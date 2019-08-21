Второй день плей-офф The International 2019. LIVE
Российская Virtus.pro в матче на вылет против хозяйки турнира.
В шанхайском комплексе «Мерседес-Бенц Арена» продолжаются матчи плей-офф чемпионата мира по Dota 2 The International 2019. Всего в рамках главного киберспортивного турнира года будут разыграны рекордные $33,500,000, при этом сумма еще может увеличиться. Сегодня, 21 августа, пройдут четыре матча: по их результатам чемпионат покинут еще две команды.
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