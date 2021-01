Топ-10 открытий 2020 года в киберспорте

Прошедший 2020 год в профессиональном киберспорте полноценным сезоном назвать сложно. Но несмотря на это, зрители турниров по Dota 2, CS:GO и другим дисциплинам получили новые эмоции и новых героев, которые уже сейчас выглядят ярче и сильнее титулованных ветеранов.

Егор epileptick1d Григоренко

Впервые на про-сцене Dota 2 заносчивый юнец из паблика появился в сентябре прошлого года. Уже тогда керри Virtus.pro хвалили за яркий и агрессивный стиль игры, но вместе с этим отмечали его сложный характер. Казалось, что Solo сможет сделать из epileptick1d «нового RAMZES» и вернуть VP в мировой топ.

Лучшая команда России выбрала неизвестного игрока. Он не стесняется оскорблений Зато Григоренко тренируется почти круглые сутки и имеет первый номер европейского рейтинга. И да, ему ещё нет 18.

Однако в действительности опытные игроки не смогли найти общий язык с молодыми талантами – после обидного поражения от Liquid в первом раунде плей-офф мэйджора epileptick1d и неопытного саппорта Save перевели в запас. Виталия, кстати, тоже очень хочется отметить: к концу года он вырос в очень крутого капитана.

Второй шанс ребята получили в апреле, когда Virtus.pro открыли молодёжный состав. После их победы на Epic Prime League (в финале со счётом 3:0 была обыграна основная команда) и вторых мест на Dota PIT S3 и WePlay! Pushka League (и это на фоне неудач коллектива Алексея Solo Березина) российский клуб решил сделать ставку на Егора и его молодых партнёров.



Команда сполна оправдала доверие руководства. Молодые игроки нового состава Virtus.pro в ярком и агрессивном стиле победили на EPIC League – главном турнире последних месяцев, а сам epileptick1d набрал потрясающую форму и был неудержим в матчах против лучших команд Европы.

Мирослав BOOM Бицан

На европейской дота-сцене главным сюрпризом года стала команда Vikin.gg. До прошлого декабря парни вообще не играли вместе и вообще не могли похвастаться опытом на профессиональной сцене. Некоторые участники выступали за малоизвестные коллективы, для других Vikin.gg стала первой про-командой в карьере.



За год «викинги» прошли трудный путь от никому неизвестного коллектива до лидеров европейского региона. Они хорошо понимают мету, показывают слаженную командную игру и не уступают соперникам мирового уровня в личном скилле. Как результат – победы на BTS Pro Series S13 и DOTA Summit 13, а также «бронза» EPIC League.

Из всей пятёрки особенно хочется выделить мидера команды. Хотя в Dota 2 Мирослав играл с 2014 года, на топ-уровень вышел только сейчас. Ранее выступал только в чешских командах, а теперь сильно вырос и не уступает лучшим мидерам Европы. Кажется, если Vikin.gg выдержит проверку глобальным патчем, то BOOM сможет надолго стать одним из лучших игроков региона.

Алик V-Tune Воробей

Впервые керри NAVI заявил о себе ещё прошлой осенью. Тогда 19-летний игрок вместе с HellRaisers смог занять третье место на DOTA Summit 11 в Лос-Анджелесе, а через пару месяцев V-Tune заметили во FlyToMoon. Алику, который начал профессиональную карьеру летом 2018-го, предстояло заменить опытного Ark. И молодой керри не без проблем, но справился.



FlyToMoon (с сентября выступают за NAVI) – пожалуй, самая стабильная пятёрка региона в 2020 году. У команды не было провальных отрезков, и почти на всех турнирах именно эта команда навязывала борьбу европейским грандам. Как результат – более $ 300 тыс. выигранных призовых, в том числе за финал ESL One Germany 2020 и недавнюю победу на Dota PIT.



Именно V-Tune после адаптации стал самым стабильным элементом команды. Он хорошо и много фармит, редко совершает критические ошибки, а в поздней стадии матча зачастую выглядит локомотивом коллектива. При этом нельзя сказать, что NAVI играют исключительно на Алика: иногда возвращаться в игру ему приходится самому.

Родриго Lelis Сантос

На самом деле 24-летний оффлейнер из Бразилии – не самый идеальный кандидат для этого списка. На профессиональной сцене Родриго больше шести лет, успел поиграть на самых разных позициях, менял ники и участвовал в мэйджорах. Казалось бы, полный набор!



Но для игрока из Южной Америки этого мало. Да, можно выиграть отбор на крупный турнир. Возможно, даже сотворить сенсацию и выбить фаворита, удивляя зрителей. Но чтобы тебя помнили как одного из самых талантливых игроков не только своего региона, но и всего мира, нужна стабильность. Увы, этого дотерам из Бразилии и Перу часто не хватает.



Родриго Lelis Сантос приятно удивил своей надёжной игрой в этом году. Почти сразу после карантина он перешёл в североамериканскую Quincy Crew, и в отсутствии лидеров региона в лице Evil Geniuses коллектив выиграл восемь турниров из девяти! Кажется, что в будущем сезоне у этой американской команды есть шансы проявить себя на мировом уровне.

