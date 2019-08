Изгои доказали, что весь мир ошибался. Исторический чемпионат мира для Перу

Сегодня утром команда из Перу вылетела с The International 2019, проиграв лидеру мирового сезона Team Secret. На первой карте Infamous удалось удивить статустного соперника интересным пиком и даже владеть инициативой – банально не хватило опыта в концовке встречи. Второй сет стал формальностью после крутого драфта от Клемента Puppey Иванова.



В послематчевом интервью керри Infamous Жан-Пьер Chris Luck Гонсалез, хоть и выглядел расстроенным, отметил, что команда цель выполнила и чувствует себя прекрасно. И в самом деле – пятерка, претендующая на вылет после группового этапа, на The International 2019 проиграла лишь три из 11 матчей и заняла место в восьмерке. Это лучший результат в истории Южной Америки.

Впервые о себе команда заявила еще в июне. Тогда на последний minor-турнир сезона в Киев приехала пятерка из Южной Америки. Команда без организации, но с очаровательной Виторией Guashineen Отеро в роли менеджера и милым «котобургером» на логотипе неожиданно выбила из турнира сначала российскую Winstrike, а затем легендарную EHOME из Китая.

Тогда Витория рассказывала, что команда Anvorgesa – пятерка друзей, которым просто нравится играть вместе. «Они просто пять игроков, они супер друзья. У нас нет организации. У нас нет буткемпа. У нас нет зарплаты. Мы просто такие: «О, будет открытая квалификация на турнир, давай сыграем». Будущее команды зависело от выступления в Киеве – и команда удивила всех выходом в плей-офф.



Спустя несколько недель у состава появилось все. Первые серьезные деньги – $25,000 за четвертое место на майноре. Зарплата и буткемп – на компашку друзей обратила внимание самая известная перуанская организация Infamous, ради местных талантов отказавшись от европейского состава. В начале июля команда вышла на The International, за весь квалификационный турнир проиграв лишь две карты.



И все-таки в компании сильнейших перуанская пятерка казалась явным аутсайдером. Самые оптимистичные аналитики предсказывали борьбу за выход в плей-офф или победу в bo1 за место в топ-12. Но большинству даже это казалось невозможным – навязать борьбу командам, которые весь сезон выступали на мировых турнирах, перуанский стак явно не мог.

Во многом и потому, что команды из Южной Америки все еще остаются изгоями на мировых турнирах. В отдельный от Нового Света регион Valve выделили материк в сезоне 2016/17. С тех бразильские и перуанские коллективы в большинстве случаев оказывались безнадёжными аутсайдерами и лишь изредка занимали не последние места.

Сейчас никто об этом не вспоминает, но у Infamous была прекрасная возможность оказаться даже в верхней сетке. По результату группового этапа команда заняла пятое место, лишь на одно очко отстав от Virtus.pro. Сказалось отсутствие опыта: в матчах последнего дня против аутсайдеров группы B Ninjas In Pyjamas и Royal Never Give Up коллектив потерял два очка.



Перед плей-офф об этом не вспомнили – и очень зря. В первый день на сцене «котобургеры» переиграли Keen Gaming. То поражение, кстати, стало первым для китайских команд на родном стадионе. Вчера перуанцы выбили еще один китайский тэг (хотя Newbee и были представлены американским составом) и вышли в топ-8.



От других представителей Южной Америки на The International 2019 отличает не только рекордно высокий результат. Это не было случайностью – просто Infamous не стали копировать стратегии топовых команд и показали свой стиль, который при должном исполнении принес результат. Агрессия на первых минутах отлично работала против большинства команд: теперь о пятерке из Перу уважительно отзывался даже Puppey после сегодняшней победы.

Безусловно, сейчас команда – гордость не только Перу, но и всей южноамериканской доты. В Бразилии любят и поддерживают милого менеджера, в Боливии – первого участника мировых турниров по Dota 2 Адриана Соспедеса Wisper Доблеса. Оффлейнера поздравляет даже министерство связи страны.

Этот результат особенно важен для Южной Америки, которая в системе Dota 2 все еще остается изгоем – регионом с командами-аутсайдерами, по мнению многих незаслуженно получающим слишком много мест на мировых чемпионатах.

Теперь им есть, что ответить. Ответить в том числе одному из главных хейтеров SA-доты Питеру ppd Дагеру, который на этом The International занял последнее место. Капитан NiP такой не один – многие профессиональные игроки и специалисты утверждают, что места южноамериканских коллективов на TI и мэйджорах стоит отдать более конкурентноспособным регионам.

На испаноязычной трансляции турнира было все: радость, всеобщее ликование зрителей из разных стран Южной Америки и даже слезы комментатора Луиса Imperius Куадроса.

Хочется верить, что этот результат – не последний для сравнительно нового региона в Dota 2. За Infamous в новом сезоне будут следить особенно тщательно, а на внутренней арене успех команды может стать сигналом для появления ряда других коллективов мирового уровня. Кто знает, как далеко зайдет команда из Южной Америки в следующем году.