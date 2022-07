Протестировали Steam Deck и выбрали 15 лучших игр для него

В преддверии подведения итогов розыгрыша Steam Deck (у вас ещё есть время!) мы протестировали множество игр и готовы назвать 15 лучших для портативного устройства. Их по разным причинам точно стоит попробовать при первом знакомстве с консолью.

Для каждой игры сделали уточнение: за какие заслуги она попала в рекомендации и как работает на самом «Дэке». Тут и нетленная классика, и свежие новинки, и даже такие игры, которые лучше бы никогда не запускали — настолько плохо они соседствуют со Steam Deck. Но и в них есть своя изюминка, по крайней мере, получился отличный такой бенчмарк! И обо всём по порядку.

GTA 4

Одно из главных открытий после двух недель со Steam Deck – это понимание, что поиграть можно абсолютно во всё. Любая игра, что придёт в голову. К сожалению, в большинстве случаев игра либо не запустится вообще, либо будет работать максимум в 20 FPS, либо вам сильно повезёт!

И вот в случае с GTA 4 как раз сошлись вообще все звёзды: она идеально работает на Steam Deck. Привычная консольная раскладка, податливое управление, плавный геймплей в стабильных 60 FPS, удивительно красивая картинка, быстрые загрузки и русские субтитры в качестве бонуса.

Игра работает непривычно хорошо, вовлекает с первых же секунд и призывает к экспериментам с производительностью: разогнаться на машине и сделать резкий поворот с прокруткой камеры, пробежать по оживлённой трассе навстречу потоку машин, немножко побыть пироманом. Здесь нет таких штук, которые испортят вам впечатления падением кадров. Тут стабильные 60 FPS, и точка!

Мы можем долго говорить о том, что игры серии Grand Theft Auto уже давно вышли везде — от PS1 и Game Boy до Nintendo Switch и iPad, но только прекрасно выглядящая GTA 4 сейчас останется портативным эксклюзивом Steam Deck.

GTA 4 на Steam Deck

Почему она: Брюси, Роман и Нико с вами где угодно, таскать с собой в рюкзаке GTA 4 — это фантастика покруче, чем портативный «Ведьмак».

Как работает на Steam Deck: идеальная совместимость. Вот бы ещё GTA: The Definitive Edition так же работала, да?

«Ведьмак 3: Дикая Охота»

В отличие от Nintendo Switch, где третья часть «Ведьмака» запускается со скрежетом и выглядит плачевно, на Steam Deck она чувствует себя превосходно. В нашем телеграм-канале мы уже показывали сравнение графики и скорости загрузок (спойлер, Steam Deck победил даже с учётом форы).

Великолепная картинка с высокой детализацией, сочные и красивые эффекты, никаких кривых теней и подгрузок объектов — это безоговорочно лучший вариант третьей части «Ведьмака» для портатива. Разница между тем, как игра выглядит на Steam Deck и Nintendo Switch, просто поразительная.

Правда, за красоту придётся пожертвовать производительностью или зарядом аккумулятора — играть на максималках в 60 FPS не получится, да и побегать по улочкам Новиграда сможете едва ли пару часов до полной разрядки Steam Deck. Но тонкая настройка графики позволит сбалансировать всё под себя — будет и красиво, и плавно, и без нагрузки на батарею.

The Witcher 3 на Steam Deck

Почему она: потому что «Дикая Охота» умеет впечатлять даже в 2022 году. Да и достойная ответка портативному варианту на Nintendo Switch давненько напрашивалась. Теперь она здесь.

Как работает на Steam Deck: превосходно выглядит на максимальных настройках и плавно играется на средних. К сожалению, компромисс — но каждый сумеет найти баланс, в игре десятки настроек, ползунки которых можно подгонять под любые запросы.

«Ведьмак»

Что? Да! Вы всё правильно поняли: первый «Ведьмак» тоже запускается на Steam Deck!

И делает это уже без компромиссов — плавный геймплей, много кадров и классная графика в хорошем разрешении. Играть в ролёвку 2007 года, конечно, безумие. 15 лет назад далеко не каждый компьютер вообще давал её запустить, а теперь с этим справляется портативная консоль.

В отличие от «Ведьмака 3», оригинала точно нет ни у кого в портативе. Считайте, ещё один эксклюзив — и он превосходен. Неторопливый геймплей, абсолютно уникальная атмосфера и самые-самые первые шажочки Геральта из Ривии на тернистой виртуальной дороге.

