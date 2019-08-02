$ 932 млн за стримера Ninja, серьёзно? Это только начало войны Mixer и Twitch

Самый популярный стример Fortnite на Twitch Тайлер Ninja Блевинс сменил стриминговую платформу. Теперь вместо популярного сервиса он будет появляться исключительно на платформе Mixer от Microsoft. По слухам, которые гуляли за последние сутки в сети, контракт Тайлера рассчитан на шесть лет и по нему он получит $ 932 млн.

Ninja начал стримить на Twitch в 2011 году и за восемь лет собрал внушительную аудиторию в почти 15 млн подписчиков. Такого не удавалось сделать никому, у его ближайшего конкурента почти в два раза меньше.

Помимо Twitch, Тайлер появлялся и за пределами стримов. Например, он появлялся на обложке ESPN, участвовал в известных вечерних шоу США. А его перформансы на Twitch всегда были яркими, однажды он играл с рэпером Drake, а также с популярным диджеем Marshmello, который сейчас является одним из его лучших друзей.

Возможно, уход Тайлера c Twitch станет показательным для многих стримеров и в ближайшее время они перейдут стримить на Mixer.

Twitch и Mixer. В чём разница?

Обе платформы идентичны. Всё те же платные подписки на канал любимых стримеров, витрина трансляций, внутриплатформенные покупки, чат. Разница состоит в том, что Mixer – это внутренний продукт Microsoft, который по умолчанию встроен в тот же Xbox One.

Ещё есть одно огромное «но» — аудитория Mixer гораздо меньше, чем у Twitch. Если на платформу от Microsoft приходится всего лишь 3% всего трафика, то у Twitch внушительные 72%. Возможно, переход Тайлера значительно поднимет трафик Mixer, поживём увидим.

Кстати, представители Ninja обосновали его переход тем, что с помощью новой платформы он сможет расширить свою фанбазу. Ведь пользователи Mixer – это преимущественно игроки с консолей. Да и аудитория у Mixer гораздо моложе, чем на Twitch.

Про деньги

По словам самого Ninja, со стримов, YouTube и всей рекламы, он зарабатывал больше $ 500 тыс. в месяц, по информации, которую высказывали другие источники – больше $ 600 тыс. Известный ютубер PewDiePie исходя из этой информации предположил, что Mixer заплатил за переход стримера внушительные деньги. Ну, и слухи про сумму не заставили себя долго ждать:

Правда это или нет, можно только догадываться. Но если это правда, Microsoft всерьёз готова повоевать с Twitch за пальму первенства в сфере стриминга. И, если честно, за этим будет очень интересно понаблюдать, ведь своей главной звезды Twitch уже лишился.