Косплей недели: красавицы из Persona 5, Overwatch, Resident Evil и «Ведьмака»

Мы возвращаемся с нашей еженедельной подборкой косплея. В этот раз мы посвятили её играм, которые присутствовали на множестве летних презентаций. Вы насладитесь как невероятными образами из Persona 5, Resident Evil Village и Final Fantasy, так и необычными перевоплощениями из «Ведьмака» и Overwatch.

Persona 5

На конференции Xbox и Bethesda Фил Спенсер совершенно неожиданно анонсировал выход Persona 5 Royal на ПК и Xbox. Конечно, до платформ Microsoft доберутся также P3 и P4, однако именно пятую ждали сильнее всего.

В честь этого знаменательного события вспомним шикарный косплей от Саши Холланд на Анн Такамаки — одну из ключевых героев «пятёрки». Девушка представила персонажа сразу в трёх образах, в каждом из которых она выглядит сногсшибательно.

Final Fantasy 7

Дождались — Square Enix наконец анонсировала продолжение ремейка Final Fantasy 7! Игроки наверняка будут рады вернуться в объятия Тифы — пожалуй, самого красивого персонажа из игры (фанаты Айрис, спокойно!). Особенно когда за её воплощение берётся шикарнейшая Вера Андреева.

Overwatch

Ещё несколько лет назад образы по Overwatch были чрезвычайно популярными для косплееров по всему миру. Однако затем популярность игры стала спадать. Агния Северина решила порадовать нас своим перевоплощением в D.Va — одну из самых популярных героинь экшена. Девушка решила показать более ранимую версию персонажа, которая после тяжёлых сражений возвращается домой со множеством ран. Фото: Кристина Бородкина.

Resident Evil Village

Недавно Capcom представила крупное дополнение для Resident Evil Village, в котором игроки за дочь Итана отправятся в сознание мегамицелия в попытке избавиться от своих уникальных способностей.

Мы же вспомнили косплей Марии Давыдовой на Белу Димитреску — дочь той самой крупной Леди, на которой разработчики построили всю рекламную кампанию. У девушки получился очень жуткий и одновременно притягательный образ. За фото спасибо Александре Станкевич.

«Ведьмак»

Куда уж нашей подборке без очередного шикарного образа из «Ведьмака». В этот раз Анна Шаховская решила воплотить каноничную Йеннифэр, которая, как известно, пахнет сиренью и крыжовником. Образ получился очень нежным и завораживающим.