Единственное, что огорчило — это неработающее на стике управление, можно выбрать только перемещение «мышью» (тачпадом). Наверняка это можно настроить под себя, Steam Deck позволяет проделывать такие трюки. Но мы играли через «мышь» и закликивали противников — это неудобно, но всё остальное в полном порядке. И да, эти загрузки, помните же их? Забудьте как страшный сон — на Steam Deck игра «летает».

The Witcher на Steam Deck

Почему она: первая часть «Ведьмака» выходила только на Windows и Mac, носить с собой такую великую игру, держать её буквально под сердцем — это невероятное чувство.

Как работает на Steam Deck: есть проблемы с настройкой управления, но визуально игра при полном параде, кадров тоже достаточно — Геральт плавный, быстрый и всё ещё неотразимый во всех смыслах.

Total War: Warhammer

Мы продолжаем нарушать законы физики, логики, да и вообще — наши тесты Steam Deck зачастую сводились к поставке нетривиальных задач изначально провальных идей. Но нет, не сегодня!

Вообще говоря, идею с запуском «Вархаммера» нам подкинули читатели «Чемпионата» в комментариях — и нам это показалось интересным. Короче говоря, с «Вахой» всё неожиданно круто: это сложно объяснить, но Total War: Warhammer идеально вписывается на Steam Deck.

Во-первых, игра работает без проблем, здесь быстрые загрузки без подвисаний. Во-вторых, удобное управление, которое (пока не поиграешь сам) со стороны напоминает хирургическую операцию — ты напряжённо всматриваешься в окошко Steam Deck и что-то там двигаешь пальцем, переключаясь с кнопок на вибрирующий трекпад и обратно.

Геймплей Total War: Warhammer позволяет без лишней паники и спешки тонко настраивать свои войска и водить их непосредственно на поле боя — и с этим Steam Deck справляется на ура. В управлении по умолчанию придётся привыкнуть к переключению действий с трекпада на триггеры и наоборот, всё это быстро осваивается и позже не вызывает дискомфорт. Итог простой: мы не ожидали, что вот это всё вообще хоть в каком-то видео запустится на Steam Deck. Но недооценили возможности и выносливость боевой лошадки Valve — это было неожиданно круто, откровенно говоря.

Total War: Warhammer на Steam Deck

Почему она: воинственные армии микроскопических орков из недоступного ПК-эксклюзива беспощадно рубят друг друга прямо у вас на коленках, где бы вы ни были — неужели этого мало?

Как работает на Steam Deck: отлично как визуально, так и по производительности — игра удивляет. Мы до сих пор не представляем, как Steam Deck вообще вывозит такие штуки.

S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat

Ещё одна мечта, чтобы «Сталкер» был с собой. И не просто — а в условиях, допустим, дачи и, например, без интернета. Просили? Получите!

Да, «оно» запускается и даже работает. Худо-бедно, но работает. Вы будете ловить фризы, пробегая через кусты, а у воды (кстати, как и в «Скайриме») резко падает FPS. Играть можно, но ни о каком комфорте нет и речи — здесь далёкое от идеала управление, некрасивая картинка и проблемная работоспособность. А разве «Сталкер» когда-то славилась именно этим? Мы не то чтобы прям рекомендуем, но попробовать — обязательно.

«Сталкер» на Steam Deck

Почему она: почему бы и нет!

Как работает на Steam Deck: ну… она работает.

Portal 2

Пример радикально иного толка: ведь Portal 2 — это буквально эталон оптимизации. Красивая картинка в высоком разрешении, плавные и стабильные 60 FPS, а также потрясающе отзывчивое и удобное управление.

С первого же включения Portal 2 затянула на пару часов — признаемся честно, выискивали баги и пытались докопаться. Не получилось. Почти не получилось: в игре есть странный конфликт с переключением на управление гироскопом — если поставить перемещение персонажа на него, то главная героиня будет постоянно бежать спиной назад, бесконечно — даже когда встретится с препятствием. С другой стороны, хоть кто-то в мире вообще использует гироскоп, чтобы играть в Portal?

