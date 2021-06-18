Красиво и без вульгарности. Ей удаются шикарные образы на героев из The Witcher 3

Косплей — индустрия большая, уже окрепшая, но погрязшая в вульгарности. Это лёгкий путь, если мать природа наградила тебя хорошими внешними данными. Однако не все косплееры идут по этой протоптанной дорожке. Наша сегодняшняя героиня не из таких. Она делает свои образы красивыми и притягательными, но без лишней обнажёнки. Зовут её — Мирослава Ладовир.

Мира начинала свой путь в косплее с макияжа, так как ей хотелось попробовать себя в чём-то творческом. А когда коллеги по работе сказали, что было бы круто переодеться в какого-нибудь персонажа из игр и пойти на Игромир, то Мира выбрала Йеннифэр из The Witcher 3. Там она познакомилась с фотографом Кристиной Бородкиной, которая провела для неё фотосессию на память. Результат Мире понравился, и с тех пор она больше не может жить без косплея.

Косплей для девушки является чем-то большим, чем просто хобби. Но на одном косплее новичкам прожить сложно. Поэтому ещё она занимается фрилансом. Пишет тексты, ретуширует и собирается шить на заказ.



«Косплееров поддерживают энтузиасты. У меня есть подписчики на «Патреоне», где в благодарность за помощь я делюсь эксклюзивными фотографиями в высоком разрешении. Их нет в общем доступе. Также за подписку я дарю принты и стикеры. Планирую сделать больше разнообразных видов мерча, чтобы людям было приятнее. Многие думают, что Патреон нужен для того, чтобы продавать там свои фото «18+», но я таким не занимаюсь. Это сделано для того, чтобы заниматься этим дальше, ведь все костюмы дорогие. Один парик может стоить около 5000 рублей. Всё остальное зависит от сложности костюма, тканей и материалов», — делится секретом Мира специально для «Чемпионата».

Большинство работ Миры сделано по вселенной «Ведьмака». Она признаётся в любви к этой франшизе, прочла все книги Сапковского, посмотрела сериал и прошла все игры. Эти персонажи стали для неё как родные, поэтому она и воплощает их в жизни. Ну и отмечает, что костюмы в игре очень красивы.



При этом девушка не презирает тех, кто позволяет себе раздеваться в косплее.



«У каждого свой путь. Кому-то нравится сниматься в эрокосплее или в будуаре. Эти работы получаются красивыми и высокохудожественными. Я считаю, что любое творчество заслуживает хороших слов», — заявляет Мира.

Вам никогда не было интересно, как проходит отбор местности для съёмок? Каждый косплеер подходит к этому вопросу тщательно. Мира, например, смотрит, насколько эта съёмка подходит по антуражу. Если это студия, то она обращает внимание, чтобы не было современных предметов интерьера, если говорить о ведьмаковских сетах. Если съёмка происходит на улице, то она смотрит на время суток, погоду и на количество людей в том месте, где планируется съёмка. Фотограф помогает отбирать локацию и зачастую лучше знает многие нюансы. Самое важное для косплеера, чтобы было мало людей.



«Когда мы снимали в Коломенском последний раз, то было сложно. Люди постоянно подходят, спрашивают, а кто это, а что это, а можно сфоткаться, и это отвлекает от процесса», — вспоминает девушка.

Девушка родилась в Казахстане, а в настоящий момент проживает в России, но планирует в ближайшее время уехать учиться в Германию. Она закончила университет по специальности «Режиссёр», получила несколько дипломов об успешном окончании курсов по программированию, занимается бодибилдингом, учит немецкий и знает английский. Ходила на вокал и закончила пять классов в музыкальной школе. Подростком зарабатывала себе на карманные деньги тем, что чинила мобильные телефоны. Закончила школу Славы Зайцева и после этого успела поработать моделью в одном магазине одежды. Была лицом бренда, попадала в журналы. Ещё увлекается собиранием старинных монет и медалей, а также собиранием почтовых марок и бумажных денежных знаков.

Люди критикуют косплееров за ненатуральность, за чрезмерное использование графики и фильтров. Мирослава придерживается такого мнения, что, как бы ты ни сделал, — всем не угодишь.



«Одни считают, что обработки много, другие, что мало. Иногда пишут, что слишком много косметики, и у меня возникает вопрос: а как вы хотите, чтобы изменились черты лица, ведь без грима этого не получится. Я уже привыкла, что правда где-то посередине. Обработка обязательно должна быть, но мне не нравится, когда лицо замыливают, получается, будто это манекен. К счастью, у меня таких фото нет: на портретных фото видно каждую пору, и текстура кожи не замылена», — отвечает Мира.



Если посмотреть на работы Миры, то, как мы уже сказали выше, девушка отдаёт предпочтение персонажам из The Witcher. Может показаться, что у неё мало образов. Но ведь девушка занимается косплеем только год, и за этот год вышло немало работ. Некоторые косплееры за всю жизнь столько не набирают.



Недавно девушка снялась в парном косплее по вселенной Cyberpunk 2077.

«Работать в паре сложнее технически. Нужно хорошо понимать друг друга на съёмке и работать слажено. Но кое-что парная съёмка упрощает. Легче придумать сюжет фотосессии и обосновать его. В одиночку всегда думаешь о том, что вот блин, этого персонажа бы сюда сейчас, чтобы не в стенку разговаривать, а с живым человеком», — делится своими впечатлениями Мира от первой парной съёмки.



Каких работ ждать от Мирославы в будущем? Меньше «Ведьмака», хотя её подписчики просят не оставлять вселенную и сделать персонажей из первой и второй частей, а также попробовать книжные версии Йен и Трисс. Из ближайших работ ожидайте образ по League of Legends и Игре Престолов.



А пока давайте посмотрим на лучшие работы Мирославы в подборке ниже.

Следить за работами косплеера можно на её страничке в « Инстаграме » (почти 30 тыс. подписчиков) и « ВКонтакте ».

Йеннифэр из The Witcher 3

Трисс из The Witcher 3

Йеннифэр в нижнем белье

Кейра Мец из The Witcher 3

Цири из The Witcher 3

Китана из Mortal Kombat

Другие образы Трисс из The Witcher 3

A2 из NieR: Automata

Эвелин Паркер из Cyberpunk 2077

Ещё один образ Цири из The Witcher 3

Йеннифэр играет в Гвинт

Эвелин Паркер и Джуди Альварес из Cyberpunk 2077