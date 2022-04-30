Концерт в «Готике» и Нико из GTA 4 в «Человеке-пауке» — лучшие пасхалки в играх

Недавно мы начали собирать самые интересные пасхалки из игр. В прошлый раз затронули Red Dead Redemption 2 с хоббитами, Watch Dogs 2 с хардбассом и даже It Takes Two с тёплым посланием «Оскару».

Мы решили продолжить рассказывать про необычные и интересные пасхалки. Возможно, о каких-то секретах вы слышали раньше или даже находили их сами, но думаем, что новая подборка сможет удивить даже самых любопытных и внимательных.

Borderlands 2. Пещера прямиком из Minecraft

Borderlands 2 — весёлый шутер, который особенно выделяет его узнаваемый визуальный стиль. Наверное, трудно представить, что в такой можно поместить что-то кубическое. Или, скажем, какой-то элемент из Minecraft. Но так и получилось!

Авторы Borderlands 2 добавили полноценную пещеру из Minecraft. В ней можно побегать, сразиться с криперами, разломать руду и получить игровые трофеи. Забавно, что в русскоязычной версии Borderlands 2 криперов назвали уродами.

Найти пасхалку можно в локации «Едкие пещеры». Вход завален блоками земли, их необходимо разрушить. Также с криперов может выпасть полноценный элемент брони в виде головы персонажа из Minecraft. Этот шлем будет кубический и станет отличным дополнением к гардеробу.

«Ведьмак 2». Неудачный прыжок веры

Вторая часть культового «Ведьмака» кишит отсылками на другие игры, но одной из самых забавных и в то же время жутких пасхалок можно назвать мёртвого ассасина из Assassin's Creed. Чтобы увидеть провальный прыжок веры, нужно во время вступления забраться на баллисту. Если зайти за неё, то недалеко можно увидеть разбитую повозку с сеном, а рядом — труп ассасина.

Если подойти к месту поближе, то Геральт скажет, что никто не понял произошедшее. Вроде и на убийство не похоже.

Half-Life. Комната Гейба Ньюэлла

Почти все геймеры знают, кто такой Гейб Ньюэлл. Это основатель и генеральный директор Valve. Также вы можете знать про Ньюэлла по мемам про «нелюбимую тройку» (Half-Life 3, Portal 3). Как можно догадаться, любой уважающий себя разработчик просто обязан добавить пасхалку на себя самого в одну из игр.

Так и случилось с первой Half-Life. В игре есть хоть и немного жуткая, однако забавная комната Гейба Ньюэлла. Так просто в неё не попасть, но усилия будут стоить того. Во время игры необходимо открыть консоль разработчика (клавиша «~»), вписать карту «map c1a1c» и получить особый костюм с фонариком командой «give item_suit».

Чтобы получить возможность проходить сквозь стены, нужно ввести «noclip» и спуститься к большому лифту. Именно там, пройдя сквозь текстуру, можно найти секретную комнату. Она полностью слеплена из лиц улыбающегося Гейба Ньюэлла. Жутковато, не правда ли?

The Division 2. Рюкзак Человека-паука

Прямо в игре на одной из стен можно найти рюкзак, прикреплённый к стене с помощью паутины. Вне сомнений, это пасхалка, которая связана с Человеком-пауком. За такую находку Ubisoft даже поблагодарила студия Insomniac Games, разработавшая «Человека-паука» для PS4.

Однако отсылка куда вероятнее на фильм «Человек-паук: Возвращение домой»: там герой как раз отправлялся из Нью-Йорка в Вашингтон (место действия The Division 2). Сам рюкзак можно снять выстрелом. В нём не будет чего-то ценного, лишь немного ресурсов, однако пасхалка точно попала в копилку лучших.

«Готика». Концерт рок-группы In Extremo

Здорово, когда разработчики игр увлечены чем-то, помимо самих игр, что даже готовы увековечить своё увлечение в виртуальном мире. Подобное случилось с первой Gothic, когда таинственным образом в магическом средневековье оказалась современная рок-группа In Extremo.

Предыстория пасхалки ещё проще, чем сама пасхалка. Один из сотрудников немецкой студии Piranha Bytes посетил концерт своей любимой группы In Extremo. Он решил, что персонажи ещё разрабатываемой на тот момент «Готики» похожи на состав группы, поэтому он пообщался с участниками In Extremo и договорился о появлении в игре.

Именно таким образом в игре и появилась группа In Extremo. Отжечь на концерте можно в начале второй главы.

«Человек-паук». Нико Беллик и другие герои из GTA 4

Ох уж этот криминальный Нью-Йорк. Этот город настрадался от взрывов, убийств, криминальных сделок и других преступлений. Например, действие GTA 4 разворачивалось в Либерти-Сити, который почти полностью копирует Нью-Йорк. «Человек-паук» от Insomniac Games тоже боролся с преступностью в Нью-Йорке. Улавливаете связь?

Видимо, по этой причине авторы супергеройского экшена добавили в игру пасхалку с героями GTA 4. Одну из дополнительных миссий Человеку-пауку выдаст девушка по имени Кармен. Она расскажет, что её муж, Родриго, как-то связан с криминалом. Она окажется права, поскольку супруг свяжется с людьми по имени Нико, Роман, Дешон и Эван. Знакомые имена, не так ли? Все эти герои из мира GTA 4, как и сама девушка Кармен.

Примечательно, что во время погони Человек-паук успешно ловит преступников, а полиция сажает их за решётку. Судя по всему, именно так бы закончилась деятельность Нико, если бы в Либерти-Сити существовал Человек-паук.

Assassin's Creed Valhalla. Кольцо из «Властелина колец»

Особо внимательные геймеры во время прохождения находили берег реки к западу от Глостера. Там есть деревня язычников, а их домики покрыты мхом. Всё это напоминает «Властелин колец» и деревню хоббитов — Хоббитон.

Выдаёт это место ещё одна деталь, которую легко пропустить. Если зайти в одно из зданий, то можно найти письмо, а рядом с ним обнаружить золотое кольцо. Украшение ни что иное как Кольцо всевластья. В самом письме говорится про некоего друида, который вломился в дом, поэтому двери в нём нужно сделать меньше. Это явный намёк на Гэндальфа.

Судя по всему, разработчики хорошо подготовились, создавая эту пасхалку, поскольку деревня язычников в игре расположена там же, где в реальности был писатель Джон Рональд Руэл Толкин и вдохновился для создания «Властелина колец». Большая пасхалка с большой историей.

Cyberpunk 2077. Холодильник из «Индианы Джонса»

Авторы Cyberpunk 2077 из студии CD Projekt RED решили совместить будущее, но при этом не забыть величие старой франшизы про Индиану Джонса. Помните забавный фрагмент из картины «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» с холодильником? Именно на этот момент оставили пасхалку в ролевом экшене.

Чтобы найти секрет, нужно проехать на ранчо Коронадо и найти примечательный проржавевший холодильник. Рядом с ним будут лежать труп, записка, шляпа и шлем с нарисованным черепом. Судя по всему, у жителя Найт-Сити не получилось повторить легендарный трюк и стать настоящим Индианой Джонсом.