Virtus.pro разрушили проклятие домашней арены во второй день EPICENTER Major

Субботняя программа EPICENTER выдалась крайне насыщенной, хотя спортивная интрига на «ЦСКА Аренау» почти не заглядывала. Все противостояния второго дня мейн-ивента вышли односторонними – благо, воодушевленным успехами любимой СНГ-команды зрителям настроение это не испортило.

Главная неожиданность

В стартовой серии TNC против PSG.LGD безусловными фаворитами были китайцы. После уверенной победы над ослабленными заменой, но все еще яркими OG многие возвели их в статус фаворитов EPICENTER – игрок Vici Gaming Чжан «Paparazi» Чэньчжун после вчерашней победы даже успел помечтать о китайском финале.



Против были только филиппинцы из TNC. На турнире они прыгнули выше головы и после серии побед обеспечили себе место на The International 2019 – хотя перед матчем против китайского гранда все равно казались безнадежным аутсайдером. Тем удивительнее было наблюдать за достойным сопротивлением TNC уже в первые минуты матча.

А затем оно неожиданно переросло в преимущество. Китайцы с трудом сдерживали местами излишнюю, но крайне эффективную агрессию молодой азиатской пятерки. За счет давления на старте PSG.LGD оба раза захватывали инициативу, но даже близкое к идеалу начало на второй карте не помогло. TNC ошибок OG не повторили и в удивительной для себя манере терпеливо дождались хорошего момента для камбэка.

«Медведи» против EPICENTER

После обеда свой матч начали хозяева арены Virtus.pro и обидчики второй СНГ-команды – The Alliance. Публика к встрече любимой команды подготовилась более чем достаточно. Стандартные кричалки разбавляли яркие авторские – одна реплика «Ceeeeeeeb!» из Dota 2 или аплодисменты в такт барабанам чего стоят!



Добавим к этому гуляющая минутами по трибунам волна, включенные на телефонах фонарики, забавные плакаты с шутками и мемами, и получается довольно яркая и самобытная атмосфера. Зрителям было чем заняться даже в самые спокойные моменты матча – и стоит ли говорить, что многотысячный зал с искренним восторгом встречал каждое удачное действие Virtus.pro?



Правда, раньше это не очень помогало. «Мишки» постоянно (ну, пожалуй, кроме самого первого EPICENTER) были фаворитами домашнего турнира, но подтвердить свой статус и порадовать болельщиков все никак не удавалось. Два года назад VP проиграли первый же матч будущим победителям Team Liquid, а в прошлый раз неожиданно уступили СНГ-выскочкам FlyToMoon.



В этот раз повезло – соперник попался не самый яркий, к тому же уже решивший свою задачу вчера в матче с Gambit. Шведская пятерка на фоне сверхмотивированных Virtus.pro выглядела очень бледно и быстро проиграла обе карты. «Мишки» тоже без ошибок не обошлись, хотя чудовищный провал на старте второго сета удалось исправить.

К слову, перед матчем на сцену пригласили двух влюбленных. При этом выигранная экскурсия по арене внезапно превратилась в предложение руки и сердца: судя по эмоциям, девушка точно была не в курсе. Конечно, при поддержке тысяч людей отказаться было просто невозможно. Кто знает, может, эта романтичная история принесла VP удачу?

Остановить TNC

Времени на праздничные фанфары у «мишек» банально не было. Место в четверке лучших на домашнем турнире – для фаворита каждого мейджора это все еще сродни провалу. А следующий матч против разгоряченных собственной удачей TNC начался сразу после вроде бы простой, но все же напряженной встречи с The Alliance.



Впрочем, в первом сете Virtus.pro вновь выглядели невероятно круто, и даже неожиданный пик Weaver оказался как нельзя кстати в раннем давлении, которое продемонстрировала пятерка Алексея «Solo» Березина. Быстрая победа пришлась как нельзя кстати, и лидерство в серии казалось весьма логичным.



А вот на второй карте наши ребята вновь заставили фанатов понервничать – неуступчивые филиппинцы на равных сражались более часа, заставив понервничать Virtus.pro и всех болельщиков. Лишь после серии равнозначных замесов «мишки» все же оставили азиатских гостей без выкупов и вынудили их сдаться.

Этой победой VP обеспечили себе место в топ-3 и как минимум одну серию сегодня, в решающий день EPICENTER. Соперники ждут на порядок серьезнее, чем вчера – матч с обновленными Team Liquid начнется в полдень, а в 15:00 победитель игры сразится с Vici Gaming в финале до трех побед.