10 самых неоднозначных персонажей из видеоигр

Многие люди по непонятным причинам тянутся к заведомо отрицательным персонажам. Притягательность тёмной стороны недооценить невозможно, и зачастую разработчикам игр удаётся успешно реализовать потенциал интересных характеров. Выбрали для вас десятку тех личностей, чьи поступки постоянно подвергаются сомнению, но зато запоминаются.

Самые харизматичные игровые персонажи десятилетия Пять парней и ни одной девушки.

Джеймс Эрл Кэш (Manhunt)

Завязка сюжета убирает любую идею о положительных сторонах Кэша. Он безжалостный и жёсткий преступник, которого спасли от смертной казни. Персонаж не ищет оправданий поступкам и с безумным удовольствием изобретает новые способы для очередного убийства. Лишнее объяснение происходящего не нужно, и игроку достаточно лишь идти по сюжету и поражаться фантазии разработчиков.

Повелитель (Overlord)

Неизвестный человек или иное создание, кто носит титул Повелителя, укрывается в Тёмной башне и держит под контролем армию гремлинов-прихвостней. Подобно типичным плохишам, он старается уничтожить силы добра и поработить население Земли. Интересно, что подобными деталями и внешним видом злодей напоминает Саурона из культовой трилогии Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец». В игре мотивация персонажа остаётся загадкой, но удовольствию это не мешает. После победы над положительными героями всегда приятно чувствовать торжество и некоторое злорадство.

Люциус (Lucius)

Шестилетний Люциус был рождён, чтобы стать достойным преемником своего отца Люцифера. Создание подобное ему должно сеять по миру разрушения, боль и смерть. На очередной день рождения мальчик получил в подарок способности – телепатию и пирокинез (возможность вызывать огонь силой мысли). Но для того чтобы оставить их при себе, есть одно условие – убить простых людей в доме, где он прожил всю смертную жизнь.

Рэйн (серия BloodRayne)

Кто такие вампиры, мы знаем из многих произведений. Причём речь идёт не о тех вампирах, что светятся на солнце. Имеются в виду вампиры, жаждущие людской крови, которая продлевает бессмертие. С годами такой жизни они теряют человечность и становятся жестокими эгоистами. Рэйн — вампир лишь наполовину, но ей присущи черты сородичей. Она жестока и недолюбливает обе расы, поэтому не видит смысла сохранять жизнь тем, кто мешает ей добиться цели.

Джоэл Миллер (The Last of Us)

Мир постапокалипсиса надломит любого доброго и положительного героя. После трагических событий в прологе проходит 20 лет, и можно лишь представить, что происходило с Джоэлом за это время. О проблемных отношениях с братом Томми и о деятельности контрабандиста упоминается вскользь, но уже из этого вырисовывается образ грубого и жестокого человека.



Даже к незнакомой девочке Элли он с ходу относится как к очередному грузу. Но медленно растущие со временем отцовские чувства не делают Джоэла добрее к окружающим: он по-прежнему способен спокойно пытать и убивать простых людей ради эгоистичных целей.

Тревор Филипс (Grand Theft Auto V)

В список можно внести каждого героя из серии GTA – она знаменита и многими любима именно за беспредел, который можно учинять на улицах. Среди других персонажей особенно выделяется Тревор. Его непредсказуемые поступки удивляют, а жестокие – пугают. Подобные ощущения создают образ того, в чьё существование веришь. Реализма добавляет и то, что прообразом героя стал преступник Чарльз Бронсон, отсидевший за различные преступления более 30 лет.

Артур Морган (Red Dead Redemption 2)

Артуром легко проникнуться с самого начала: он храбрый и сильный ковбой, который заботится о близких. Но, следуя по заданиям, его спорные поступки часто бросаются в глаза, они же раскрывают нам личность хладнокровного преступника. Так, например, когда у больного нищего старика приходится выбивать деньги, то по геройской привычке хочется этого не делать.

Мартин Уокер (Spec Ops: The Line)

Понять, почему военный, который стремится спасти жизни, попал в список антигероев можно лишь полностью пройдя сюжет. Игра ставит перед Мартином Уокером и игроком те моральные дилеммы, что требуют, как минимум, задуматься над правильностью поступков. Так, даже следуя за благими целями, на пути придётся убивать всех без разбора.

Агент 47 (серия Hitman)

Неразговорчивый профессиональный киллер убивает цели из списка без особых колебаний. Но не везёт и невиновным людям, которые лишь помеха на пути. Хитмэн не жесток, как многие вышеперечисленные герои, даже наоборот. Он пугающе спокоен. В его деле это, вероятно, важно, но едва ли это добавляет персонажу положительных черт.

Кратос (серия God of War)

Кратос – бог войны, а это уже мешает считать его положительным персонажем. Ради целей он убивал невинных, уничтожал города, да и будучи командиром спартанской армии интересовался лишь тем, как увеличить её могущество. Жажда мести за семью привела к тому, что от его руки пали все боги Олимпа, отчего равновесие в мире пошатнулось.