Шутер со смешными багами, запрещённый контент в играх и нейросети, а также метрополитен и полицейские погони в Cyberpunk 2077.

Первая в истории игра с премией «Хьюго» и 19 станций метро в Cyberpunk 2077 / Чемп.NEWS

Очередная морозная среда, но это не повод пропускать 34-й выпуск наших видеоновостей. Сегодня рассказываем про Hades, которая стала первой в истории игрой с престижной литературной премией «Хьюго». Про метрополитен в Найт-Сити из Cyberpunk 2077, в котором 19 станций и радио (чтобы не было скучно ездить по городу). И про анонс пародийного шутера, который высмеивает баги в Battlefield 2042.

34-й выпуск новостей. Не забудьте включить звук перед просмотром

Главное из 34-го выпуска

Разработчик Cyberpunk 2077 рассказал про полицейские погони в игре.

ГРЧЦ заявил про использование нейросетей для поиска опасного контента в играх.

Анонс шутера Clownfield 2042 со смешными багами на релизе (но в этом и задумка).

И многое другое.

Напоминаем, все новые видео также появляются на нашем YouTube-канале «Чемп.PLAY». Подписывайтесь, чтобы мгновенно получать уведомления с самыми интересными видеоматериалами.