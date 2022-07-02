Косплей недели: красавицы из «Игры престолов», «Гарри Поттера», NieR и League of Legends

Вот и наступил июль — лето близится к своей середине. Мы же продолжаем делиться шикарными работами из косплей-индустрии: сегодня вас ждут невероятные образы из «Игры престолов» и «Гарри Поттера», а также завораживающие перевоплощения из NieR: Automata, League of Legends и «Бэтмена».

«Игра престолов»

Хайп по культовому шоу давно спал, однако совсем скоро популярность вселенной «Песнь льда и пламени» воспрянет вновь с сериалом «Дом Дракона». А пока мы вспомним шикарный косплей на Дейенерис Таргариен от Наташи Кочетковой. Красоту помогла навести Кира Митенкова.

«Гарри Поттер»

На днях за Джоан Роулинг вступилась сама Warner Bros., тем самым нарушив собственное табу на отмену писательницы. Это ли не повод обратить внимание на жуткую Беллатрису Лестрейндж от Мирославы Ладовир. Фото: Кристина Бородкина.

NieR: Automata

Недавно Square Enix анонсировала порт NieR: Automata на Switch — причём с русской локализацией! Мы не могли пройти мимо столь значимого события, особенно когда под рукой у нас шикарный фотосет от Марии Давыдовой. Перед таким андроидом точно никто не устоит.

«Бэтмен»

Режиссёр «Джокера» вместе с Хоакином Фениксом вовсю намекают на появление в сиквеле Харли Квинн, которую может сыграть Леди Гага. Мы же можем лишь гадать, в каком образе её воплотят, поэтому давайте вспомним версию персонажа из «Хищных птиц» в исполнении Кристины Волковой. Яркий образ помогла воплотить Кристина Бородкина.

League of Legends

Кажется, мы стали забывать о шикарной Кейтлин из «Аркейн» и League of Legends. Пора исправляться вместе со стильным сетом от Екатерины Московкиной-Палехиной и Марины Бакаловой.