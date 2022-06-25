Косплей недели: красавицы из Genshin Impact, «Пацанов», Mortal Kombat и вселенной Marvel

В нашей новой подборке косплея мы решили сфокусироваться на классике и популярных проектах месяца. Сегодня вас ждут как классические образы из Mortal Kombat и вселенной Marvel, так и свежие перевоплощения в Старлайт из «Пацанов», Яэ Мико из «Геншина» и даже шикарные Миса Аманэ с Ягами Лайтом из «Тетради смерти».

Genshin Impact

Стартуем с очередного образа от Helly Valentine на Яэ Мико. Как и всегда, образ получился очень нежным и чувственным, поэтому мы просто не могли пройти мимо.

Mortal Kombat

Образ Милины из Mortal Kombat от Анастасии Введенской можно смело вносить в золотой фонд косплея. По-настоящему сногсшибательный косплей, который наглядно демонстрирует женственность и смертоносность героини. Фото: Yaguar.

«Пацаны»

Третий сезон «Пацанов» потихоньку подходит к завершению, и мы решили показать вам ещё одну шикарную Старлайт от Екатерины Лодяновой. Тут никакой Хоумлендер не устоит.

Marvel

На днях прошла онлайн-премьера второго «Доктора Стрэнджа», в котором главным героем оказалась Алая Ведьма. Собственно, поэтому представляем вам один из лучших образов героини в исполнении Юлии Шуенковой. Фото: Кристина Черниговская.

«Тетрадь смерти»

Пожалуй, самый неожиданный гость нашей подборки. Но этому есть причина — Lissa Avemi и Eren Ackerman выдали невероятный тандем Мисы Аманэ и Ягами Лайта. По-настоящему завораживающие образы, которые тут же вызывают желание пересмотреть одно из лучших аниме в истории. Фото: Кира Митенкова.