То есть это пример нетипичной проверки, вы точно не столкнётесь с такой проблемой. В остальном же это великолепно сделанная игра с такой же выдающейся оптимизацией. И на Steam Deck просто обязательный гость. Попробуйте сами, это буквально та самая игра, которая в первые полчаса будет захватывать вас ненавязчиво, а потом как хватанёт! И не отпустит, пока не пройдёте до конца. Или не столкнётесь с непроходимой головоломкой. Или переключитесь на управление гироскопом. Не делайте так — оставьте эксперименты нам.

Portal 2 на Steam Deck

Почему она: классика в хорошем смысле, до сих красивая, интересная и очень смешная.

Как работает на Steam Deck: одно слово и четыре слога — и-де-аль-но.

Heroes of Might and Magic 3 HD Edition

Астрологи объявили неделю экспериментов над Steam Deck: количество тестов удвоено!

Это ещё одна воплощённая фантазия, но с оговоркой — третья часть «Героев» уже была на мобильных устройствах, поэтому мы уже таскали в кармане всех этих архангелов и троглодитов. Правда, на мелком экранчике iPhone или на большом дисплее iPad такая игра хоть и выглядит круто, но управляется не то чтобы идеально. А вот Steam Deck со своими стиками и трекпадами — это игровой опыт, который приближен к оригинальному, с клавиатурой и мышкой.

Heroes of Might and Magic

Отдельным плюсом запишем исключительную стабильность — «Герои» работают без нареканий, выглядят отлично и управляются с комфортом. Кстати, как и Age of Empires 2: Definitive Edition — её мы тоже пробовали на Steam Deck, и с ней тоже всё очень хорошо. Обе игры схожи в одном — главное вовремя остановиться, иначе астрологи объявят неделю недосыпов с удвоенным увеличением бытовых проблем.

Heroes 3 на Steam Deck

Почему она: потому что навсегда в сердце.

Как работает на Steam Deck: виртуозно, превосходно, прекрасно, очень хорошо — выбирайте любое.

Songs of Conquest

Пожалуй, это самая свежая игра, которую мы тестировали на Steam Deck — она вышла в ранний доступ 10 мая. И это ещё одни «герои», тоже с «мечом и магией», но уже без астрологов, архангелов и даже троглодитов. Абсолютно прекрасная во всех своих аспектах — приятный визуальный дизайн, шикарный и очень аддиктивный геймплей, а также интересный сюжет.

Это точно одна из лучших игр 2022 года, которая не просто умело и грамотно использует формулу Heroes of Might and Magic, но становится буквально рескином культовой серии. Уже при первом запуске становится понятно, что делать и куда нажимать.

Добавьте к этому множество интересных диалогов с приятным переводом на русский язык, красивые катсцены и занимательную мифологию. Перед вами одна из самых классных игр, которая была на встроенной памяти редакционного Steam Deck.

Кстати, с работоспособностью полный порядок. Единственный баг — это побитые шрифты в меню выбора кампаний. Всего один проблемный экран, а остальное подарило нам океан самых сильных и приятных эмоций.

Songs of Conquest на Steam Deck

Почему она: это новая реинкарнация «героев», сделанная с любовью и уважением к первоисточнику.

Как работает на Steam Deck: очень хорошо, включая не самое простое управление.

Bright Memory: Infinite

Вот эта игра стала испытанием сродни запуску Crysis на ПК в 2007 году. Суть в том, что в Bright Memory: Infinite слишком много визуальных эффектов — здесь всё постоянно блестит, взрывается и летает. К сожалению, на максимальных настройках Steam Deck с потом и кровью (но хотя без пикселей) вывозит игру на жалких 15-18 FPS, это потрясающе низкий результат, который делает этот технологический шутер едва ли играбельным.

С другой стороны, пусть и на слайд-шоу, но вы можете самостоятельно оценить навороченный «графон» в Bright Memory: Infinite на Steam Deck. Повторимся, это такой вроде как Crysis — красивый, но на том как бы и всё. Ситуация сильно лучше на средних и минимальных — игра не становится пострашнее, зато приобретает в плавности и скорости. Попробуйте, как и в случае с «Ведьмаком», погонять в настройках ползунки – и будет счастье. По крайней мере, Steam Deck как игровая платформа уже изначально радует возможностью гибкой настройки.

Bright Memory на Steam Deck

Почему она: это очень красивый современный шутер, который ставит Steam Deck на место и напоминает, что крутая графика — это законная вотчина ПК. Больших и дорогих ПК.

