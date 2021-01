На передовой — 11 игр, изменивших индустрию

Бывает, что выход какой-то игры может полностью перевернуть целый жанр или даже создать новый. Даже если она вдруг окажется неудачной, в ней наверняка будет светлая и необычная идея, которой не было до этого. Это может быть инновационная механика, смелый дизайнерский ход или даже банальный счётчик в углу экрана. Именно о таких играх мы и поговорим. О тех, которые смогли сказать новое слово и показать остальным, как это можно делать.

Resident Evil 4

Четвёртая часть Resident Evil решила кардинально отойти от собственных столпов и изменить формулу геймплея. В основном благодаря камере, которая медленно следует за главным героем, а при прицеливании резко подлетает и садится к нему на плечо. Сейчас это кажется диким, но до Resident Evil 4 мало в какой игре встречалась подобная система. Зато сейчас это можно найти в каждой втором, если не первом тайтле.

Halo: Combat Evolved

Оригинальная Halo внесла ряд серьёзных модификаций в типичную шутерную формулу. Как было до неё? У главного героя есть большой запас здоровья, аптечки, и немыслимое количество видов оружия. С релизом главного шутера на Xbox все изменилось.

Геймдизайнеры позволили персонажу одновременно нести только два вида оружия, а поверх привычной полоски здоровья нанесли энергетический щит, который восстанавливается со временем. Из-за сплава этих механик каждая перестрелка превращалась в головоломку. Игроку нужно было ДУМАТЬ (да, речь идет о шутере) когда какой ствол использовать и заранее прикидывать путь к отступлению, чтобы восстановить щиты.

World of Warcraft

До релиза World of Warcraft от Blizzard игры жанра MMORPG были сложными и комплексным развлечением для гиков и задротов. Приходилось заучивать сотни билдов, аккуратно сражаться с каждым монстром и чуть ли не покупать специальные книги, дабы не накосячить при прокачке персонажа. Blizzard сделала геймплей WoW настолько простым, приятным и интуитивно понятным, что создать персонажа мог абсолютно любой человек — от уборщицы и домохозяйки до офисного работника и топ-менеджера банка.

Shenmue

Помните то время, когда разработчик каждой второй игры прям мечтал, чтобы в его тайтле была система QTE? Это когда нужно наблюдать за кат-сценой и вовремя нажимать на нужные кнопки, чтобы не закончить прохождение раньше времени. Дебютная часть культового боевика Shenmue была чуть ли не самым первым тайтлом, который сделал эту механику основой всего геймплея.

Devil May Cry

Как-то раз один талантливый японец Хидэки Камия решил сделать экшен, в котором на первом месте будет стоять не сюжет или графика, а стиль и классный геймплей. Именно благодаря ему на свет появилась первая Devil May Cry, показавшая, что в динамичные игры можно играть не только эффективно, но и эффектно.

Для этого Камия добавил в неё полоску стиля — небольшой индикатор в углу экрана, который заполнялся только тогда, когда игрок выписывает крутые комбо с помощью разных видов оружия. И игра поощряла это: чем выше счётчик Smoking Sexy Style, тем больше очков получит пользователь, за что потом сможет улучшить оружие.

Call of Duty 4: Modern Warfare

До выхода оригинальной Modern Warfare все сетевые шутеры строились на базовом классовом принципе. Есть несколько заранее заготовленных комплектов вооружения, а игроку нужно было выбрать один из них и вступить в бой. Однако поменять какие-то компоненты было нельзя: если не нравится, что у снайпера вторым оружием стоит дробовик, а не автомат, то ничего не поделать.

Infinity Ward разрушила этот камень буквально одной ловкой фишкой — возможностью создать собственный класс и выбрать именно те пушки, какие хочется. Именно из-за MW каждый современный шутер обязательно сопровождается прокачкой или чем-то таким. IW показала, что игроки не любят, когда их лишают выбора и гибкости.

Известный геймдизайнер Брендан Грин давно болел идеей создать шутер, в котором сотня игроков будет выживать на одном отдалённом острове. Он пробовал создавать разные модификации для ARMA и DayZ, но затем выкатил PUBG, в которой реализовал все свои задумки, и это сработало. Игра обрела вирусную популярность, поставила множество рекордов и познакомила каждого геймера с этим необычным геймплеем. Надо ли мне сейчас говорить, что королевские битвы — один из лидирующих жанров в индустрии? И это пошло именно после PUBG.

Half-Life 2

Не буду лишний раз рассказывать вам о великолепии Half-Life 2, вы об этом и так знаете. Valve стала чуть ли не первым разработчиком, который внедрил в обычный шутер инновационную физику разных объектов. И это было не просто для галочки, это активно использовалось в геймплее. Как при решении загадок, так и при поединках. Самый показательный эпизод — миссия в Рейвенхолме, где у Фримена забирают всё оружие и оставляют наедине с гравипушкой и зомби. Тогда от игрока требовались не реакция или навык прицеливания, а креативный подход к делу.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Nintendo всегда была необычной компанией. Ей наплевать на тренды, она не пытается угодить каждому геймеру мира и усидеть на волне хайпа (вы хоть раз видели, чтобы эти японцы выпустили королевскую битву?). Вместо этого она гнёт свою линию и создает уникальные игры, которые не похожи больше ни на что. Именно такой стала The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Сложно выделить какой-то один элемент, из-за которого «ботва» попала в этот список — она целиком состоит из огромного количества механик и инновационных решений. Ключевое, как мне кажется, — магия исследования. Больше ни одна игра в мире не заставит вас внимательно заглядывать под каждый камень или осматривать каждое дерево в поисках чего-то необычного.

Dark Souls

Demon’s Souls и её будущий сын Dark Souls вышли ровно в тот момент, когда были нужны индустрии. Тогда она практически утонула в оказуаливании всего и вся. Разработчики намеренно делали игры лёгкими и доступными, чтобы охватить большую аудиторию и заработать на ней побольше денег. Игры тогда перестали бросать вызов, перестали трепать нервы, перестали мотивировать учиться на ошибках.

Но с приходом гениального японца Хидэтаки Миядзаки все резко изменилось. Если на Demon’s Souls он только обкатывал механики, то уже при создании Dark Souls ему удалось добиться успеха. Игра заработала миллионы долларов и в одночасье собрала армию поклонников, требовавших ещё. Миядзаки показал, что игры не должны сюсюкаться с геймерами и вести их за ручку.

GTA 3

GTA 3 стала первой успешной 3D-игрой в открытом мире. Пользователям был доступен целый город, который можно было исследовать. Более того, благодаря геймплею экшена Либерти-Сити превратился в площадку для развлечений, где можно почувствовать себя маленьким мальчиком. Хочешь выполнять миссии? Пожалуйста. Нравится взрывать машины и сражаться с полицией? Ради бога. Хочешь просто найти крутую тачку и укатиться в закат? Всегда пожалуйста. Благодаря успеху GTA 3 весь мир понял, что openworld — это круто.