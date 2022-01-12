Россиянин добавил рейтрейсинг в Half-Life и как игроки спасают Red Dead Online / Чемп.NEWS

Из Battlefield 2042 ушли 85% игроков, Rockstar Games забросила Red Dead Online, а в «Твиттере» назвали самую обсуждаемую игру 2021 года.

Согревающее видео в эту морозную среду — 38-й выпуск наших видеоновостей. Первый в 2022 году! Сегодня рассказываем о российском разработчике, который добавил трассировку лучей в оригинальную Half-Life, о режиме зомби и «Игре в кальмара» из Battlefield 2042, а также о том, почему Red Dead Online пора спасать.

38-й выпуск новостей. Не забудьте включить звук перед просмотром

Главное из 38-го выпуска

500 часов в Dying Light 2: нужно ли это игрокам?

Из Battlefield 2042 ушли 85% игроков, игре не помогают даже скидки.

Самая обсуждаемая игра 2021 года в «Твиттере». И это не Fortnite.

И многое другое.

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