Sony объявит цену и дату выхода PlayStation 5? Что ожидать от новой презентации

Sony проведёт ещё одну презентацию PlayStation 5 спустя три месяца после июньской презентации, во время которой был раскрыт дизайн новой консоли и такие игры, как Marvel's Spider-Man: Miles Morales и Horizon Forbidden West. Сентябрьская презентация, получившая название «PlayStation 5 Showcase», должна порадовать игроков важными открытиями и анонсами, и дать ответ на два очень важных вопроса: «Когда выйдет консоль и сколько она будет стоить?»

Игры и дизайн показали, а дату выхода не раскрыли. Всё, что мы узнали из презентации PS5 Ждём ответного удара от Microsoft.

Когда начнётся презентация PlayStation 5 Showcase

Сентябрьская презентация PS5 состоится 16 сентября и начнётся в 23:00 мск. Перед презентацией не будет никаких предварительных показов. Sony подтвердила в своём блоге, что демонстрация PS5 продлится «около 40 минут». Это примерно на 30 минут короче июньской презентации. Кто пропустит мероприятие, тот сможет посмотреть запись на YouTube-канале PlayStation.

Где смотреть PlayStation 5 Showcase

Презентация будет показана на каналах Sony на YouTube и Twitch. Если вы беспокоитесь, что не первым услышите о новых анонсах, трансляции на Twitch обычно немного опережают трансляции в YouTube. Стрим на сайте PlayStation 5 будет идти с субтитрами на русском языке.

Также презентацию на русском можно будет посмотреть на канале техноблогера Wylsacom:

Видео опубликовано на YouTube-канале Wylsacom.

Чего ожидать от PlayStation 5 Showcase

Sony заявила, что презентация будет посвящена играм для PlayStation 5, которые будут выпущены сразу же после запуска системы. Это значит, что мы с большой долей вероятности увидим на презентации ранее анонсированные игры, среди которых Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Ratchet & Clank: Rift Apart и Astro's Playroom.

Но без сюрпризов не должно обойтись. Ходят слухи, что во время мероприятия будут анонсированы новые части Final Fantasy и Silent Hill. Но и это ещё не всё — западные источники, приближённые к PlayStation, говорят, что Sony покажет эксклюзив, при виде которого у игроков может случиться сердечный приступ. Речь идёт именно о игровом эксклюзиве. Хотелось бы, чтобы это была GTA VI с временной эксклюзивностью на PlayStation. А почему бы и нет?

Sony акцентирует внимание на играх, но есть три важных момента в PS5, которые фанаты хотят услышать на предстоящей презентации: это информацию о цене консоли, предварительном заказе и дате выхода. Если верить слухам, то PlayStation 5 выйдет в 20 числах ноября — то есть, до выхода консоли осталось два месяца, а мы до сих пор не знаем, сколько она стоит и в какой день выйдет.

Теперь Sony никто и ничего не мешает, чтобы спокойно рассказать о последних секретных деталях. Тем более что Microsoft ещё 9 сентября объявила о датах релиза консолей Xbox Series X и Xbox Series S. Они появятся в продаже 10 ноября. Старшая консоль в России будет продаваться за 45 590 рублей, а младшая — за 26 990 рублей. Предзаказ на консоли откроется 22 сентября.

По заверению зарубежных изданий, ценник консолей от Microsoft оказался для Sony полнейшей неожиданностью. Настолько, что компании пришлось пересматривать цены на PlayStation 5, ведь версия консоли с дисководом, по слухам, стоила намного дороже Xbox Series X.