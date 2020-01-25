Его считали новым Пеле. Карьера Аду — главного читера в истории FIFA

Сейчас немногие вспомнят американского футболиста Фредди Аду. А ведь пятнадцать лет назад спортивный мир видел молодого таланта новой звездой, пророчив ему титулы, славу и «Золотой мяч». Ещё в ранние годы он творил что-то невероятное в зоне атаки, поэтому уже в юношестве за него повели борьбу клубы MLS.
Это сейчас контракты с талантливыми подростками – привычное для топ-клубов дело. Может и потому, что первопроходец Фредди Аду (вряд ли кто-то вспомнит другие подобные случаи в то время) был первым номером на драфте и в 14 лет вошёл в состав «Ди Си Юнайтед». А через год уже превратился в одного из лидеров клуба и привёл его к победе в Кубке MLS.
Наших футбольных болельщиков локальные успехи заокеанской звёздочки интересовали мало. А вот для любителей виртуального футбола Аду стал настоящим кумиром. Разработчики игры FIFA 05 нарисовали ему сумасшедшие характеристики, а купить 15-летнего игрока в режиме карьеры за тренера можно было сущие копейки. Конечно, сильных форвардов в игре хватало, но на протяжении всей карьеры сохранить такую форму за такие деньги больше не мог ни один игрок.
Режим продолжался 15 виртуальных лет – чтобы получить лучшую в мире атаку, достаточно было с самого начала потратить меньше миллиона на Фредди Аду, и к концу карьеры он оставался в оптимальной форме. Потенциал американского форварда тогда оценивали выше, чем у Дэвида Бекхэма или Карлеса Пуйоля. Его покупку в кругах геймеров даже считали читерством, которое убивало интерес к игре.
В 2005 году на американца свалилась настоящая слава. Пеле называл его имя в ответе на вопрос о «новом Пеле» и даже давал Аду советы, а сам футболист светился в рекламных роликах и стал одним из лиц новой FIFA. Ещё два выпуска он будет творить на экранах мониторов то, что не всегда удавалось действующим топ-форвардам. Дошло до того, что Аду запрещали брать в состав на турнирах в компьютерных клубах наряду с Буффоном и Роналдиньо.
Звёздная болезнь, казалось, обошла 15-летнего американца стороной. Он удержался от раннего переезда в Европу и продолжал яркие выступления в MLS (87 матчей за три сезона), готовясь к чемпионату мира в Германии. Мечту оборвал главный тренер сборной США Брюс Арена, который предпочёл не рисковать: «Вы с ума сошли? Я не хочу жертвовать мальчишкой!».
Наставника тогда возненавидели тысячи фанатов Аду – в адрес Арены неслись обвинения в расизме и личной неприязни к талантливому футболисту. Из Африки в федерацию футбола США за пару недель пришли сотни писем с проклятиями. Позже останется только обида, но чувство возрастёт: США провалили мундиаль, а молодой форвард впал в депрессию, из которой не смог выйти до конца карьеры.
Фредди Аду
Фото: Rich Schultz/Getty Images
То ли депрессия, то ли жажда денег, то ли игры агентов — но «Челси» или «Арсеналу» Аду после ЧМ предпочёл «Реал Солт-Лейк», что стало настоящим шоком для его поклонников. Однако даже в США так, как раньше, уже не играл. В Европу он уехал годом позже, но склеить футболиста после трагедии перед ЧМ не смогли вылечить даже на кузнице талантов в «Бенфике».
С 20 лет Фредди мотался по арендам, но заиграть не смог ни в «Монако», ни в Греции, ни в Турции. Уезжал домой, решился на трансфер в Бразилию, возвращался в Европу – всё оказалось напрасно. Новый Пеле закончил в сербской «Ягодине» (0 матчей, 0 голов) и финском «КуПС», после чего отчаялся и через пару лет завершил карьеру во второй по значимости лиге США.
Интерес геймеров к фигуре Аду угасал так же, как и его карьера. В FIFA 2005 его потенциал оценивался в 98 из 100, в версии 2006 года – 87, через год – уже 80. Вскоре любители футбольных симуляторов нашли себе новых талантов, которые через пару сезонов приводили их клуб к победам: Пато, Балотелли и Кркича.
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