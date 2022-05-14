Смогут ли NAVI защитить титул чемпиона? Стартует основная стадия мэйджора по CS:GO

Русскоязычные команды отошли на второй план, но всё ещё опасны.

Сегодня, 14 мая, в Антверпене начинается основная стадия PGL Major Antwerp 2022 — главного турнира в мире соревновательного CS:GO. 16 лучших команд планеты оспорят титул сильнейшей, а также разыграют $ 1 млн.

В предвкушении первых матчей этапа Legends Stage мы делимся своими ожиданиями от групповой стадии негласного чемпионата мира и пытаемся предсказать, какие коллективы готовы выйти на авансцену в борьбе за желанный трофей.

Основные фавориты — из Европы

Представители Старого Света традиционно обладают высокими шансами на победу. Прежде всего это лидеры мирового рейтинга FaZe Clan под началом легендарного Финна «karrigan» Андерсена: совсем недавно коллектив выиграл крупный турнир ESL Pro League 15 в Польше и теперь должен как минимум без вопросов обеспечивать себе путёвку в плей-офф. Что будет там — дело другое.

Традиционно сильны датчане: хорошую форму набрали Heroic, в последнее время приятно удивляют Copenhagen Flames. Основные надежды скандинавских болельщиков связаны именно с первыми, и будет странно не увидеть их в восьмёрке лучших. Это же касается и немецкой пятёрки BIG, которая в последнее время показывает традиционно стабильную, но вместе с тем очень качественную игру.

Ещё очень хочется выделить европейский коллектив G2, за который с недавних пор выступает 17-летний талант из России Илья «m0NESY» Осипов. Звёздный состав пока испытывает небольшие проблемы, но в перспективе способен на многое. Как и французско-датский микс Team Vitality, невероятно сильный по именам, но пока не снискавший большого числа титулов с этим ростером.

Вообще, приятно удивить могут и ENCE, и Ninjas in Pyjamas, и бразильская FURIA — но, кажется, места в плей-офф на всех не хватит. К тому же есть команды из Восточной Европы, которые подходят к стадии «легенд» в приличной игровой форме.

У наших — неигровые проблемы

Действующие чемпионы мира NAVI с s1mple показывают стабильно хороший Counter-Strike, что вызывает лишь восхищение, особенно на фоне мировых событий. За украинский клуб играют два украинца и три россиянина, которые в последние месяцы испытывают огромное внешнее давление. Очень хочется верить, что такие профессионалы смогут с ним справиться и показать свою лучшую игру — тогда шансы защитить титул будут крайне высоки.

Есть вера и в российскую пятёрку Константина Пикинера: игроки Gambit Esports пару недель назад вырвались из-под гнёта санкций, подписав контракты с американским клубом Cloud9. Теперь можно думать только о Counter-Strike, а личный скилл и большой пул стратегий способны завести команду очень далеко, особенно на мэйджоре.

В топ-16 также пробились игроки Virtus.pro — из-за санкций к российскому клубу они выступают под нейтральным тегом Outsiders. Ребята не скрывают, что готовятся к изменениям (латыша YEKINDAR уже ждут в европейских командах), но вместе с тем уверяют, что сосредоточены на турнире и пока не думают о будущем состава. Матчи первого этапа дали надежду, что так и есть.

Наконец, один из сюрпризов — в Legends Stage пробилась ещё одна наша команда, Team Spirit. Для юных Patsi и s1ren из академии клуба это первый серьёзный турнир, и парни уже достигли большого успеха. С другой стороны, теперь груз ответственности на них не давит и можно поиграть в своё удовольствие. Может и сработать.

Кто способен удивить

Среди других любопытных команд особенно выделяются представители Косово. Про Bad News Eagles в маленькой республике, кажется, сейчас знает каждый — в пиар-менеджеры записался премьер-министр, фотографируясь в футболке команды на фоне трансляции. Яркая и зажигательная пятёрка уже прыгнула выше головы, но ещё способна попортить немало крови фаворитам. Это как минимум.

Со скрипом в основной этап прошла Team Liquid. Не помогает даже легендарный shox: американская команда очень нестабильна и пока выглядит безнадёжным аутсайдером. Но победа над Astralis в решающем матче наводит на мысли, что коллектив мог нащупать свою игру и теперь предстанет перед нами в другом свете.

Наконец, никогда не знаешь, чего ждать от бразильцев. Особенно если это FalleN и fnx, которые профессионально играют в CS:GO почти по 20 лет, но всё равно умудряются перестрелять молодых конкурентов. От Imperial Esports почти ничего не ждут — может быть, и зря.

Формат и расписание

Перед началом Legends Stage в борьбе за титул осталось 16 команд, которые разыграют путёвки в плей-офф по швейцарской системе. Если отбросить лишнее, всё просто — чтобы получить место в четвертьфинале, нужно выиграть три матча. И наоборот, после трёх поражений можно собирать вещи и ждать самолёт домой.

Матчи первого и второго тура состоятся сегодня, все они пройдут в формате best-of-1 (одна карта). Посев стартового этапа выглядит следующим образом.

13:00 мск. Heroic (Дания) — Team Liquid (США);

13:00 мск. Copenhagen Flames (Дания) — Bad News Eagles (Косово);

14:15 мск. Ninjas in Pyjamas (Швеция) — Team Vitality (Франция);

14:15 мск. Cloud9 (Россия) — Outsiders (Россия);

15:30 мск. FaZe Clan (Европа) — ENCE Esports (Европа);

15:30 мск. FURIA Esports (Бразилия) — Team Spirit (Россия);

16:45 мск. Natus Vincere (Украина) — G2 Esports (Европа);

16:45 мск. BIG (Германия) — Imperial Esports (Бразилия).

После этого команды ждёт небольшой перерыв и новая жеребьёвка: победители первого раунда сыграют с победителями, проигравшие — с проигравшими. Матчи второго тура начнутся в 18:00 мск.

Третьи матчи коллективы проведут 15 мая (начало также в 13:00 мск). В этот день определятся первые участники плей-офф (две команды со счётом 3-0 по сериям) и первые неудачники (соответственно, проигравшие все три матча). Четвёртый тур намечен на 16 мая, пятый — на 17 мая.

В плей-офф пройдут восемь команд, которые разыграют титул чемпиона и существенную часть общего призового фонда по стандартной олимпийской системе. Матчи на выбывание состоятся 19-22 мая.

Где смотреть

Прямая трансляция из Антверпена пройдёт на каналах PGL на Twitch и YouTube. Права на русскоязычную трансляцию принадлежат студии Maincast. Во время групповой стадии два матча будут идти параллельно на двух стримах.