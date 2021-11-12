Человек-паук в «Мстителях» и видео с прокачкой ботов в Call of Duty / Чемп.NEWS
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Пятничные новости и сразу о главном: игроки против World of Warcraft, Паучок в «Мстителях» и открытие самой большой игровой студии в Англии.
Под выходные накопилось немало крутых новостей, и о самых интересных мы рассказываем в 23-м выпуске Чемп.NEWS! Сегодня разбираем видео с принципом работы ботов из Call of Duty: Vanguard. Встречаем Человека-паука в «Мстителях». И следим за взлётом Final Fantasy 14 и падением World of Warcraft.
23-й выпуск видеоновостей. Не забудьте включить звук перед просмотром
Главное из 23-го выпуска
- Тодд Говард рассказывает про Starfield и The Elder Scrolls 6.
- Разработчики Star Citizen открывают самую большую игровую студию в Англии.
- Про Маккри из Overwatch выпустят комикс, в нём расскажут о новом имени персонажа.
- Экранизацию Borderlands в России перевели как «Бордерлендс».
- И многое другое.
Напоминаем, все новые видео также появляются на нашем YouTube-канале «Чемп.PLAY». Подписывайтесь, чтобы мгновенно получать уведомления с самыми интересными видеоматериалами.
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