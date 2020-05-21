Самые дорогие наклейки в CS:GO. Могут стоить, как настоящий автомобиль

О том, что скины в Counter-Strike: Global Offensive могут достигать заоблачных цен, известно давно. Но, помимо скинов, в этой игре есть ещё наклейки. Они также занимают значительную часть рынка CS:GO, но коллекционеры обычно уделяют им чуть меньше внимания, чем скинам.

Боевая раскраска. Скины из CS:GO разрекламировали обнажённые модели Для китайской аудитории Counter-Strike: Global Offensive изображение популярных скинов нанесли на тела девушек.

Цены на некоторые наклейки достигают тысячи долларов. Самые редкие экземпляры стоят как новенький автомобиль. Но от чего зависит цена наклейки? В значительной степени от её редкости. В игре есть следующие наклейки: высшего класса, примечательного типа, экзотичного вида, экстраординарного типа и контрабандного.

Многие из них имеют только обычный вариант, но некоторые наклейки поставляются в голографическом или металлическом варианте. Существуют стандартные глянцевые наклейки, которые не оставляют бумажных следов при соскребании, глянцевые наклейки с бумажной подложкой, которые при соскребании оставляют бумажный след до полного удаления, голографические наклейки, создающие голографический эффект, металлические наклейки, которые блестят и немного отражают тени, и золотые наклейки.

Как и у скинов, внешний вид наклеек не изменяется со временем, но если вы начнёте откреплять наклейку с оружия, то можете изменить её. С каждым удалением наклейки её внешний вид будет ухудшаться, пока она полностью не пропадёт. Дабы покупка дорогой наклейки не обернулась выброшенными на ветер деньгами, её лучше вообще не трогать.

Полтора миллиона за нож в компьютерной игре. Что происходит с людьми? Кому вообще нужна золотая сковородка почти за миллион рублей? Её даже потрогать нельзя!

Стоимость наклейки зависит не только от её редкости, но и от события, ради которого она изначально была создана. Соответственно, чем старее событие, тем выше цена наклейки. Наиболее дорогими являются капсулы с наклейками, приуроченными к событию ESM One Katowice 2014, по большей части из-за инцидента, который произошел с командой iBUYPOWER.



В августе 2014 года игроки этой команды в матче против NetCodeGuides на турнире CEVO Professional Season 5 поставили против себя. После разбирательств Valve пожизненно заблокировала игроков и менеджмент iBUYPOWER за участие в договорных матчах.

Капсула с наклейками EMS Katowice 2014 стоит почти в десять раз дороже, чем капсула с EMS Katowice 2015

С сентября 2014 года наклейка североамериканского клуба перестала выпадать в капсулах, что сделало её редким экземпляром. Она настолько взлетела в цене, что стала самой дорогой в игре.



Только две наклейки из двадцати не относятся к событию шестилетней давности. Первая наклейка (20 на картинке) – единственная некомандная наклейка в списке под названием «Утренний вой». Изначально была добавлена в первые капсулы от сообщества, но из-за спора об авторских правах Valve убрала стикер из игры, заменив его другой версией. Вторая наклейка (19 на картинке) – автограф про-игрока Кенни kennyS Шраба из команды G2 Esports с турнира PGL Krakow 2017.



Многие команды перестали существовать после EMS Katowice 2014. Например, стоимость наклейки французской команды 3DMAX увеличилась в 25 раз после того, как организация объявила о расформировании состава, который просуществовал всего восемь месяцев. То же самое касается наклеек LGB eSports и Titan – первая организация распалась в 2015-м, вторая – в январе 2016 года. Только наклейка Titan была популярна и до расформирования организации: фанатам понравилась её монотонность. Наклейка здорово смотрится на любом оружии.

20 самых дорогих наклеек в Counter-Strike

20. Howling Dawn

Средняя стоимость на рынке: $834 (~ 59 000 рублей)



19. kennyS (Gold) / Krakow 2017

Средняя стоимость на рынке: $685 (~ 47 000 рублей)



18. 3DMAX (Holo) EMS Katowice (2014) Challengers

Средняя стоимость на рынке: $693 (48 000 рублей)



17. compLexity (Holo) EMS Katowice (2014) Legends

Средняя стоимость на рынке: $896 (~ 63 000 рублей)



16. Titan EMS Katowice (2014) Legends

Средняя стоимость на рынке: $1 234 (~ 87 000 рублей)



15. mousesports (Holo) EMS Katowice (2014) Challengers

Средняя стоимость на рынке: $1 339 (~ 94 000 рублей)



14. Reason Gaming (Holo) EMS Katowice (2014) Challengers

Средняя стоимость на рынке: $1 363 (~ 96 000 рублей)

13. Ninja in Pyjamas (Holo) EMS Katowice (2014) Legends

Средняя стоимость на рынке: $1 562 (~ 110 000 рублей)

12. iBUYPOWER EMS Katowice (2014) Challengers

Средняя стоимость на рынке: $1 707 (~ 120 000 рублей)



11. Virtus.pro (Holo) EMS Katowice (2014) Challengers

Средняя стоимость на рынке: $2 268 (~ 160 000 рублей)

10. HellRaisers (Holo) Katowice (2014)

Средняя стоимость на рынке: $2 505 (~ 171 000 рублей)

9. LGB Esports (Holo) Katowice (2014)

Средняя стоимость на рынке: $2 690 (~ 190 000 рублей)

8. Natus Vincere (Holo) Katowice (2014)

Средняя стоимость на рынке: $2 816 (~ 199 000 рублей)

7. Clan-Mystik (Holo) Katowice (2014)

Средняя стоимость на рынке: $2 848 (~ 201 000 рублей)

6. Team Dignitas (Holo) Katowice (2014)

Средняя стоимость на рынке: $3 903 (~ 275 000 рублей)

5. Vox Eminor (Holo) Katowice (2014)

Средняя стоимость на рынке: $5 380 (~ 380 000 рублей)

4. Team LDLC (Holo) Katowice (2014)

Средняя стоимость на рынке: $5 802 (~ 410 000 рублей)

3. Reason Gaming (Holo) Katowice (2014)

Средняя стоимость на рынке: $6 857 (~ 498 000 рублей)

2. Titan (Holo) Katowice (2014)

Средняя стоимость на рынке: $10 022 (~ 709 000 рублей)

1. iBUYPOWER (Holo) Katowice (2014)

Средняя стоимость на рынке: $12 660 (~ 895 000 рублей)