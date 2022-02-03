Руководство по выживанию в Dying Light 2. Как не умереть от зомби

4 февраля в продажу поступит Dying Light 2 — сиквел уникального зомби-экшена с элементами паркура. Мы уже прошли игру и готовы поделиться советами по прохождению, чтобы вы ничего не пропустили и получили максимум удовольствия.

Гайд направлен в первую очередь на помощь новичкам, однако и опытные геймеры наверняка смогут почерпнуть для себя что-то новое. Всё-таки это гигантская игра со множеством мелочей, в которой очень легко затеряться.

Первое время двигайтесь по сюжету

В Dying Light 2 на удивление длинный пролог. Даже после того, как герой попадет в Вилледор, первые несколько миссий познакомят игрока с основными механиками и персонажами. По ходу передвижения по миру вы сможете найти множество случайных событий и заданий — лучше всего проходить их вперемешку с сюжетными миссиями.

Как только почувствуете, что сюжет ведёт вас в другую часть города, можно смело заниматься зачисткой карты. Делать это прямо сейчас или всё же проходить их время от времени — решать вам.

Хватайте всё, что плохо лежит

В игре огромное множество разнообразного лута: оружие, снаряжение, дорогие безделушки и элементы для крафтинга. Для удобства игроков разработчики добавили способность главному герою под названием «Чутьё выжившего». С помощью неё вы всегда сможете увидеть различные предметы вокруг вас даже с приличного расстояния.

Лут подсвечивается разноцветными кружками в зависимости от степени редкости

Для выживания вам точно понадобятся лишние деньги, а также отличная броня и мощное оружие. Именно поэтому необходимо брать абсолютно всё, что вы видите — даже если это какой-то хлам, его всегда можно будет продать у ближайшего торговца.

Кстати, на крышах частенько можно обнаружить мёд и ромашку, необходимые для создания лекарств. Они в Вилледоре находятся в сильном дефиците, так что обязательно обращайте внимание на звуки пчёл и почаще используйте «Чутьё выжившего». Также обязательно собирайте грибы для восстановления иммунитета ночью.

Прокачка прежде всего

Прокачка в Dying Light 2 достаточно необычная и, скорее, служит для «улучшения качества жизни» игрока. Всего в экшене более 40 различных навыков, которые улучшаются параллельно с увеличением количества здоровья и выносливости. В первую очередь советую обратить внимание на те способности, которые вам действительно понадобятся, а не качать всё подряд.

Все навыки видны сразу же

Очки способностей вы получаете как за действия в игре — драки с мертвецами и паркур — так и за задания. Если чувствуете, как что-то не получается — обратите внимание на будущие навыки. Один из них точно поможет вам стать быстрее, выше и сильнее уже в ближайшее время.

Из полезных стартовых паркур-способностей могу выделить уменьшение урона при падении с большой высоты — даже при случайных прыжках с высоких крыш на землю вы, скорее всего, выживете и побежите дальше. Что касается боевых способностей, то одна из лучших — замедление времени при успешном уклонении от вражеской атаки. С помощью неё вы сможете каждые несколько секунд наносить врагам 2-3 лишних удара.

Используйте окружение

Большие скопления зомби и сильных монстров могут создать целую кучу проблем и даже убить главного героя, неожиданно зажав его в углу. Чтобы избежать подобной ситуации, действуйте аккуратно и обязательно используйте элементы окружения. По миру разбросаны специальные взрывные канистры, которые можно поджигать и закидывать в толпу заражённых — это верный способ расправиться с небольшой армией врагов.

Среди других полезных орудий: воткнутые в трупы копья и ультрафиолетовые лампы. С помощью первых можно убить практически любого монстра с одного броска. Вторые отпугивают заражённых и не дают им приблизиться к главному герою.

Также не забывайте обращать внимание на покрытия — очень часто на улице можно обнаружить разлитый бензин или химикаты, которые легко воспламеняются от коктейля Молотова или самодельной гранаты.

Ночь — ваш лучший друг

Самые интересные и важные активности происходят по ночам. Именно тогда самые опасные монстры выходят из своих гнёзд на улицу, а значит, вы можете заглянуть к ним в гости. В основном это всяческие исследовательские центры с полезным лутом и ингибиторами — они необходимы для увеличения выносливости и здоровья. При посещении этих мест будьте осторожны: как только встанет солнце, опасные монстры вернутся к себе домой. Так что если вдруг не успеваете исследовать все этажи научного комплекса до рассвета, срочно ретируйтесь и возвращайтесь в следующую ночь. И не забывайте следить за таймером иммунитета — лучше не соваться в опасные зоны, если придётся торопиться и потенциально умереть.

Среди других активностей можно выделить ВГМ-аномалии — это мини-боссы, которых можно встретить только после заката. За их убийство можно получить кучу опыта и прокачанное снаряжение, так что имеет смысл поглядывать на карту и уничтожать их.

Также ночью главный герой получает больше очков за паркур и боевые действия, так что бегать по крышам в темноте не только очень страшно и атмосферно, но и полезно. Поэтому ни в коем случае не игнорируйте приключения после заката и старайтесь проходить ночные побочные задания.

Миротворцы или выжившие?

По ходу игры при захвате ветряных мельниц и электростанций у игрока будет выбор, кому отдать сооружение. При передаче здания миротворцам они расставят вокруг автомобильные ловушки и в целом займутся защитой близлежащей территории. А Эйдену дадут новое оружие вроде арбалета.

Если отдать здания обычным людям, — вокруг появятся дополнительные способы быстро передвигаться по городу: натянутые тросы между зданиями, трамплины и вентиляционные потоки, с помощью которых можно летать на параплане. По сути, выбирать можно и тех, и других. Какого-то значимого влияния на сюжет это не окажет.

С другой стороны, некоторые персонажи всё же будут комментировать ваши решения. Например, если отдадите абсолютно все здания миротворцам, то среди выживших появятся недовольные. Они будут возмущаться поступками главного героя и посылать его куда подальше. Но при этом его всё равно не прогонит ближайший торговец. Так что данный выбор, скорее, моральный.

Не забывайте про крафт

Ремесло занимает далеко не последнее место в Dying Light 2 и очень часто помогает выжить даже в самых опасных ситуациях. Вовремя созданный коктейль Молотова или специальная приманка может спасти жизнь в самых непредвиденных обстоятельствах. Старайтесь всегда держать при себе нужные ингредиенты и отправляйтесь на охоту только полностью укомплектованными.

Кстати, крафт тоже можно прокачивать. Например, обычное лекарство после улучшения лечит намного сильнее и применяется в разы быстрее. В теории улучшить можно вообще всё: от радиуса взрыва коктейля Молотова до прочности отмычек. Обязательно тратьте на полезный крафт свои ресурсы, потому что это сильно облегчит жизнь.

Также старайтесь покупать новые рецепты и схемы у мастеров, они обновляются по мере продвижения по сюжету и увеличения уровня. Лучше всего не скупиться и покупать у них даже ресурсы, денег в игре хватает буквально на всё.