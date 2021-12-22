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Моддеры сделали 19 станций метро в Cyberpunk 2077, Hades получила литературную премию «Хьюго» и анонс Clownfield 2042

Первая в истории игра с премией «Хьюго» и 19 станций метро в Cyberpunk 2077 / Чемп.NEWS
Семён Кудряшов
Cyberpunk 2077
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Шутер со смешными багами, запрещённый контент в играх и нейросети, а также метрополитен и полицейские погони в Cyberpunk 2077.

Очередная морозная среда, но это не повод пропускать 34-й выпуск наших видеоновостей. Сегодня рассказываем про Hades, которая стала первой в истории игрой с престижной литературной премией «Хьюго». Про метрополитен в Найт-Сити из Cyberpunk 2077, в котором 19 станций и радио (чтобы не было скучно ездить по городу). И про анонс пародийного шутера, который высмеивает баги в Battlefield 2042.

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Главное из 34-го выпуска

  • Разработчик Cyberpunk 2077 рассказал про полицейские погони в игре.
  • ГРЧЦ заявил про использование нейросетей для поиска опасного контента в играх.
  • Анонс шутера Clownfield 2042 со смешными багами на релизе (но в этом и задумка).
  • И многое другое.
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