Флекс, баны и фарм. Что нужно знать о Dota 2 до просмотра матчей

Dota 2 — одна из самых популярных киберспортивных игр в России и на территории постсоветского пространства. Региональные и мировые чемпионаты с участием наших команд способны собирать на трансляциях сотни тысяч зрителей. Однако людям, не знакомым с игрой, она покажется крайне сложной. «Чемпионат» рассказывает о структуре и главных правилах Dota 2, которые позволят вам понять, что происходит в текущий момент игры и у какой из команд больше шансов на победу.

Опорники, клатчи и флеш ассисты. Что нужно знать при просмотре CS:GO О том, какие роли есть в командах, на какие показатели нужно обращать внимание и о многом другом, рассказал аналитик студии StarLadder.

Основные моменты

Dota 2 — это командная стратегия «пять на пять», где каждый игрок управляет только одним персонажем, которых называют «героями». Цель игры: разрушить трон — то есть, главное здание противника, которое располагается на базе каждой из двух команд.

К нему ведут три пути (линии) — центральная и две боковые. Каждая укреплена тремя башнями, которые наносят урон. Разрушить их с первой минуты не получится, поэтому в начале матча игроки сосредоточены на развитии своих персонажей. Они повышают уровень (максимально возможный — 30) и зарабатывают золото, чтобы купить предметы. Одновременно с этим важно помешать противнику делать то же самое.



Можно выделить два основных пути к победе. В одном случае игроки выбирают персонажей, которые быстро разрушают строения и сильны в сражениях с первых минут. Команда пытается задавить соперника и оттеснить его ближе к базе, получив больше ресурсов и увеличивая своё преимущество. Вместе с тем грубые ошибки могут похоронить шансы команды, поскольку актуальность персонажей будет слабее с каждой минутой.



Другие стратегии предполагают минимум агрессии. Команда аккуратно продолжает развитие собственных персонажей, которые становятся сильнее в поздней стадии. В начале матча будет непросто, но если игрокам удастся выдержать натиск оппонента, эндшпиль с большой долей вероятности останется за ними.

Это две крайности, которые из-за риска используются крайне редко. Обычно команды стараются выбрать таких персонажей, которые будут полезны и на старте игры, и в лейт-гейме (заключительной стадии), если матч затянется. Варианты могут быть самыми разными, но крайне важно выбрать подходящих персонажей. Выбор называют драфтом: он происходит до игры и является важнейшим элементом победы.

Фото: Стадия драфта в Dota 2

Выбор персонажей и роли

На стадии драфта команды по очереди выбирают героев и запрещают (банят) других, которых мог бы использовать противник. Кроме общего плана на матч и сочетания способностей, нужно выбрать пять героев, которые смогут выполнить одну из основных ролей.



Керри — персонаж с большим уроном, который должен стать главной силой в атаке. В начале игры он отправляется на лёгкую линию (нижняя для сил Света или верхняя для Тьмы). Там герой сможет максимально раскрыть свой потенциал, зарабатывая золото за убийство неконтролируемых юнитов или крипов. Часто ему необходимы дорогие предметы и высокий уровень, поэтому на ранней стадии керри играют пассивнее.



Мидер — более вариативный, но столь же опасный персонаж. Он отправляется на центральную линию, где почти всегда играет «1 на 1». Некоторые мид-герои способны за счёт ранней доминации быстро подключиться к активным действиям. Другим, как и керри, нужен фарм золота и опыта.

Фото: Центральная линия в начале игры

Оффлейнер или хардлайнер играет на другой боковой линии, которая традиционно опаснее. Зарабатывать золото там труднее, но персонаж может быть полезен тем, что наберёт высокий уровень или будет агрессивен вначале, мешая вражескому керри.



Также в каждой команде есть два саппорта — персонажи поддержки. Они помогают керри и хардлайнеру на боковых линиях (иногда — вдвоём на одной, более важной). Персонажи-саппорты могут обойтись без большого количества золота и опыта, поддерживая атаки и вылечивая союзников в основном за счёт своих способностей.



Когда команды определяются с набором персонажей и с их расстановкой по линиям (некоторые герои могут «флекситься», то есть исполнять одну из нескольких ролей, что запутывает противника), начинается основная часть матча.

Ход игры

В начале игры любой из героев слишком слаб для сражения с врагами и уничтожения вышек. Поэтому все персонажи распределяются по трём линиям и начинают набирать золото и опыт. Эта стадия называется «лайнинг» и обычно длится около 10-15 минут, иногда чуть больше или меньше в зависимости от выбранной стратегии.

Фото: Нижняя линия в начале игры

Далее наступает мид-гейм. Команды пытаются реализовать первые купленные предметы и изученные способности, особенно главную — ультимейт, которая на большинстве героев доступна после шестого уровня. Они проводят групповые сражения, называемые комментаторами ещё драками и тимфайтами, пытаются захватить территорию и уничтожить строения, убить монстра Рошана, который подарит одну дополнительную жизнь и другие бонусы.



Команда, которая будет наиболее успешной в этом, получит дополнительные возможности и сможет развить своё преимущество. У героев будет больше предметов, выше уровень и круче способности. Но это необязательно означает, что они победят: любой следующий тимфайт или серия удачных действий может вновь уравнять шансы.



