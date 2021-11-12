Пятничные новости и сразу о главном: игроки против World of Warcraft, Паучок в «Мстителях» и открытие самой большой игровой студии в Англии.

Человек-паук в «Мстителях» и видео с прокачкой ботов в Call of Duty / Чемп.NEWS

Под выходные накопилось немало крутых новостей, и о самых интересных мы рассказываем в 23-м выпуске Чемп.NEWS! Сегодня разбираем видео с принципом работы ботов из Call of Duty: Vanguard. Встречаем Человека-паука в «Мстителях». И следим за взлётом Final Fantasy 14 и падением World of Warcraft.

23-й выпуск видеоновостей. Не забудьте включить звук перед просмотром

Главное из 23-го выпуска

Тодд Говард рассказывает про Starfield и The Elder Scrolls 6.

Разработчики Star Citizen открывают самую большую игровую студию в Англии.

Про Маккри из Overwatch выпустят комикс, в нём расскажут о новом имени персонажа.

Экранизацию Borderlands в России перевели как «Бордерлендс».

И многое другое.

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