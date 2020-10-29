Тест. Как хорошо ты знаешь Cyberpunk 2077

До релиза Cyberpunk 2077 остаётся не так много времени. Несмотря на уже третий перенос с начала года, мы надеемся, что игра всё-таки выйдет в декабре. Согласитесь, было бы символично закрыть этот трудный год такой классной игрой, приподняв настроение игрокам.

В новой игре от создателей «Ведьмака 3» геймеров ждёт огромное количество разнообразных механик и фишек – в некоторые из них поверить очень трудно. К тому же хайповую игру до релиза всегда сопровождают самые разные слухи, которые развеять может только разработчик или сами игроки, попробовавшие игру уже после её выхода. Но стоит согласиться, что в Cyberpunk 2077 после анонсов уровня Киану Ривза и взлома памяти NPC может появиться всё, что угодно.



Мы решили перемешать реальную информацию и инсайды о «киберпанке» с откровенными фейками. Сможете ли вы понять, что из этого действительно появится в Cyberpunk 2077, а что мы выдумали или стянули из комментариев?