Игра постепенно будет приближаться к заключительной стадии — лейт-гейму. После 30-35 минут после начала матча герои становятся достаточно сильными, чтобы убивать всех персонажей противника, если есть преимущество и шанс на удачный файт, а после этого разрушать строения, которые никто не защищает.

После уничтожения трёх вышек на одной из линий появляются более сильные крипы, а враги не смогут также спокойно перемещаться по карте. В конце концов лидирующая команда просто разрушит трон или заставит соперника сдаться, если преимущество в матче слишком велико.

Информация на экране

Интерфейс игры способен рассказать почти всё о том, как проходит матч. Однако разобраться в нём новичку довольно сложно. Для обычного просмотра нужно далеко не всё, но следить за игрой пристально тоже может быть интересно. Попробуем разобраться на примере картинки ниже.

Сверху по центру можно увидеть табло, где отображаются иконки всех десяти персонажей, логотипы команд и счёт убийств. Нужно сказать, что в Dota 2 счёт не всегда отображает реальную ситуацию на карте, так как стратегия может предполагать пассивную игру. Команда, проигрывающая 2:10 или 4:15, по факту может быть сильнее противника.

Посередине располагается общее время с начала игры, иконка солнца или месяца (ночью обзор команд снижается), а жёлтые прямоугольники показывают общий счёт матча, если он идёт до двух или трёх побед. В данном случае каждая из команд выиграла по две карты, и сейчас идёт последний сет.



Под иконками персонажей две полоски — здоровье (количество хитпоинтов на данный момент) и мана, которая тратится при использовании способностей. Зелёный ромбик между иконкой и полосками сигнализирует о том, что герой может использовать свой главный скилл — ультимейт. Синий означает, что на это не хватает маны.



Если персонаж погиб, его иконка становится серой, как у второго героя слева. Внизу показывается время в секундах, необходимое для возрождения. После смерти персонаж теряет часть золота и затем появляется на базе своей команды.

Слева доступны несколько информационных панелей. Слева сверху (выделено красным) отображён один из графиков. Чаще всего это стоимость персонажа — то есть, все его предметы и непотраченное золото. Такая табличка позволяет лучше понять, какие герои на карте сильнее других. Персонажи сил Света (команда слева) имеют зелёные полоски, сил Тьмы — красные.



Иногда на трансляциях вместо net worth (общей ценности) показывают другие данные. Например, текущее золото, текущий уровень персонажей или доступность выкупа («байбека»), который позволяет за золото возродиться раньше времени.



В области жёлтого прямоугольника отображаются все события игры. Укрепление или разрушение строений, убийства (вторая строка показывает, кто кого убил и сколько золота за это получил), обнаружение вардов и активация рун. Варды дают команде дополнительный обзор на местности, а руны появляются в определённых местах и дарят бонусы вроде ускорения или невидимости.



В левом нижнем углу (выделено синим) расположена мини-карта. Там отображены все строения, персонажи и направление их движения (цвет соответствует цвету героев в самом верху табло). Справа от мини-карты можно увидеть, доступно ли убийство Рошана, укрепление строений или сканирование закрытой локации. Эти бонусы можно применить один раз в несколько минут.

Кроме того, мы можем узнать информацию об одном из персонажей. Внизу по центру расположена панель героя, на которой дублируются данные о здоровье и мане, показаны способности и их уровень (число означает количество секунд до перезарядки, когда скилл можно будет использовать), а также предметы и телепорт.



Обратите внимание, что мы не всегда видим панель того героя, который находится на экране. Сейчас его иконка затемнена и означает смерть (28 секунд до возрождения), а на экране показаны два других героя — это не Storm Spirit, а те, кто убил его.



В левом верхнем углу (белый прямоугольник) есть маленькая панель статистики. В первой строке отображается количество убийств / смертей / помощи героя, а во второй — убитые крипы противника и неотданные свои.



В противоположном углу (салатовый) показаны предметы, которых ещё нет у героя. В Stash отображаются айтемы, которые уже куплены, но находятся на базе и не могут быть применены. Ниже — то, что игрок планирует купить в дальнейшем. Ещё ниже отображается количество золота.

Профессиональный сезон

Система турниров в Dota 2 предполагает разделённый на несколько этапов сезон. В ходе каждого команды сражаются в своём регионе, а затем сильнейшие встречаются на глобальном турнире — мэйджоре. За высокие места в лиге и на мэйджоре команды получают очки Dota Pro Circuit.



В конце сезона 12 лучших команд по рейтингу получают возможность принять участие на The International, ещё шесть определяются в ходе региональных квалификаций. The International — важнейший турнир для каждого про-игрока; призовой на ближайшем турнире превысит $ 40 млн.



В сезоне Dota Pro Circuit 2021 из-за пандемии будет только два этапа. Второй сезон региональных лиг начался 12 апреля и продлится до 23 мая, в СНГ за победу поборются Virtus.pro, NAVI, AS Monaco, Gambit и другие. Мэйджор состоится в июне, а в августе будет проведён The International 10.