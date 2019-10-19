Женскую команду уничтожили на мужском турнире по CS:GO. Это была катастрофа

Впервые за долгое время на крупном турнире по CS:GO выступила женская команда. Увы, но с самого старта чемпионата DreamHack Open Rotterdam девушки из турецкого «Бешикташа» выглядели явным аутсайдером, проиграв три игры с общим счётом 10:48.
Казалось бы, реалии киберспорта никаких преград по возрасту, социальному положению или, скажем, полу игроков не ставят. Если девушка здорово играет, то препятствовать её выступлениям среди мужчин никто не будет. Однако в реальности оказывается, что по каким-то причинам конкурировать с сильным полом не могут ни отдельные представители, ни полностью женские команды.
За редкими исключениями, конечно. Например, месяц назад своей игрой на Preseason Invitational всех поразила россиянка Эльвира Esdesu Темирова – вместе со своей малоизвестной командой ей удалось добраться до пятого места. Правда, даже тогда в составе 789 по Apex Legends она была единственной девушкой.
А вот победители женского чемпионата DreamHack Showdown в Валенсии так здорово выступить против мужских команд не смогли. В стартовом матче шестая команда мирового рейтинга AVANGAR позволила девушкам из Beşiktaş Esports взять лишь два раунда – финальный счёт 16:2 в пользу казахстанской команды.
Вторая встреча до двух побед завершилась менее трагично (3:16, 5:16), но и соперник в лице Hard Legion был не столь именит. Однако усилия Петры Petra Стокер (статистика 24-35) и россиянки Анастасии kr4sylya Хлобыстиной (22-36) не доставили никаких проблем соперникам. Те победили уверенно и легко.
Причины фиаско ищут каждый раз, когда женская команда пытается побороться наравне с мужскими – исход каждый раз оказывается одинаковым. Пару месяцев назад в этом пытались разобраться наши западные коллеги. Тогда The Guardian обвинил организаторов чемпионата мира по Fortnite в сексизме – ведь среди участников турнира не было ни одной девушки!
Тогда журналисты отметили, что игровое сообщество относится к девушкам предвзято – от них требуют слишком многого, да и весь киберспортивный маркетинг направлен на геймеров мужского пола. Авторы материала требовали особого поощрения девушек как от киберспортивных клубов, так и от турнирных операторов.
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