Как работает на Steam Deck: со скрипом, с жаром, с надрывающимся аккумулятором. Но хотя бы дым не пошёл — уже ведь хорошо, согласитесь?

Crusader Kings 3

Кресты! И в них Steam Deck чувствует себя как рыбка Поньо на утёсе, то бишь — как рыба в воде, в смысле, да они же буквально созданы друг для друга! Эта великая игра про то, как «экселевские таблицы» и «контурные карты». Но мы знаем, как сильно вы любите Crusader Kings 3, и мы тоже её любим. Теперь просто представьте, что «Кресты» всегда с вами — на даче, в поезде, в кафе, в парке. Интригует?

Игра работает на Steam Deck великолепно и стабильно. Особенно отметим, что геймплейно это вообще идеальный вариант для коротких сессий по 10-15 минут, чтобы сделать пару-тройку ходов во время обеденного перерыва или в ожидании своей остановки, будучи верхом на общественном транспорте. Есть один крутой нюанс: весь интерфейс в игре можно масштабировать — сделайте себе шрифты и пиктограммы хоть во весь экран.

Crusader Kings 3 на Steam Deck

Почему она: они ещё спрашивают!

Как работает на Steam Deck: исключительно, есть тонкая настройка интерфейса, включая масштаб.

Disco Elysium

Совершенная во многих смыслах «игра-книжка», в которой встретились стильный арт-дизайн, хорошая графика, визуальная новелла с избытком табуированной лексики и остроумный детективный квест. У нас к «Дискачу» отношение своеобразное — мало кто прошёл до финала, но поиграть успели все.

Справедливым будет и то замечанием, что Disco Elysium — это одна из лучших игр поколения. Поверьте, вы давно не читали так много и в настолько интересном интерактивном формате. Главный герой здесь — непутёвый полицейский, который ходит в одном ботинке и разговаривает со своим галстуком (а тот ему отвечает!). Сама игра на Steam Deck работает безукоризненно: стабильно на фоне порта для Nintendo Swicth, плюс хорошо читаемый текст и отличное разрешение. Играть приятно и точка.

Disco Elysium на Steam Deck

Почему она: одна из самых креативных и странных игр последних лет. Вы же не разговариваете с галстуками?

Как работает на Steam Deck: превосходно, мы в восторге — дайте ещё!

Hades

Игра, которая украла у нас полторы сотни часов, и которую можно пройти всего-то минут за 20-30. Hades — это такая Diablo наоборот (тезис придумали не мы). Главный герой Загрей застрял в аду и пытается раз за разом сбежать оттуда, снося на своём пути сотни обитателей подземного мира.

Загрей — это сын Аида, а его цель — хоть раз в жизни выбраться на поверхность, навстречу настоящему миру. Кстати, чтобы получить истинную концовку, нужно пройти игру около 10 раз. И она пугающе аддиктивная, если войдёте во вкус — отложите вообще все дела, вы припарковались в Hades надолго.

Как и в случае с третьей частью «Ведьмака», Hades уже была в портативе на Nintendo Switch. Как и в том же самом случае, на Steam Deck она играется куда лучше — более плавный геймплей, ультимативно чёткая картинка и, наконец-то, хорошо читаемый текст. Для игры, в которой большая часть времени нужно читать диалоги — это критический показатель.

Конкретно после Hades на Nintendo Switch Lite следует собирать чемодан в долгий отпуск со своим окулистом, а вот Steam Deck тащит — да, здесь тоже мелковатый шрифт, но из-за хорошего разрешения читается он без проблем. Попробуйте сами, но помните — эта игра выжмет из вас все соки. Следите за временем.

Hades на Steam Deck

Почему она: ещё одна обязательная игра, которая получила много заслуженных наград, и которую обожают во всём мире. Не проходите мира, она сумеет вас удивить и накрепко влюбит в себя.

Как работает на Steam Deck: ни единого нарекания, надёжная как швейцарские часы.

Sekiro: Shadows Die Twice

Давайте сразу в бой: эта штука высадила 99% зарядки за полтора часа с копейками. И если это была шутка, то нам она явно не понравилась. С игрой Sekiro: Shadows Die Twice на Steam Deck всё неоднозначно. Здесь и с графикой проблемы, и 18-20 FPS при прыжках и слишком эффектных сражений, да и управление в такой-то игре попросту неприемлемое.

