Руководство по FIFA 21 Ultimate Team: 5 важных изменений, о которых вам нужно знать

FIFA Ultimate Team — самый популярный режим в FIFA, за изменением которого следит большая часть постоянных игроков серии и киберспортсменов. Обычно в режим вносят незначительные правки, перерисовывают карточки и изменяют вещи, почти никак не влияющие на игровой процесс. Но в этот раз разработчики поступили иначе и, помимо небольших изменений, представили на суд игрокам то, о чём они просили уже давно. Мы выделили 5 важных изменений, о которых вы должны знать перед тем как приступить к матчам в FIFA Ultimate Team.

Как FIFA 21 будет отличаться от FIFA 20. Впечатления с закрытой презентации Много мелких изменений, которые вы заметите только под микроскопом.

1. Отсутствие карточек с фитнесом и тренировок

Важное и одновременно с этим долгожданное решение, о котором фанаты серии просили на протяжении нескольких лет. EA наконец-то убрала надоедливые карточки фитнеса и тренировок, чтобы сократить игрокам время, проведённое в меню. Больше не нужно применять фитнес-карты для того чтобы игроки были готовы к игре. Они полностью исчезли из FIFA, как и тренировочные карточки, которые повышали игрокам характеристики на один матч. Если игрок устал в предыдущем матче, то он автоматически восстановит силы и будет готов к следующей игре.

2. Полностью настраиваемый стадион

Специально для этого режима разработчики придумали FUT Stadium — настраиваемый стадион в FIFA 21 Ultimate Team. По мере развития вашей команды вы сможете улучшить его до стадиона уровня Challengers и FUT Champions. Для начала у вас будет возможность настроить логотип вашего клуба, выбрать мяч, игровые комплекты, празднование голов, тему стадиона, размер трибун, освещение, цвет сидений, кричалки и базовый цвет окраски вашего стадиона. По мере развития вашей команды вам откроются новые перфомансы, внешние элементы за пределами стадиона, например, каналы и пальмы, звуковые и визуальные эффекты, а также места для демонстрации ваших завоёванных трофеев.



С расширением стадиона до уровня FUT Challengers ваша домашняя арена будет увеличиваться в размерах, что даст вам ещё больше возможностей для её настройки. На максимальном уровне развития арены FUT Champions вы сможете превратить свой домашний стадион в выдающееся место с крутыми трибунами, перфомансами и полным контролем над каждой деталью матча. Все матчи Weekend League будут проводиться на стадионах FUT Champions. Ваш противник будет видеть любые изменения, которые вы внесли в развитие своего домашнего стадиона или клуба.

3. 11 новых карточек икон. Всего в игре будет 100 карточек легендарных игроков

Полный список кумиров, которые получат свои карточки в FIFA 21, раскрыт. В этой части футбольного симулятора разработчики добавят 11 новых икон. Первым персонажем 21 части стал Эрик Кантона — легендарный нападающий футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции, которого английские фанаты футбола прозвали «Король Эрик». Далее EA анонсировала, что новыми кумирами в игре станут бывший вратарь «Челси» Петр Чех, бывший полузащитник «Барселоны», а ныне главный тренер «Аль-Садда» Хави Эрнандес, бывший форвард «Барселоны», «Интера» и «Анжи» Самуэль Это’О, экс-капитан «Баварии» Филипп Лам, экс-защитник «Челси» Эшли Коул, легенда венгерского футбола Ференц Пушкаш, лучший бомбардир Сборной Хорватии Давор Шукер, экс-полузащитник «Баварии» Бастиан Швайнштайгер, бывший нападающий «Атлетико» и «Ливерпуля» Фернандо Торрес и экс-защитник «Спартака» и «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич.



В общей сложности в FIFA 21 будет доступно 100 карточек кумиров:

4. Кооперативный режим

Ещё одним нововведением FIFA 21 Ultimate Team станет кооперативная игра. Сыграть со своим другом вместе можно будет в режимах Friendlies, Squad Battle (однопользовательский режим, служащий для заработка монет и продаваемых пакетов) и Division Rivals. В режимах Friendlies и Division Rivals игрок сможет выйти как один против одного, так и позвать друга, чтобы сыграть два на два. В режиме Squad Battle двое игроков смогут сразиться против клуба под управлением искусственного интеллекта. Дабы смотивировать игроков на игру в парах, разработчики представят испытания, рассчитанные на совместное прохождение. За их выполнение игроки будут получать награды — особые наборы с карточками, монеты и косметические предметы.



Кстати, о наградах. В режиме FUT 21 Division Rivals (рейтинговый режим против игроков своего уровня) изменится механика начисления монет за продвижение по дивизионам. Теперь вас будут награждать монетами за каждое прохождение калибровки. Допустим, за время калибровки рейтинга вы дошли до 3 дивизиона. Тогда вы получите монеты за все прошедшие дивизионы — с 3-го по 10-й. Будут изменения и в системе награждения по окончании каждого матча. На начисление монет будет влиять то, насколько часто и с каким результатом игрок завершает свои поединки.

Но запомните, что теперь в еженедельном рейтинге Division Rivals будет учитываться лишь 30 первых матчей. Это правило будет действовать и в кооператие: если один из игроков достиг лимита в 30 сыгранных матчей в FUT, то ни один из вас не сможет заработать рейтинговые очки за следующие матчи. Зато вы сможете фармить монеты и получать награды.



В кооперативной игре подбор игроков будет осуществляться с учётом наивысшего рейтинга одного из игроков. Если вы до сих пор сидите в десятом дивизионе, а ваш друг уже прошёл в четвёртый дивизион, то соперники будут подбираться не из десятого, а именно из четвёртого дивизиона.

5. Прогресс сохранится при переходе на консоли следующего поколения

Обеспокоены тем, что произойдёт если вы купите FIFA 21 на PS4 или Xbox One, вам выпадет карточка Месси или Мбаппе, а затем вы решите перейти на PS5 или Xbox Series X после выхода консолей? Не беспокойтесь — весь ваш прогресс в FIFA 21 Ultimate Team (и VOLTA) сохранится и перебросится при переходе на новые консоли. Более того, вам не нужно будет покупать игру дважды. Приобретите FIFA 21 на системе текущего поколения и вы получите право на бесплатную версию игры для PS5 или Xbox Series X, как только вы приобретёте одну из этих консолей.

Последнее изменение, которое вряд ли стоит выносить в отдельный пункт, но на которое тем не менее нужно обратить внимание. Это изменение коснётся наборов команды недели. Карточки этой серии дают общий апгрейд каждому игроку в команде, а не оттачивают их индивидуальные параметры. Допустим, если защитник делает дубль, то при попадании в TOTW этот момент вряд ли будет отражён на карте. В этом сезоне разработчики изменят способ генерации атрибутов, чтобы значимые моменты были воспроизведены на карточках в виде повышения тех или иных параметров. Например, защитник лондонского «Фулхэма» Джо Брайан сделал дубль в финале плей-офф «Чемпионшипа», причём второй мяч он забил со штрафного удара примерно с 40 метров. При попадании в Team Of The Week Джо получит усиление в рейтинге точности штрафных ударов.