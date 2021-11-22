Обычные доллары и евро иногда оказываются не к месту, поэтому приходится креативить.

Крышки от колы и патроны: как изображают деньги в играх?

Во многих играх есть возможность зарабатывать деньги и использовать их в своих целях. Выполняя различные задания, главный герой пополняет кошелёк, а затем спускает всё заработанное в местных магазинах. Там можно приобрести крайне полезные для прохождения вещи: усилители, оружие, броню.

Но задумываетесь ли вы о местной валюте, в очередной раз отдавая торговцу свои монеты? Ведь зачастую разработчики не ограничиваются стандартными долларами или евро, а придумывают собственные финансовые юниты. Некоторые студии умудряются даже интересно обыграть существование тех или иных аналогов денег. Обо всём этом расскажем в данном материале.

Всего выделяются два подхода к реализации валюты в видеоиграх. Каждый из них обладает своими достоинствами и недостатками, но выполняет одинаковую функцию — больше рассказать о местном мире и его законах.

Замена по смыслу

Данный способ вполне подходит под определение «ленивый». Разработчики переносят в виртуальное пространство уже работающую экономическую модель, в центре которой находятся самые обычные деньги. Игрок собирает различные предметы, продаёт их торговцам, а затем тратит чеканную монету на более мощное снаряжение. Процедура затем повторяется снова и снова.

Орены из «Ведьмака», варбаксы из Warface, гилы из Final Fantasy, манни из Kingdom Hearts, кредиты из Mass Effect, «души» из Dark Souls, ДНК из Plague Inc. Разработчики могут креативить с названиями как угодно, но суть от этого не меняется. Это просто ресурсы, открывающие доступ к более мощному оружию, крепкой броне и всему остальному.

Внутриигровая валюта работает подобно долларам или рублям из реального мира, только с учётом ряда условностей. Различными бывают только способы их добывания. Где-то придётся гриндить часами, а где-то достаточно просто выполнить задания, и игра сама вас щедро вознаградит.

Пока одни студии позволяют себе не заморачиваться, награждая игроков банальным золотом или серебром, другие пытаются грамотно обыграть использование той или иной валюты в рамках лора конкретной вселенной.

Наиболее яркий пример подобного старания – франшиза Fallout. События серии происходят в альтернативной истории, где случилась ядерная война. Привычная цивилизация рухнула, а огромные просторы наполнились радиацией и мутантами. Но даже в таких тяжёлых условиях выжившие строят новый мир со своими законами, фракциями и, конечно же, рыночными отношениями. Для обмена местные жители используют крышки «нюка-колы».

Местные торговцы предложили использовать их для облегчения товарооборота. Надёжность и уверенность в таких деньгах объяснялась тем, что популярный напиток изготовлялся ещё в довоенное время. Потому в новых реалиях фальшивомонетчики не имели ни единого шанса создать поделки. В итоге это отлично сработало на атмосферу.

Разработчики видеоигровой адаптации «Гарри Поттера» использовали в роли ресурсов обмена бобы, которые геймер собирал по всей школе. При этом для магического мира Джоан Роулинг придумала довольно интересную экономическую систему с несколькими видами валют и собственным курсом.

В платформере Hollow Knight при помощи окаменевших ракушек Гео приобретаются амулеты, активируются старые механизмы, открываются вокзалы рогачей и скамейки. Платёжное средство можно даже вложить в банк Миллибель. Правда, на поверку всё оказывается пустышкой и прикрытием для ушлой воровки. Вернуть кровные сбережения с процентами получится, только если заглянуть в Дом наслаждений.

В Idle Heroes соседствуют сразу два ресурса – золото и алмазы. Но особую ценность здесь представляет чешуя дракона. Это единственная вещь, которую принимают в магазине испытаний, где продают эксклюзивный контент. Чтобы заработать чешуйки, необходимо пройти «испытания храбреца».

В играх серии Devil May Cry для покупки новых способностей и улучшений оружия нужно добывать красные сферы. Получить эти предметы, состоящие из кристаллизованной крови демонов, можно за уничтожение противников и разрушение объектов. Часть также запрятана на уровнях в скрытых тайниках.

В Plants vs. Zombies важнейшим ресурсом служит солнечная энергия. Поскольку игра достаточно казуальная, валюта нарисована в казуальном стиле — в виде маленьких солнышек. С определённым интервалом маленькие шарики либо падают с неба, либо генерируются подсолнухами и солнцегрибами. Иначе пережить нашествие зомби не получится, ведь покупать новые растения и усиления можно только за них.

Встраивание в повествование

Другой подход заключается в том, что внутриигровая валюта относительно гармонично вплетается геймплей. Деньги обретают двойное значение и перестают служить простым обменником. Благодаря этому вырастает их значимость для персонажа и NPC, а навык менеджмента обретает смысл.

В качестве примера можно упомянуть боевые патроны из Metro. В игре 4A Games разгорелась Третья мировая война. Спасаясь от ядерных ракет, люди вынужденно переселились под землю. Традиционный мир со своими прежними ценностями рухнул, а ничем не подкреплённые рубли утратили всякую значимость. Популярным средством обмена и торговли среди выживших стали советские патроны 5.45×39 мм, изготовленные задолго до катастрофы.

Такие «деньги» получились весьма универсальными, учитывая обстоятельства. Главный минус плавно вытекает из достоинства: боевые патроны легко применить по прямому назначению. Всё это выглядит довольно логично, учитывая, что в мире, населённом мутантами и враждующими фракциями, каждая пуля может спасти чью-то жизнь. А это куда дороже новой банки тушёнки.

Несмотря на тёплый приём от критиков и игроков, дилогия Overlord так и не сумела выбиться в первый эшелон индустрии. Одним из самых запоминающихся элементов игры стали прихвостни, готовые с радостью исполнить любой каприз Повелителя. Бурые, красные, зелёные и синие миньоны делились не только по цвету, но и характерными навыками и способностями.

Нанимались слуги в особых точках, раскиданных по уровням. Взамен требовалось отдать местную валюту — «жизненную силу». Она выпадала из тел поверженных противников, хотя при необходимости ради светящихся сфер можно было атаковать миловидных овечек или тюленей.

Но этим роль необычных созданий не ограничивалась. Прихвостни с такой же лёгкостью жертвовали собственные жизни ради улучшения оружия или замка главного героя. Во второй части протагонист даже может воскресить опытного солдата за несколько низкоуровневых миньонов. Пусть и с натяжкой, но функции средства обмена они выполняли.

Серия Red Faction прославилась особым отношением к разрушаемости окружения. Практически все местные постройки с удовольствием ломались и крушились на более мелкие куски. Неудивительно, что главный герой мог собирать хлам и использовать их в качестве своеобразной замены валюты. А умирающий мир NieR: Automata создатели дополнили любопытной фишкой: герои могут расплачиваться запчастями от роботов.

Напоследок приведём пример того, как сломанная экономика рождает удивительные истории. В Ultima Online золото генерировалось автоматически, из-за чего металл быстро обесценился. Да и собирать ресурс стало негде, поскольку разработчики установили лимит хранения. Выход был найден в конском навозе, который почти не встречался в игре. Такая редкость подняла стоимость материала до уровня бриллиантов.