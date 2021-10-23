Хочет быть как Battlefield? Обзор World War 3

Ждать хороший онлайн-шутер приходится долго: к Battlefield 2042 есть вопросы после беты. Да и новая часть Call of Duty: Vanguard выйдет лишь через несколько недель. Сегодня разбираем ближайший аналог — игру World War 3 от польских разработчиков из студии The Farm 51. Стоящая ли это игра?

Посмотрите видео про World War 3. Не забудьте включить звук.

Разбираем главные особенности:

Какие проблемы с серверами?

Что с балансом аркадности и реализма?

Чем игра похожа на Insurgency?

Что из обещанного сделали разработчики?

И многое другое.

Недавно стартовал закрытый альфа-тест тактического шутера World War 3. Дело в том, что впервые польский ответ серии Battlefield появился в Steam ещё в 2018 году. За пару лет в раннем доступе игра не снискала большой популярности. Проект остался бы на задворках Steam, если бы ему на выручку не пришло новое издательство, которое пообещало дать разработчикам все необходимые ресурсы. На этом обещания не закончились.

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