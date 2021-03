Сняться в фильме для взрослых, стать лысым. На что готовы люди ради побед в киберспорте

Люди совершают безумные поступки не только ради любимых девушек и парней, но и любимых клубов. Посмотрите, на что готовы фанаты футбольных и хоккейных клубов, лишь бы их кумиры победили. Некоторые обещают сделать обнажённую фотосессию, если их любимая команда победит. Другие готовы кардинально изменить имидж. Стараются ли они поддержать таким образом своих игроков или же просто пытаются выделиться и пропиарить себя за счёт других — это уже дело их самих. Но понятие безумства знакомо не только обычным болельщикам, но и самим спортсменам, как, впрочем, и киберспортсменам. Фанаты и игроки киберспортивных клубов в этом плане ничем не уступают любителям большого спорта. Поверьте, в киберспорте хватает своих сумасшедших поступков. Давайте поговорим о них и вспомним все самые безумные поступки от киберспортивных болельщиков и игроков.

Помните, что обещала болельщица футбольной сборной России Наталья Андреева на чемпионате мира 2018 года в случае победы российских футболистов на турнире? Если вы конечно следите за тем, что происходит в футболе и вокруг него, то должны наверняка вспомнить. А если нет, то напомню, что она обещала сделать обнажённую фотосессию с игроками. Наши футболисты тот турнир не выиграли, но Наталья хорошо пропиарилась на этой теме.

В киберспорте, кстати, есть свой аналог Натальи из футбола. Правда, она болеет не за российский клуб и тащится не от спорта, а от видеоигр. В геймерском сообществе девушка известна под никнеймом Parvadi. В июне 2020 года она пообещала, что снимется в фильме для взрослых в майке любимого клуба G2 Esports, если игроки смогут победить на чемпионате мира 2020 года по League of Legends. Годом ранее они дошли до финала, где уступили китайцам из FunPlus Phoenix. А вот на чемпионате мира 2020 года они не только не смогли улучшить свой результат годичной давности, но и вовсе оказались за чертой финала, уступив команде DWG KIA 1:3 в полуфинале.

Смелому желанию девушки сняться в фильме для взрослых в случае победы любимой команды так и не суждено было сбыться. Да и подписчиков на этой теме она набрала не так много, как, наверное, хотела бы. На её «Инстаграм» подписано всего 37 тысяч, а на Twitch-канал и того меньше.



А вот фанатка украинского киберспортивного клуба Natus Vincere Маша своё смелое желание всё-таки воплотила в жизнь. На турнире MegaFon Winter Clash по Dota 2, который проходил в Москве в начале декабря 2018 года, она пообещала побриться налысо, если её любимая команда выйдет в финал. Девушка отразила своё смелое заявление на плакате.

Ведущие турнира пытались её всячески отговорить от этого, но девушка лишь заявила: «Баба сказала — баба сделает!». И команда её не подвела. Хотя как сказать… Маше пришлось отвечать за свои слова и сбривать свои роскошные волосы бирюзового цвета. Уже во время финала она появилась на трибунах без волос на голове. К сожалению, её команда тот финал проиграла.

Если Маша обещала побриться налысо в случае успеха своей любимой команды, то фанат киберспортивного клуба Virtus.pro пообещал сделать то же самое, но если его команда проиграет. Кстати, это произошло на том же самом турнире MegaFon Winter Clash. Virtus.pro проиграли китайцам из PSG.LGD в первом раунде нижней части сетки, а фанат пошёл выполнять своё обещание. Что из этого вышло — можно посмотреть на фото ниже:

Раз мы говорим про безумные поступки фанатов, то не можем не упомянуть про ставки. Болельщики пытаются не только поддержать своих игроков при помощи каких-то необычных действий, но и заработать на своём увлечении. Иногда их уверенность в победе одной из команд оборачивается тяжёлыми для них последствиями. Например, фанат Dota 2 проиграл 500 тысяч рублей, поставив их на матч Team Unique и Ninjas in Pyjamas, который прошёл в рамках турнира ESL One Los Angeles 2020. Он был уверен в победе вторых со счётом 2:0, но соперники были иного мнения на этот счёт. Ninjas in Pyjamas не только не победила в том матче, но и проиграла его 1:2. Ставки — это всегда большой риск, и каким бы фаворитом не была команда, нужно быть морально готовым к неудачам, особенно в киберспорте, где андердоги частенько обыгрывают фаворитов.

Впрочем, этот игрок — не единственный, кто слил большие деньги в киберспорте. Так, например, фанат футбольного симулятора FIFA поставил миллион рублей на матч Лиги Про по FIFA 20 между киберфутболистами Ильёй i_Pele Пелехацким и Павлом JohnnyGrime Пурювкиным. Он предположил, что в матче будет забито больше 3.5 голов, однако поединок завершился со счётом 1:1. Вот так за один какой-то рядовой матч в спорте или киберспорте из-за своей самоуверенности и дикой жажды лёгких денег можно получить большие проблемы и подавленное состояние.



Ладно, не будем о плохом. Давайте ещё вспомним, на что решаются фанаты и игроки ради побед в киберспорте. Многие из них готовы набивать на своём теле памятные татуировки, так или иначе связанные с какими-то игровыми событиями или ситуациями. Наверное, это самое безобидное и распространённое действие в нашем списке. Для футбольных фанатов набить татуировку с любимым футболистом или командой не составляет больших проблем. Они даже готовы набивать их в самых неожиданных местах, чтобы в лишний раз засветиться в прессе.



В киберспорте такая практика тоже распространена. Например, три владельца бразильского киберспортивного клуба FURIA решили взбодрить и смотивировать своих игроков по CS:GO тем, что пообещали им, что набьют себе татуировки с логотипом клуба, если команда обыграет Astralis в стартовом матче ECS Season 7. Не знаю, выполнили ли они в итоге своё обещание, но их команда совершила яркий камбэк со счёта 9:14 и обыграла Astralis со счётом 16:14.

Поддержать своих игроков готовы не только фанаты, но и политики. Депутат Национальной ассамблеи Южной Кореи Чжун Бён Хон вдохновляет киберспортсменов из своей страны косплеем. В октябре 2013 года он пообещал, что сфотографируется в костюме одного из героев League of Legends в случае победы корейской команды на чемпионате мира. То обещание политик сдержал, опубликовав фото в образе персонажа по имени Грагас, потому что корейцы турнир выиграли.

А уже в августе 2014 года он появился в костюме императора расы терранов на финале командной лиги ProLeague по StarCraft II. Но и на этом он не остановился: спустя два месяца политик переоделся в чемпиона Шако из League of Legends и появился в этом образе на полуфинальных матчах чемпионата мира, который проходил в Сеуле.