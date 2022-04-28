Как скачать Brawl Stars в России и Беларуси

Brawl Stars официально уже больше месяца недоступна в российских цифровых магазинах, а 27 апреля ещё и вышло обновление, которое формально недоступно в России и Беларуси. Без его установки нельзя продолжать игру.
Однако существует несколько способов вернуть доступ к популярной игре.
Как скачать или обновить Brawl Stars на iOS
Обладатели айфонов могут обойти ограничение с загрузкой игры и последнего патча через смену региона в настройках аккаунта App Store. Ниже описана последовательность действий.
- Открыть App Store.
- Открыть профиль в правом верхнем углу экрана.
- Выбрать свой профиль в верхней части экрана.
- Зайти в свой аккаунт через пароль или Face ID.
- Найти меню «Страна или регион» и поменять Россию или Беларусь на другую страну.
- Нажать все необходимые галки на пользовательском соглашении и заполнить информацию об аккаунте.
Стоит помнить, что перед этим необходимо отменить все действующие подписки, включая Apple Music или Apple TV, а также обнулить баланс Apple ID. Вдобавок, если аккаунт находится в семье, её перед виртуальной миграцией придётся покинуть.
Как скачать и обновить Brawl Stars на Android
На Android ситуация иная. Если вы не удаляли Brawl Stars со смартфона, то зайдите в меню «Управление приложениями» и запустите обновление вручную. Тогда у вас получится скачать патч и играть. Если же вы удаляли игру, то её можно просто скачать и установить APK-файл. Правда, эту махинацию придётся проводить после каждого патча — но у Brawl Stars они выходят достаточно редко.
- В настройках смартфона позволяем установку приложений из неизвестных источников.
- Переходим по ссылке.
- Скачиваем APK, после чего заходим в файлы, находим его и устанавливаем.
Таким образом у вас получится играть в Brawl Stars на Android.
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