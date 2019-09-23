Русская девушка громит мастеров. Неужели дело в её огромных глазах?

Неделю назад в Кракове прошёл турнир Apex Legends Preseason Invitational. Это первый крупный чемпионат по «королевской битве» от Electronic Arts. К удивлению зрителей, некоторые команды с опытными игроками под крылом топовых организаций уступали неизвестным широкой общественности новичкам.

Одна из таких сенсаций – российское трио 789. Еще больше удивления вызвало, что в составе оказалась девушка. 23-летняя Эльвира Esdesu Темирова из Сочи вместе со своими тиммейтами Xaniyaa и Exens уверенно добралась до гранд-финала и заняла пятое место. При этом международный LAN-ивент в Польше для всех игроков состава был дебютным.



Как кажется, достойный ответ The Guardian, которые месяц назад уличили киберспорт в сексизме и заявляли, что девушкам на главные мировые турниры путь закрыт.

Киберспорт опять уличили в сексизме. На этот раз виноват Fortnite На первенстве мира не было ни одной девушки-киберспортмена.

Эльвира, по собственному признанию, играет в шутеры с детства. Сначала был Counter-Strike, который отнял 12 лет жизни. Затем же девушка влюбилась в Overwatch: входила в топ-500 игроков Европы, но успеха на соревновательном поприще не добилась – уровень английского не позволял играть с зарубежными игроками, а в СНГ тиммейтов найти было очень трудно.

Новый battle royale от EA привлёк девушку с первой игры. Вместе с друзьями Эльвира Темирова играет в Apex Legends с самого релиза и уже примелькались на онлайн-турнирах: правда, из-за семейных проблем за несколько недель до турнира пришлось сделать замену. Подготовка началась практически с начала.



Однако за три недели команда сделала очень многое. Удалось сыграться с новичком, исправить ошибки и даже потренироваться вместе на буткемпе. Уже на старте Preseason Invitational команда с большим отрывом заняла первое место в группе, а в финале верхней сетки вновь опередила именитых Team SoloMid и Virtus.pro более чем на 15 очков.



В гранд-финале, правда, получилось не всё. Странную команду из России с цифрами вместо названия соперники уже воспринимали как одного из главных фаворитов. После победы 789 в первом из 11 раундов нашему трио много не везло, и в итоге лишь пятое место. Но даже оно стало сюрпризом для большинства зрителей.

За успех на предсезонном турнире в Польше каждый из трёх игроков получил по $13,000 – и кажется, этот локальный успех далеко не последний для российской команды на международной арене. Сейчас Эльвира Темирова и её партнеры вернулись домой и продолжают тренировки к новым чемпионатам.



Пожалуй, больше всего повезло именно девушке. В профессиональном киберспорте представительницам прекрасного пола крайне редко удаётся играть на равных с мужчинами, да ещё и побеждать. Об этом рассуждала и сама Esdesu в интервью нашим коллегам из Cybersport.ru.

«Девушка должна приложить больше усилий для достижения хорошего результата, чтобы мужская половина не считала тебя каким-то «паблик-геймером». Добиться признания от парней весьма сложно, но я считаю, что справляюсь с этой задачей», — отмечала Темирова перед финалом.

Яркая игра Esdesu привлекла внимание как зрителей, так и специалистов. Девушка стала одним из главных открытий Apex Invitational и приобрела сотни поклонников не только в России, но и по всему миру.

Правда, пообщаться с подписчиками из других стран Эльвире в полной мере пока не удаётся – только в текстовом чате. Девушка уже обещала подтянуть уровень разговорного английского на курсах, чтобы отвечать на вопросы англоязычных фанатов во время регулярных трансляций тренировок и игр на Twitch. Впрочем, некоторые зрители пишут, что готовы выучить русский, чтобы смотреть стримы девушки.