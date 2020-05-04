Пробуждаем бурю эмоций! Игры, которые смогут поднять настроение

Cuphead

Платформы: PC, Xbox One, Nintendo Switch

Под видом детского мультика 30-х годов скрывается Dark Souls от мира платформеров. И выглядит всё максимально знакомо и просто: беги вперёд — убивай боссов, их в игре аж 28.



Но умирать придётся часто и внезапно. И что самое интересное, бросить эту нервотрёпку не захочется, благодаря милому дизайну локаций, существ и красивой ретро-музыке. Cuphead — игра, которая точно заставит материться, но зато вызовет много ярких эмоций.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Платформы: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Ещё одна игра, способная вызвать одновременно полярные чувства — от поломанного об стол геймпада до безумных криков «Ура! Наконец-то!»



Ремастер трилогии классических платформеров от Naughty Dog сохранил всё, за что любили оригинал, в том числе отсутствие жалости к игроку. Герой игры прыгает на вращающиеся платформы, разрушает ящики, которые могут взорваться, и пытается проскользнуть мимо разных созданий. Всё это происходит в бешеном темпе, и времени на раздумья не остаётся.

Devil May Cry 5

Платформы: PC, PS4, Xbox One

Эта игра не является платформермом и не призвана ушатать ваши нервные клетки, скорее уж наоборот. Серия всегда отличалась динамичными боями и крутой музыкой, а пятая часть обновила знакомые детали для нового поколения.



После спорного перезапуска 2013 года Capcom решила продолжить историю 4 части. Через несколько лет после финала Devil May Cry 4 Неро создаёт своё агентство по охоте на демонов, которое разъезжает по миру на простеньком фургоне. Его внимание привлекает город Ред Грэйв, где неожиданно появились демонические деревья Клипот, а за ними пошло вторжение разномастных тварей.



Отдельной радостью идёт то, что демонов вновь можно рубить за любимца фанатов — Данте. Геймплей надоесть не успевает: персонажи часто меняются, а стиль боя у каждого свой.

Forza Horizon 4

Платформы: PC, Xbox One

Проехать на большой скорости по Великобритании — само по себе лекарство от скуки. Выбор машин, на которых происходят заезды, зависит от игрока, что даёт простор для экспериментов.

Сезоны реалистично сменяют друг друга, также и с погодными условиями. Только привыкаешь к одной трассе под жарким солнцем, как начинает идти дождь и значительно портится видимость за рулём. Дождливые дороги сменяет снег. А вместе с ним появляются и заносы. Это одновременно усложняет геймплей и даёт необходимого разнообразия каждой гонке, время за которыми летит незаметно.

Marvel’s Spider-Man

Платформы: PS4

Дружелюбного соседа многие любят с детства. Перед нами — обычный с виду парень Питер Паркер с понятными жизненными трудностями и целями: у него не хватает денег на оплату счетов, он может лишиться работы, да и с девушкой всё сложно. Знакомо же?



Но он не жалуется на обстоятельства, а надевает маску супергероя и летает над Манхэттеном, решая проблемы простых людей. Ещё и шутит в процессе.



Завораживающие полёты по реалистичному Нью-Йорку, добрый юмор, человечные персонажи, которым сочувствуешь… Этими качествами игра способна разбавить любое угнетающее настроение.