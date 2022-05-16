Наши новые герои и мемные команды. 7 причин смотреть плей-офф мэйджора по Dota 2

Вчера в Стокгольме завершилась первая стадия мэйджор-турнира ESL One Stockholm Major 2022 — главного чемпионата по Dota 2 за последние полгода. Команды уже успели преподнести болельщикам несколько сюрпризов: фавориты ивента Evil Geniuses заняли последнее место, команда русского рэпера Mind Games не доехала из-за проблем с визами, а перуанцы из Thunder Awaken загоняют в угол топовые команды Европы и Азии.

12 часов на отдых, и лучшие киберспортсмены мира начинают новый этап борьбы за титул и призовой фонд в размере полумиллиона долларов. Сдаётся, что в следующие семь дней они готовы подарить фанатам ещё больше эмоций — мотивации и интриги перед стартом плей-офф ESL One Stockholm Major хватает.

Мем про Daxao вышел из-под контроля

Перед стартом турнира к перспективам российской BetBoom Team относились осторожно. Пятёрка Никиты Daxak Кузьмина показала яркую игру в своём регионе, но в то же время обнажила слабые стороны перед финалом. Казалось, что сильнейшие команды мира смогут найти подход к необычному стилю игры… но ничего подобного — широкий пул идей BB и их чёткая реализация даже на мэйджоре смотрятся круто.

В группе BetBoom проиграла лишь однажды, так что в плей-офф зрителей ждут как минимум две сочные серии от этой команды — с удивительными героями для керри BetBoom, спамом кричалок «Лупи их, Дахао!» в чате трансляции и соцсетях и игрой мускулами от самого Кузьмина. И главное: с красочными хайлайтами от наших ребят, которые уже доказали, что способны на многое.

Наши чемпионы мира всё ещё в поиске себя

Игра второй русскоязычной команды пока такого восторга не вызывает. Победители The International 2021 явно не в форме — Team Spirit ошибается в драфтах, порой странно действует по карте. При этом в отдельных матчах «драконы» могут показать чемпионскую игру, и возникает ощущение, что вот оно… но уже в следующем команда вновь проваливает, выбирая неудачных героев и проигрывая начальную стадию.

Так или иначе, главная задача на групповой этап выполнена: Spirit прошла в верхнюю сетку плей-офф. Остаётся надеяться, что за неполные сутки до матча с Tundra парни по примеру Золушки успеют отделить просо от мака (то есть отличные идеи от ужасных). В роли доброй феи, что сотворит чудо, выступит опытный тренер Айрат Silent Газиев, в компетенции которого не хочется сомневаться.

Фото: Valve

Команды из Перу способны удивлять

На минувшем чемпионате мира The International 2021 представители Южной Америки показали кошмарную игру, заняв три последних места. После такого хотелось, чтобы тенденция не продолжилась и к нам вернулись те самые beastcoast: пусть не слишком стабильные, но с горящими глазами, не признающие авторитетов и способные победить кого угодно.

И вот пожалуйста: перуанская beastcoast провожает с турнира грозных EG, которых перед стартом мэйджора записывали в фавориты. А их соотечественники и вовсе начнут плей-офф с верхней сетки, заняв в группе B второе место. Что важно, за их игрой реально весело смотреть — и за керри Thunder Awaken с говорящей фамилией Казанова, и за опытными K1 или Matthew. Этого ждали многие!

TSM — главная надежда американской «Доты»?

Пока южноамериканцы празднуют пусть локальные, но всё же успехи, их северные соседи погружаются в траур. Мало того, что топовых игроков в регионе почти не осталось, главная команда Нового Света — Evil Geniuses — зависла где-то в 2020 году, с теми же драфтами и невнятной игрой. Итог закономерен: 2-10 по картам и позорный вылет на потеху успешным европейцам.

Последней соломинкой для любителей «Доты» из США и Канады станет Team SoloMid, которая справилась с испытанием заменой (основной хардлайнер пропустил часть группового этапа из-за COVID-19) и показывает непривычную, но интересную и уверенную игру. У TSM есть свой стиль и фишки, на которые стоит обратить внимание.

