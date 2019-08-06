Он играет с лучшими игроками мира, получает огромные донаты, не соблюдает правила и говорит запретные для Twitch слова.

Егор Крид теперь не только артист, но и стример. Пиар или ближе к народу?

В последнее время уютный дом всех геймеров Twitch стал чем-то большим, чем просто игровая платформа. Не так давно на сайте проводили дебаты члены правительства Франции, а рэпер Дрейк вместе с популярным стримером Тайлером Ninja Блевинсом установили рекорд платформы по количеству одновременных просмотров – более 615 тыс.

$ 932 млн за стримера Ninja, серьёзно? Это только начало войны Mixer и Twitch Этот трансфер знаменует, возможно, самую яркую эру стриминговых платформ.

Порой на трансляциях можно увидеть самых неожиданных для игровой индустрии людей – от футболиста Александра Головина, который вместе с профессиональным геймером Draynis играл в PUBG, до политика и общественного деятеля Алексея Навального – подписчики нашли его в онлайн-игре и не дали спокойно поиграть.

Чаще всего это разовая акция, но не в нашем случае. Хип-хоп исполнитель Егор Крид пришёл на Twitch с самыми серьёзными намерениями, хотя сперва так не показалось. Вместо рекламной компании запись на стене «ВКонтакте» за пару часов до стрима, а на самой трансляции шутер Counter-Strike: Global Offensive, разобраться в котором Егору оказалось не так легко.

Напарником Крида по первому стриму стал экс-чемпион мира и капитан команды Natus Vincere Даниил «Zeus» Тесленко. Со сложной задачей помогать артисту одновременно с игрой и со стримом он справился, хотя одной ошибки Егор всё же не избежал: после очередной смерти выкрикнул ругательство, запрещённое на Twitch из-за оскорбительной окраски в адрес гомосексуалистов.



Это происшествие вскоре стало одной из главных тем для обсуждения. Дело в том, что Егор избежал блокировки, хотя многие другие стримеры потеряли канал или отправлялись на месяц в бан после произнесения этого стоп-слова. Это ещё раз напомнило о том, насколько странными критериями руководствуется Twitch, блокируя канал за употребление слова вне зависимости от контекста:



Указал на это в Twitter и наш недавний гость Андрей «Dread» Голубев, получив вторую блокировку как раз из-за такого слова:



«Очевидно, что стрим рекламный. Возможно, Егора позвали стримить на какой-то определенный срок. Он сказал стоп-слово, и теперь Twitch должен лишить его возможности стримить, но тогда получается, что пригласили постримить и сами же забанили. Некрасиво. Сами себя загоняют в угол своим нежеланием работать с русским языком».

«Twitch начинает походить на телевизионный эфир. В голове уже список запретов» Интервью с самым популярным стримером СНГ Андреем Dread Голубевым – о «Стрим хате» и вопиющем бане на Twitch.

Впрочем, пока в соцсетях спорят о двойных стандартах, Егору удалось выйти сухим из воды – хотя нельзя забывать, что блокировка ещё может последовать с задержкой. Пока же Крид собрал на первом же, довольно внезапном стриме, более 120 000 просмотров и около 10 000 зрителей одновременно, и сразу же попал на главную страницу сайта.



Большая часть зрителей, судя по всему, пришла из соцсетей артиста. Многие не сразу разобрались, что писать в чат и как подписаться на канал, зато быстро поняли систему доната и почти без перерыва пользовались возможностью получить привет или ответ на вопрос от любимого исполнителя. По примерным оценкам, за двухчасовой стрим Егор заработал несколько сот тысяч рублей.

В другой раз в гости к Криду пришёл один из лучших игроков в истории CS:GO Александр «s1mple» Костылев. Второй стрим Егор провёл куда увереннее и показал, что готов остаться на площадке на определённое время – хотя пока остаётся тайной, сколько продлится эта компания и кто пригласил одного из самых популярных российских артистов на игровую площадку.