Как запрет использования музыки на Twitch отразился на стримерах. Отвечает Ai Mori

8 июня Twitch сообщила об обновлении правил использования музыкального контента на трансляциях. Стримерам запретили использовать любые треки, защищённые авторским правом.

Twitch запретил использование музыки на стримах

То есть на Twitch стала использоваться такая же система, как и на YouTube. Человек, нарушивший правила, получает предупреждение. Если предупреждений накопилось три, то его канал блокируется навсегда. Полученное количество предупреждений не обнуляется со временем.



Зачем это было нужно Twitch? «Чтобы избежать многомиллионных исков от правообладателей за нарушение их авторских прав. Данное решение губительно для части контента, например, для музыкальных каналов, диджеев и музыкантов. Больше остальных пострадают музыканты, которые поют или делают каверы, диджеи, которые сводят свои сеты в прямом эфире, танцевальные каналы и те, кто использовал возможность заказать любой музыкальный трек для проигрывания в прямом эфире через специальную функцию в разделе пожертвования. Есть масса музыки разрешенной к использованию. Да, это будут не самые свежие, популярные и знакомые многим хиты, но для фона достаточно», — считает генеральный директор StreamPub Артур Авакян.



Но повального ухода стримеров на другие площадки ждать не стоит, так как это не смертельно для большинства, — добавляет Артур. «Музыканты и те, кто тесно связан с музыкой, итак отовсюду гонятся, если они хотят на этом зарабатывать. Twitch остаётся самой успешной платформой, и дальше разрыв будет лишь увеличиваться. Вряд ли кто-то сможет его победить. Свои правила относительно авторских прав существуют на всех площадках, занимающихся дистрибуцией контента. Даже российский сервис WASD.TV подвергается жёсткому регулированию».



Самый простой способ сохранить свой канал — это включать только те треки, которые не защищены авторским правом и находятся в открытом доступе. Сейчас треки можно использовать в двух форматах: если есть лицензия на трек и если музыкальная композиция находится в библиотеке достояния человечества. Речь идёт про классические композиции за авторством Шопена, Баха и других известных композиторов. В то время как большинство стримеров, вероятно, будут иметь проблемы с получением лицензий, есть много бесплатных веб-сайтов, на которых музыка может быть использована кем угодно и где угодно.



Запрет на использование музыки не будет большой проблемой для стримеров, если музыканты разрешат использовать свои треки. Понятно, что не всем это будет выгодно, однако некоторым дополнительный пиар не помешает. Такие известные исполнители, как T-Pain и Drake вошли в положение стримеров и разрешили использовать свои треки на трансляциях.



Мы связались с одной из стримерш, которая специализируется на авторской музыке и каверах, чтобы спросить, как вся эта ситуация с музыкой на Twitch отразилась на её деятельности.



На наши вопросы любезно согласилась ответить стримерша Ai Mori, которая недавно записала совместный трек с одним из основателей группы Linkin Park Майком Шинодой.

Для кого выгоден этот запрет

— Twitch пришлось запретить использование музыки, чтобы избежать проблем с авторами и правообладателями произведений. Сам запрет ни для кого не выгоден. Это вынужденные меры, пока Twitch не придумает нормальную систему монетизации авторского контента. Очевидно, многим правообладателям не нравится, что большое количество стримеров смотрят фильмы, слушают треки, используют другие авторские произведения и ничего за это не платят.

Как запрет сказался на деятельности стримера

— На мне это практически никак не скажется. Я редко использую на своих стримах чужие произведения в оригинальном исполнении. Разве что зрители иногда просят посмотреть и оценить клипы. Иногда я сама хочу включить в эфире свою новую песню, которую уже загрузила на все платформы, но сейчас этого сделать не получится, ведь меня могут заблокировать даже за мою собственную песню. Но, в целом, это незначительные перемены на моих стримах.

Стоит ли ожидать повального ухода стримеров на другие площадки

— Я не уверена, что есть смысл спасаться бегством, ведь рано или поздно любую платформу ждёт то же самое, к чему пришла и Twitch. Запрет могут пережить стримеры, которые делают кавера и не используют оригинальные минусовки. Так что ничего катастрофического не произошло. Но всё же некоторым придётся адаптировать свой контент под новые правила.

Как стримеры могут выйти из этой ситуации

— С приходом цифровых технологий и стриминговых платформ стал актуальным вопрос монетизации авторского контента. В данный момент не существует никаких систем или регламентов, способных эту проблему решить. Выход я вижу в создании общественного договора и всемирных правовых актов, регулирующих вопросы использования авторского контента на цифровых стриминговых площадках по типу Twitch. Авторам контента и владельцам стриминговых платформ необходимо обсудить, на каких условиях они готовы сотрудничать так, чтобы никто не остался обделённым. Мне кажется, это должна быть смесь лицензионных договоров об авторском праве, которые широко используются «живыми» кавер группами, и системы Content ID, которую использует YouTube для автоматического выявления случаев использования авторского контента. На своих трансляциях я перестала смотреть любые видео и слушать музыкальные произведения.

Является ли Twitch привлекательной площадкой для стримера

— Так сложилось, что большая часть моей аудитории находится на YouTube, а Twitch не является для меня приоритетной платформой для стриминга. Но Twitch по-прежнему крупнейший игрок на рынке стриминговых платформ, здесь всегда можно найти новую преданную аудиторию. Я не стримлю нигде, кроме YouTube и Twitch. К сожалению, сравнивать разные платформы мне тяжело, но раньше Twitch отличался меньшей строгостью авторского права в отношении музыкальных произведений. Для меня это было основным достоинством платформы. Но в данный момент эта разница пропала и теперь для меня обе платформы равнозначны.

Согласна ли с утверждением, что платформы убивают в людях талант

— Несомненно, это повлияет на часть создателей контента, но талантливые люди всегда найдут себе дорогу. У каждого из нас есть множество вариантов для творческой реализации. В конце концов каверы пока ещё не запретили и паника преждевременна.

Как с музыкой обстоят дела на других площадках

— Я могу ответить только относительно YouTube. На трансляциях уже давно запрещено любое воспроизведение чужого контента. Стрим может быть мгновенно заблокирован, если автоматическая система (Content ID) вычислит нарушение. Помимо этого, ходят слухи, что YouTube собирается ужесточить правила использования авторского контента даже в кавер-версиях, разборах песен и в другом подобном контенте. Пока что можно спокойно стримить Вконтакте, но будьте готовы к соответствующей аудитории.