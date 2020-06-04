Стадион «Зенита» появился в PES 2020. Фото

В футбольном симуляторе eFootball Pro Evolution Soccer 2020 (PES 2020) появился стадион «Газпром Арена», на котором выступает футбольный клуб «Зенит», представляющий Санкт-Петербург.
«Газпром Арена» появилась в eFootball PES 2020! Бесплатное обновление уже доступно для PlayStation 4, Xbox One и Steam!» — отмечается в сообщении «Зенита» в «Инстаграме», которое прикреплено к соответствующему изображению.
Если у вас не видно изображения, его можно посмотреть в «инстаграме» «Зенита».
eFootball Pro Evolution Soccer 2020 — последняя в настоящий момент игра серии, появившейся в 2001 году. Футбольные симуляторы, разрабатываемые и издаваемые компанией Konami, выходят ежегодно.
ФК «Зенит» — чемпион СССР 1984 года, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944 года, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка УЕФА сезона-2007/2008, обладатель Суперкубка УЕФА 2008 года.
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