Легендарный Ceb вернулся и играет всё лучше

Было понятно, что это вынужденный камбэк двукратного чемпиона мира. Каким бы классным игроком Себастьян Ceb Дебс ни был в прошлом, вернуть оптимальную форму за пару дней и подстроиться под новую роль и другой (хоть и схожий с прошлым) стиль игры OG оказалось крайне сложно.

Но к концу группового этапа французский киберспортсмен вошел во вкус и стал действовать эффективно и эффектно, как в старые добрые. OG вышла в верхнюю сетку, что уже неплохо. Дальше дело за магией самоуверенности и легкости, которой Ceb одаривал все свои команды. И которую наверняка вспомнит без труда.

Фото: Valve

Азиатские фавориты пока не проснулись

Ещё одно разочарование турнира — представители SEA-региона. 3 победы в 17 матчах на троих — явно не тот результат, на который рассчитывали коллективы с Востока. Шанс проиграть один матч в плей-офф будет только у T1, да и та заработала его с огромным трудом.

Однако нельзя отрицать, что команды из Азии показывают интересную «Доту», которая может приносить результат. Добавить бы стабильности, и любой из коллективов может добраться хоть до финала. По крайней мере, в первом раунде сетки точно стоит ждать сюрпризов и от T1, и от BOOM с Fnatic.

DyrachYO — новая русская звезда

Незаметно для всех в нашей стране появился ещё один хороший керри. Насмешки над ником и критика действий по игре на трибунах становятся тише: 19-летний Антон Шкредов нашёл подходящий коллектив для трансфера в Европу и стал важным звеном в составе Gaimin Gladiators. А стиль и подбор персонажей DyrachYO, оказывается, имеют право на жизнь. Особенно в той «Доте», которую показывает его коллектив.

Игрок первой позиции GG способен не только вычищать карту, чтобы стать самым сильным и через полчаса в одиночку разобрать вражескую команду. По мере надобности он готов давать пространство партнерам, стягивая внимание соперника на себя — но всё равно окажется неприятностью в эндшпиле матча. Это стоит видеть.

Расписание плей-офф ESL One Stockholm Major 2022

Игры на вылет пройдут с 16 по 22 мая. Команды верхней сетки смогут продолжить борьбу на турнире после одного поражения. Всё указанное ниже время — московское.

16 мая, понедельник

12:00 — Верхняя сетка. Tundra Esports (Европа) — Team Spirit (Россия);

15:35 — Верхняя сетка. Thunder Awaken (Перу) — BetBoom Team (Россия);

19:05 — Верхняя сетка. OG (Европа) — TSM (Северная Америка);

22:40 — Верхняя сетка. Gaimin Gladiators (Европа) — T1 (Ю-В.Азия).

17 мая, вторник

13:00 — Нижняя сетка. beastcoast (Перу) — Проигравший в матче 1;

16:35 — Нижняя сетка. Team Liquid (Европа) — Проигравший в матче 2;

20:05 — Нижняя сетка. BOOM (Юго-Восточная Азия) — Проигравший в матче 3.

18 мая, среда

13:00 — Нижняя сетка. Fnatic (Юго-Восточная Азия) — Проигравший в матче 4;

16:35 — Верхняя сетка, полуфинал;

20:05 — Верхняя сетка, полуфинал.

20 мая, пятница

13:00 — Нижняя сетка, второй раунд;

16:35 — Нижняя сетка, второй раунд;

20:05 — Нижняя сетка, третий раунд.

21 мая, суббота

13:00 — Нижняя сетка, третий раунд;

16:35 — Верхняя сетка, финал;

20:05 — Нижняя сетка, полуфинал.

22 мая, воскресенье

13:00 — Нижняя сетка, финал;

17:00 — Гранд-финал (до трёх побед).

Где смотреть ESL One Stockholm по Dota 2

Официальный стрим турнира пройдёт на канале ESL на Twitch. Правами на русскоязычную трансляцию турнира владеет украинская студия Maincast, Матчи также будут освещать аналитик Ярослав NS Кузнецов и его коллеги в студийном формате.