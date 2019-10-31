Британские игроки встали за Россию! Даже их возмутило творение США

Несколько дней подряд в Сети не утихают споры вокруг новой игры серии Call of Duty. Разработчики из Activision обещали тяжёлую историю про войну, на которой нет хороших и плохих, а каждое преступление имеет мотивацию. На выходе объяснить получилось лишь массовые убийства от повстанцев и американских подразделений.

«В нашей игре есть хорошие русские и плохие русские», – говорил автор сюжета игры Тейлор Куросаки в начале лета. Как выясняется, наполовину лукавил. В кампании Call of Duty: Modern Warfare нет хороших русских: только те, что травят жителей неназванной ближневосточной страны химикатами, убивают детей и издеваются над женщинами.

«Это преступление». Лучшие российские игроки разрывают свои миллионные контракты Скандал всё-таки случился. Хотя американцы пытались скрыть его до последнего.

Образ российской армии в западных играх и фильмах уже давно обрамляется красной рамкой с подписью «Главный враг». Однако ранее всё это было поверхностно и даже стало привычным – теперь же мы увидели настоящих фашистов и террористов в форме вооружённых сил нашей страны, от поступков которых становится не по себе.

Один из самых жестоких моментов игры – казнь на площади. Русские солдаты вешают несогласных и заставляют женщину, которая попыталась отвернуться, смотреть на это. Стример Денис WELOVEGAMES Коробков такого напора пропаганды не выдержал и выключил трансляцию.

Позднее это видео появится на англоязычном форуме Reddit и наберёт свыше 200 тыс. просмотров. Геймеры по всему миру оказались шокированы отношением игроделов к отдельно взятой нации и поддержали русскоязычное сообщество в претензиях к разработчикам.

Игроки могут понять, почему авторы решили показать ужасы войны широкой аудитории – но зачем использовать в качестве примера реально существующие вооруженные силы страны, которые в таких действиях были не замечены? Более того, русским в CoD приписали немецкие расстрелы целых деревень (в игре наши солдаты сгоняют жителей в грузовик и убивают) и американское «шоссе смерти» в Ираке.

Новая Call of Duty не выйдет в России. Виновата политика Авторы американского шутера вновь перегнули палку.

Протест пользователи выразили своими оценками. К примеру, на популярном сервисе Metacritic оценку уже понизили до 3,2 (на момент подготовки материала), а негативных отзывов после огласки ситуации стало в два раза больше, чем позитивных. Многие отказались от покупки игры и других продуктов Activision, а Sony и вовсе отказалась продавать игру на PlayStation – русофобия тяжело ударит по кошельку компании.

В русскоязычной версии все реплики от «Russian soldier» (русский солдат) заменены на «Солдат», а «Белые каски» покрашены в зелёный. Видимо, авторы хотели сгладить углы, но фразу главной героини, которая не видит разницы между русскими и террористами, среди цитат исторических личностей почему-то оставили. Они каждый раз появляются после смерти персонажа.



Выйти сухими из воды у Activision точно не получилось – однако с ответом возмущённым игрокам авторы Call of Duty пока не спешат. Трудно сказать, каким он должен быть, чтобы успокоить информационное поле. Видимо, игроделы этого тоже не знают.