Избранницы кумиров молодёжи: девушки и жёны зарубежных игроков в Dota 2 и CS:GO

Киберспортсмены — люди более приземлённые. Чаще всего они находят себе пару на соревнованиях по видеоиграм.

В предыдущей нашей заметке мы посмотрели, каких избранниц выбирают русскоязычные киберспортсмены. Во второй части «Чемпионат» рассказывает о самых известных девушках зарубежных про-игроков. Некоторые из них могут быть хорошо знакомы любителям киберспорта.

Чжан Dove Тяньге — девушка Артура Arteezy Бабаева

Керри Evil Geniuses познакомился со своей спутницей во время турнира DAC 2017. Девушка работала ведущей и комментатором Dota 2 в студии MarsTV и освещала тот ивент. Удивительно, что Артуру и Чжан довольно долго удавалось скрывать свои отношения, хотя игроку приходилось постоянно летать из США в Китай, чтобы провести время со своей девушкой.

Фото: instagram.com/arteezyarteezy

Соня SonyaTheEvil — девушка Ховарда rain Найгарда

Неизвестно, как и где ветеран FaZe Clan по CS:GO познакомился со своей девушкой, но пара вместе уже несколько лет. Соня обожает видеоигры и стримит на площадке Twitch. У неё более 220 тысяч подписчиков.

Фото: instagram.com/faze_raincs

Юлия Крамник — жена Питера ppd Дагера

На вечеринке после турнира EPICENTER в Москве известный американский капитан по Dota 2 познакомился с менеджером российской команды Gambit Esports. После этого Питер и Юлия ещё раз пересеклись на The International и тогда решили жить вместе, а в конце прошлого года оформили отношения.

Фото: instagram.com/peterpandam

Эвани the_evany Чанг — девушка Тала Fly Айзика

Капитан и саппорт Evil Geniuses познакомился со своей избранницей почти десять лет назад, когда ещё играл в Heroes of Newerth. Девушка во всём помогала Талю и даже исполняла обязанности менеджера в его командах, в том числе во Fnatic и OG. Любопытно, что после перехода Fly в EG Эвани осталась в прошлой команде — теперь они соперники в Доте, хотя до сих пор и вместе.

Фото: instagram.com/talflyaizik

Мавар Реми Таавитсайнен — жена Топиаса Topson Таавитсайнена

Один из лучших мидеров планеты к 22 годам успел не только дважды победить на The International и заработать несколько миллионов долларов, но сыграть свадьбу и даже стать отцом в сентябре прошлого года. Избранницей Топиаса стала девушка из Малайзии: из-за очередной поездки к Мавар игрок даже пропустил часть сезона во время пандемии.

Фото: instagram.com/topson.gg

Агнес Рэск — девушка Айдена iNsania Саркои

Саппорт Team Liquid не любит распространяться о личной жизни, но полгода назад рассказал, что отпраздновал победу на ESL One Germany 2020 со своей девушкой. О ней почти ничего не известно, кроме того, что она музыкант, любит путешествовать и всегда готова поддержать своего парня.

Фото: instagram.com/aydinsarkohi

Жена Ярослава pashaBiceps Яжомбковски

Легенда Virtus.pro всегда был примером киберспортсмена, которому игры не мешают вести яркую жизнь, поддерживать хорошую спортивную форму и воспитывать детей. Его спутница подарила ему двух дочерей, которые уже начинают взрослеть. Как раз у отца появилось больше времени после завершения карьеры игрока.

Фото: instagram.com/pashabiceps

Сара StrawberryDota Лумис — жена Клинтона Fear Лумиза

Ветеран американской Дота-сцены продолжает карьеру даже в 32 года. И пусть имя самого Клинтона уже несколько лет не связано с Evil Geniuses, жена Fear до сих пор работает в финансовом отделе «злых гениев». Пара воспитывает трёхлетнего сына.

Фото: instagram.com/feardota51

Эмилия Халт — девушка Николая dev1ce Ридтца

Как и у многих других игроков в Counter-Strike, спутница новичка NiP ведёт собственный канал на Twitch. Но Эмилия, как и её парень, обожает шутеры (особенно CS:GO) и иногда даже играет с Николаем на стримах. Пара вместе больше трёх лет.

Фото: instagram.com/devveking

Келли kellymilkies Вонг — жена Джонатана Loda Берга

Пара познакомилась в 2012 году на одном из киберспортивных турниров. Спустя год кастер StarCraft и игрок в Dota 2 вместе создали клуб The Alliance, который до сих пор является символом этого яркого союза. Джонатан — сооснователь и тренер, Келли — руководитель клуба. Кажется, без них шведская команда не будет существовать.

Фото: instagram.com/mrloda

Sinterbell — жена Лукаса gla1ve Россандэра

Капитан Astralis по CS:GO женат уже несколько лет, его избранница — врач по образованию, которая в свободное время ведёт трансляции на Twitch. А совсем недавно пара сообщила, что ждёт ребёнка.

Фото: instagram.com/gla1ve_csgo

Бетка Васекова — девушка Давида frozen Чернянского

Молодому таланту из Словакии всего 18, но в отношениях со своей девушкой он состоит более двух лет. И хотя играми девушка, как кажется, не интересуется, она всегда поддерживает своего парня.