Россиянин добавил рейтрейсинг в Half-Life и как игроки спасают Red Dead Online / Чемп.NEWS
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Из Battlefield 2042 ушли 85% игроков, Rockstar Games забросила Red Dead Online, а в «Твиттере» назвали самую обсуждаемую игру 2021 года.
Согревающее видео в эту морозную среду — 38-й выпуск наших видеоновостей. Первый в 2022 году! Сегодня рассказываем о российском разработчике, который добавил трассировку лучей в оригинальную Half-Life, о режиме зомби и «Игре в кальмара» из Battlefield 2042, а также о том, почему Red Dead Online пора спасать.
38-й выпуск новостей. Не забудьте включить звук перед просмотром
Главное из 38-го выпуска
- 500 часов в Dying Light 2: нужно ли это игрокам?
- Из Battlefield 2042 ушли 85% игроков, игре не помогают даже скидки.
- Самая обсуждаемая игра 2021 года в «Твиттере». И это не Fortnite.
- И многое другое.
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