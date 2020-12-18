Новый герой и пятая способность. В Dota 2 выпустили самой большой патч в истории

Масштабный апдейт игроки в Dota 2 ждали уже несколько месяцев. Мета, которая в последний раз менялась аж в июне, успела наскучить и простым геймерам, и про-игрокам. Valve обещала обновить игру до 7.28 чуть раньше, но по традиции вновь сдвинула всё на несколько недель.

Впрочем, это того стоило. Вчера вечером стример Gorgc со ссылкой на Valve рассказал на своём стриме, что обновление будет самым большим в истории Dota 2. Как выяснилось несколько часов спустя, он был прав, даже несмотря на то что некоторые аспекты остались неизменными.

В Dota 2 вышел патч 7.28 – добавили героя Hoodwink и новый расходуемый предмет

Новый герой – Hoodwink

Разработчики, как и обещали, добавили в игру нового персонажа. И смогли удивить – судя по инсайдам и внутриигровым файлам, можно было ждать других героев. Например, богиню Фрейю или Puppet Master из другой MOBA-игры Heroes of Newerth. Но никак не юркого зверька, который скорее напоминает персонажа детского мультфильма.

Многие надеялись, что Valve выпустит крепкого керри-героя, который сможет немного разнообразить мету фармящих чаров. Но на первый взгляд, Hoodwink выглядит саппортом без каких-то претензий на кор-роль: первый скилл напоминает «каски» Witch Doctor, второй позволяет выдать дополнительный контроль, и лишь ультимейтом можно нанести большое количество урона.

Видео опубликовано на YouTube-канале ЧЕЛОВЕК-САМОВАР.

Бонусы от Aghanim’s Shard

Главным элементов патча стал расходуемый предмет, который может приобрести любой герой после 20 минут игры. За 1400 золота ваш персонаж получит хороший бонус – для кого-то это будет новая, дополнительная способность, другие просто усилят один из стандартных скиллов. Пока аналитики сходятся во мнении, что предмет слишком дешёвый для некоторых апгрейдов.

Например, Clockwerk с покупкой Aghanim’s Shards получит возможность летать, что даст ему дополнительный обзор и пространство для манёвра. Earthshaker сможет передвигаться по борозде от Fissure, которая ещё и перезаряжаться станет на две секунды быстрее. Новая способность Grimstroke замедляет врага и постепенно наносит ему урон.

Пока всё выглядит так, что приобретение данного предмета почти обязательно для большинства персонажей: Aghanim’s Shard даст намного больше, чем любой другой предмет этой же стоимости. Конечно, есть и неприятные исключения – скорее всего, персонажи без хороших бонусов от «шарда» не будут популярны в этом обновлении.

Видео опубликовано на YouTube-канале Dota 2 Highlights TV.

Изменения персонажей

Многие герои подверглись изменениям, причём в некоторых случаях – весьма существенным. Авторы Dota 2 сильно обновили способности Bane, а Keeper of the Light получил новый спелл, который замедляет врага в зависимости от скорости его передвижения. Lifestealer обзавёлся пассивкой, которая уменьшает скорость соперника и одновременно позволяет атаковать его быстрее.

Другие персонажи также получили более интересные бонусы от Aghanim’s Scepter. Особенно хочется отметить Vengeful Spirit, которая в патче 7.28 превратилась в настоящего керри: теперь она быстрее, сильнее, а после смерти оставляет после себя мощную иллюзию. Если её удастся сохранить до возрождения, герой появится не на фонтане, а на месте своей копии.

Из других интересных Скипетров можно выделить два заряда ультимейта Brewmaster, который может прерывать его в любой момент, а также новую способность Tinker (вместо стандартного Laser), которая при высоком запасе маны позволяет в одиночку справиться с Рошаном. Любопытно работает новый Аганим на Meepo, Mirana и Mars.

Видео опубликовано на YouTube-канале DotaCinema.

Нейтральные предметы

Разработчики также заменили часть айтемов, которые случайным образом выпадают при убийстве лесных крипов. Второй раз из Dota 2 были удалены Poor Man’s Shield и Iron Talon, из списка выпадающих также исключены Mango Tree, «сетка» Climpsy Net, имбовый Trident (давал бонус +30 к семи разным показателям), а также ещё 10 предметов.

Любопытнее всего выглядит новая «нейтралка» пятого уровня, которая увеличивает модель персонажа. Применение такому предмету найти будет сложновато, зато выглядят некоторые герои с Giants Ring очень забавно.

Trickster Cloak отлично заменит стандартные айтемы на скрытность, поскольку позволяет владельцу уйти в невидимость на шесть секунд, да ещё и даёт бонус к уклонению. Многие хвалят Penta-Edged Sword, которая прекрасно подойдёт большинству керри на поздней стадии игры.

Среди предметов, которые можно получить уже в дебюте матча, выделяется Bullwhip с регеном здоровья и маны и замедлением соперников. Chipped West хорош для того, чтобы уйти с линии фармить лес, начиная уже с первых минут.

Видео опубликовано на YouTube-канале dotatvru.

Другие изменения

Примечательно, что в этот раз разработчики полностью отказались от изменений ландшафта – карта в 7.28 будет точно такой же, как и раньше. Из интересных апдейтов можно отметить лишь то, что игра начинается ночью, что будет удобно Night Stalker и персонажам с высоким найт-виженом.

Кроме того, Valve немного срезала бонус за стаки крипов и отменила увеличение золота за крипов по ходу матча. В остальном авторы Dota 2 ясно дали понять, что Aghanim’s Shard – основное обновление игры, на котором стоит заострить повышенное внимание.