Марек YEKINDAR Галинскис

20-летний игрок перешёл из pro100 в Virtus.pro в мае, и уже через несколько месяцев команда по CS:GO забыла о проблемах с результатами. Во многом благодаря латышу, который показывал яркую игру почти на всех чемпионатах, «медведи» наконец-то нашли свою игру и выдали несколько потрясающих результатов.



В октябре Virtus.pro стала чемпионом регионального RMR-турнира от ESL, а также выиграла отборочные на Flashpoint Season 2. Через два месяца российская команда победила в рамках основного турнира, заработав $ 500 тыс., а чуть позже смогла завоевать ещё один трофей – DreamHack Open December.



По результатам 2020 года Virtus.pro заняла 12 место в рейтинге HLTV, вплотную приблизившись к мировым лидерам. Во многом это заслуга YEKINDAR, который наряду с Jame способен тащить невероятные раунды и набивать огромное количество фрагов в самых важных играх.

Матеуш mantuu Вильчевски

Довольно опытный игрок, который в декабре прошлого года перешёл в OG. Кто-то скажет, что Матеуш показывал свой скилл ещё в польской ALTERNATE aTTaX, но вместе с тем адаптация mantuu в интернациональном составе прошла очень легко. Особенно если учесть, что его новыми тиммейтами стали опытные NBK- и valde.



За год команда смогла подняться в топ-10 мирового рейтинга, хотя так и не выиграла ни одного титула. Можно вспомнить неудачу на IEM New York против FaZe Clan или поражение в финале недавнего Flashpoint от Virtus.pro. Однако никто не будет спорить, что OG смогли за год стать крепкой командой из мирового топа, со своим стилем и яркими моментами. В чём немалая заслуга Матеуша Вильчевски.

Дмитрий sh1ro Соколов

Вся команда Gambit провела отличный сезон, выиграв в 2020 году десять онлайн-турниров. Конечно, до мирового или даже регионального топа коллективу ещё далеко, но не нужно забывать, что это молодёжный состав, в который входят малоизвестные, но очень талантливые игроки. Лишь пару месяцев назад организация решилась перевести парней в основной состав, и бывшие Youngsters уже ответили на доверие руководства победой на DreamHack Open November.



19-летний sh1ro в этой команде стал тащером наравне с Ax1Le, временами даже превосходя его по статистике. Дмитрий даже в неудачных для Gambit матчах показывает стабильный скилл, набивая столь нужные команде фраги. Конечно, полноценным лидером ему стать будет сложно, но у российского киберспортсмена есть все шансы дорасти до мирового уровня в ближайшие годы.

Флориан syrsoN Рише

Ещё один немолодой киберспортсмен (немцу уже 24), который в этом году показал свой лучший перфоманс. Если вдруг забыли летом BIG больше месяца удерживала лидерство в мировом топе HLTV, победив на трёх турнирах подряд – DreamHack Masters Spring, cs_summit 6 и DreamHack Open Summer. Да и сейчас пятёрка из Германии остаётся одной из лучших команд Европы.



Именно Флориан, который пришёл в BIG в январе вместе с k1to, смог дать команде необходимый импульс. В 2020 году коллектив смог прыгнуть выше головы как за счёт индивидуальных действий syrsoN, так и за счёт взаимодействия отдельных игроков. Пока BIG остаются стабильной командой из мирового топа, и сложно представить, какие проблемы могут нарушить эту идиллию.

Дмитрий Always Митрахович

Впервые 18-летний россиянин засветился на профессиональной сцене Rainbow Six Siege в начале года, а уже через пару месяцев его талант разглядели в Team Empire, одной из сильнейших команд мира. Сложно вспомнить, для какого киберспортсмена 2020 год складывался так же успешно.



Впрочем, несколько месяцев обновлённый состав Team Empire продолжали преследовать неудачи. Вернуться в европейский топ «имперцам» удалось лишь к середине осени, когда команда привыкла к новой мете. Конец года Always и тиммейтам удалось завершить на мажорной ноте: российская пятёрка стала сильнейшей на европейском этапе Six November 2020 Major и смогла вернуть титул лучшей команды страны в рамках Russian Major League Season 5.

Ле SofM Кван Дуй

Вьетнамский игрок – один из тех, кто показал всему миру, насколько важны лесники в текущей мете League of Legends. Шесть лет назад его дисквалифицировали Garena Premier League из-за возраста (тогда Ле не было 18), затем он несколько лет подряд без особого успеха выступал в командах-середняках китайской LPL. SofM долго считался самым перспективным игроком Вьетнама, но титул выиграть он никак не мог.



Переход в Suning около года назад стал переломным моментом в его карьере. Да, в весеннем сплите команду ожидала неудача, но уже летом SofM и партнёры уверенно завоевали титул чемпионов Китая и отправились на чемпионат мира в роли одного из фаворитов. Ле показал невероятную игру и дважды по ходу турнира получил награду MVP – и пусть в финале сильнее оказались DAMWON Gaming, это лишь позволит киберспортсмену сохранить мотивацию на следующий сезон.