортивном турнире в Москве, после которого вряд ли кто-то пойдёт жаловаться в прокуратуру.

Кто участвует?

По словам аналитика Алана Nahaz Бестера, EPICENTER в этом году станет самым мощным турниром по составу команд за долгое время. DatDota подсказывает: средний EPO-рейтинг участников составит 1838,9 — это второй показатель в истории Dota 2 после The International 8.

В чемпионате примут участие все восемь команд, которые уже отобрались на TI9: Virtus.pro, Team Secret, Vici Gaming, Evil Geniuses, Fnatic, PSG.LGD, Team Liquid и Ninjas in Pyjamas. Поклонники из СНГ будут переживать за судьбу Gambit Esports, выигравших региональную квалификацию. У ребят всё ещё есть шансы не только порадовать зрителей на домашней арене, но и зацепиться за слот на главном турнире года.



Помешать Gambit в этом нелёгком деле могут и другие претенденты с амбициями: TNC Predator, OG и Alliance. Первым двум командам нужно сохранить свои позиции в рейтинговой таблице и не пустить вперед аутсайдеров. А Alliance как раз придётся пробиваться через их оборону — команде необходимо ворваться в топ-8 или топ-6 чемпионата.



Закрывают список участников турнира Forward Gaming, RNG, paiN Gaming и Infamous, единственный состав, который ещё не входит в топ-16 мирового рейтинга. Но даже эти коллективы не потеряли надежду на инвайт на TI. Всего-то нужно забраться в топ-5 или выше, чтобы обойти EHOME в таблице.

Какой формат?

EPICENTER начнётся с групповой стадии. 16 команд разделили на 4 группы. В них участники сыграют сетки GSL с матчами до двух побед. Коллективы, занявшие первое и второе места, отправятся в верхнюю сетку плей-офф. Две худшие команды из каждой группы начнут выступление с нижней сетки.

Основная стадия турнира пройдёт в формате double elimination. Первый раунд «лузеров» состоит из матчей bo1, остальные — bo3, финал — bo5.

Что по группам?

Разделение команд по группам вызвало волну негодования, особенно среди статистиков-аналитиков, которые оценивают силу составов рейтингами. Но чем непредсказуемее группы, тем интереснее результат.

Группа А: Secret. Fnatic, RNG, paiN



Лёгкий спарринг для Team Secret, которая играла в трёх из четырех финалов мэйджоров в этом сезоне. По крайней мере так кажется на первый взгляд. Всё потому, что RNG ещё не бывала на турнирах-миллионниках в этом сезоне, paiN пока не может похвастать серьёзными результатами, а Fnatic откровенно провалила MDL Disneyland Paris Major. Но кто сказал, что ситуация не изменится именно сейчас? Китай имеет свойство просыпаться именно к TI9, а Fnatic пообещала, что к этому турниру они подошли намного серьёзней, чем к прошлому. Abed уже доказал это, набив 10k MMR в рейтинговых матчах. Может, он сможет доказать, что MMR — не просто цифры?



Группа B: EG, Infamous, Team Liquid, Gambit Esports



Главная группа для всех поклонников СНГ-доты. Всего две победы на групповой стадии — и путевка на The International уже будет маячить у Gambit перед носом. Правда, для этого придется попотеть уже на первом этапе. Сначала «Гамбитам» предстоит встретиться с обновленным составом Team Liquid. Теперь это будет совсем не та предсказуемая команда, которую за два года успели изучить все соперники. А затем, вероятно, сыграть с Evil Geniuses. Они, конечно, короли третьего места, но не факт, что это относится к групповой стадии.

Группа C: Virtus.pro, Alliance, Vici Gaming, Forward Gaming



У VP не лучшая история выступлений на EPICENTER. В прошлом году они были четвёртыми, до этого — шестыми, ещё годом ранее команда заняла только последнее место. Поклонники в СНГ ждут, когда «медведи» сыграют в финале турнира. Но для начала придется поработать на групповой стадии. Учитывая, что совсем недавно Virtus.pro была не в лучшей форме, даже уверенные в себе VG и амбициозные Alliance могут стать серьезным препятствием. Тем более что для VP от этого турнира практически ничего не зависит, а шведы явно не хотят отправляться в квалификацию за один слот.

Группа D: PSG.LGD, OG, NiP, TNC Predator



Группа, о которой было больше всего споров. Она слишком сильна по статистике, она слишком непредсказуема на бумаге. Если остальным квартетам достался хотя бы один аутсайдер, то здесь на первый взгляд его просто нет. Может ли OG проиграть TNC? почему бы и нет, филиппинцы способны запросто задавить действующих чемпионов мира, не дав им провернуть классический камбек. Есть ли у NiP возможность оказать сопротивление LGD? Безусловно, они неплохо размялись на майноре, нашли своих героев, да и Питер PPD Дагер всегда неплохо справлялся с китайскими составами. А может быть, всё будет совсем наоборот. Предсказать исход в этой группе практически невозможно.

Где смотреть?

Групповая стадия и часть плей-офф пройдут «за закрытыми дверями». Команды будут играть в гостинице, а их матчи покажут на нескольких официальных стримах. Освещать чемпионат будет большая группа русскоязычных комментаторов и аналитиков, включая победителей конкурса талантов.

А с 28 июня EPICENTER переберется на «ЦСКА Арену», где в этот раз зрителей будет ждать сцена на 360 градусов.



Расписание Epicenter по Dota 2



22 июня



13:00. Secret против paiN Gaming

13:00. Evil Geniuses против Infamous

13:00. Fnatic против RNG

13:00. Team Liquid против Gambit Esports

16:00. Финал верхней сетки группы А

16:00. Финал верхней сетки группы B

16:00. Первый матч нижней сетки сетки группы А

16:00. Первый матч нижней сетки сетки группы А

19:00. Финал нижней сетки группы А

19:00. Финал нижней сетки группы B.



23 июня



13:00. Virtus.pro против Alliance

13:00. Vici Gaming против Forward

13:00. PSG.LGD против NiP

13:00. TNC против OG

16:00. Финал верхней сетки группы C

16:00. Финал верхней сетки группы D

16:00. Первый матч нижней сетки сетки группы C

16:00. Первый матч нижней сетки сетки группы D

19:00. Финал нижней сетки группы C

19:00. Финал нижней сетки группы D.



24 июня



11:00. Победитель группы А против второго места группы С

14:00. Победитель группы B против второго места группы D

17:00. Третье место группы А против четвертого места группы C (bo1)

18:00. Третье место группы B против четвертого места группы D (bo1)

19:00. Полуфинал верхней сетки №1.



25 июня



11:00. Победитель группы C против второго места группы B

14:00. Победитель группы D против второго места группы A

17:00. Третье место группы C против четвертого места группы B (bo1)

18:00. Третье место группы D против четвертого места группы A (bo1)

19:00. Полуфинал верхней сетки №2.



26 июня



10:30. Матч второго раунда нижней сетки

13:30. Матч второго раунда нижней сетки

16:30. Матч второго раунда нижней сетки

19:30. Матч второго раунда нижней сетки.



28 июня



12:00. Матч третьего раунда нижней сетки

15:00. Матч третьего раунда нижней сетки

18:00. Финал верхней сетки.

29 июня



12:00. Матч четвертого раунда нижней сетки

15:00. Матч четвертого раунда нижней сетки

18:00. Полуфинал нижней сетки.



30 июня



12:30. Финал нижней сетки

16:00. Гранд-финал (bo5).