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Боты качают аккаунты Call of Duty: Vanguard, когда Человек-паук появится в Marvel's Avengers и новые неудачи Blizzard

Человек-паук в «Мстителях» и видео с прокачкой ботов в Call of Duty / Чемп.NEWS
Илья Есаулов Семён Кудряшов
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Marvel's Avengers
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Пятничные новости и сразу о главном: игроки против World of Warcraft, Паучок в «Мстителях» и открытие самой большой игровой студии в Англии.

Под выходные накопилось немало крутых новостей, и о самых интересных мы рассказываем в 23-м выпуске Чемп.NEWS! Сегодня разбираем видео с принципом работы ботов из Call of Duty: Vanguard. Встречаем Человека-паука в «Мстителях». И следим за взлётом Final Fantasy 14 и падением World of Warcraft.

23-й выпуск видеоновостей. Не забудьте включить звук перед просмотром

Главное из 23-го выпуска

  • Тодд Говард рассказывает про Starfield и The Elder Scrolls 6.
  • Разработчики Star Citizen открывают самую большую игровую студию в Англии.
  • Про Маккри из Overwatch выпустят комикс, в нём расскажут о новом имени персонажа.
  • Экранизацию Borderlands в России перевели как «Бордерлендс».
  • И многое другое.
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Напоминаем, все новые видео также появляются на нашем YouTube-канале «Чемп.PLAY». Подписывайтесь, чтобы мгновенно получать уведомления с самыми интересными видеоматериалами.

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