Сами посудите, да какие там боссы со своими паттернами поведения, особенностями хитбоксов и уникальными мувсетами, если на Steam Deck ты чувствуешь себя пианистом, нажимая все кнопки подряд и отъезжая при том буквально от каждого встречного — рядовых противников на локации. И не дай вам бог зацепить сразу 2-3 врагов, одним из которых будет собака — вы затанцуете себя до смерти и останетесь с вывихнутыми пальцами. И всё это в замыленной мазне и слайд-шоу.

Нет, ребят, так не пойдёт — этот эксперимент не назвать провальным, просто ожидания были совсем другими. А ведь мы даже не смотрели Elden Ring, в которой всё могло быть ещё хуже…

Sekiro на Steam Deck

Почему она: потому что хардкор в стиле Dark Souls начался уже на этапе этой задумки, ждали большего, результатами не удовлетворены — так и запишите.

Как работает на Steam Deck: ничего общего с швейцарскими часами.

Loop Hero

Жемчужина нашей коллекции. Игра от российских разработчиков, которая покорила весь мир, включая Нила Дракманна — создателя The Last of Us. В декабре 2021 года Loop Hero вышла на Nintendo Switch, а ранее была доступна только на ПК.

Что с ней вообще, спросите, отвечаем — да всё хорошо. Это оригинальный рогалик, в котором игрок как бы управляет человечком, что бесконечно нарезает круги по местности и сражается с вампирами, скелетами и прочей нечистью.

В какой-то момент, прокачавшись достаточно и отыскав хорошую экипировку, — приходит босс Лич, а там уже как карта ляжет. За непримечательной графикой и простым геймплеем кроется главная засада — это аддиктивность. От Loop Hero действительно сложно отлипнуть. Причём игрок управляет всем лишь косвенно — герой сам передвигается и сам сражается, нам остаётся лишь смотреть и делать выборы, что поднять, что продать, что построить и кого атаковать.

Loop Hero на Steam Deck

Почему она: это находка, негранёный алмазик и попросту оригинальная и милая игра, которая сначала может не понравится, но зато потом как разгонится — держите всемером!

Как работает на Steam Deck: всё супер, здесь быстрые загрузки, плавный геймплей и стабильные кадры.

Half-Life 2

Наша последняя игра, но точно не крайний эксперимент со Steam Deck. Согласитесь, оно ведь прям напрашивалось! Гейб, спасибо за «халфу» — сделано на века. Игра до сих пор ощущается нестареющей и чувствуется вот этот заслуженный пиетет. Играть всё так же интересно и приятно. Все так, как это было тогда впервые — 16 ноября 2004 года.

Ну-ка, утёрли слезы ностальгии, впереди тесты! И не будем тянуть — они пройдены с наградным отличием. Steam Deck очень хорошо дружит с Гордоном Фрименом, проснитесь и пойте — здесь шикарная графика, всё в порядке с физикой и коллизией, приятное освещение и плавнейший геймплей на частоте 60 FPS. Ни багов, ни вылетов, ничего из того, что могло бы сильно подпортить настроение. У нас ровно ноль претензий. Ожидания были высокими, и эти самые ожидания всецело были оправданы. Спасибо, Half-Life, что ты есть у нас!

Half-Life 2 на Steam Deck

Почему она: а как иначе? Прародитель Steam и попросту одна из величайших игр в истории.

Как работает на Steam Deck: идеально!

Заключение

У нас не получилось поиграть в первую часть Assassin’s Creed, потому что Альтаир никак не реагирует на управление. Можете жать все кнопки — герой не сдвинется с места. Надеемся, в других раскладках из этой игры можно выжать максимум. По крайней мере, она выглядит на Steam Deck достойно.

С Batman: Arkham City ситуация хуже — запускается чёрный экран и звучит музыка из главного меню игры, на этом всё. И похожая история со Splinter Cell: Conviction, Commandos 3 и Metal Gear Rising: Revengeance — они не запускаются вообще. Хотя у последней вообще стоит зелёный значок совместимости. Но нам не повезло.

Это не последний наш материал по теме Steam Deck, у нас ещё остались вопросы и ответы, есть ещё идеи для тестов, но одно знаем точно — это чудесный во всех смыслах девайс, который сильно постарается удивить любого, кто будет держать его в руках.