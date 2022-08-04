5 худших премиумных танков 8-го уровня в World of Tanks

В World of Tanks так много премиумных танков, что порой кажется, что их даже больше, чем прокачиваемых. Естественно, не все премы играбельны. На некоторых машинах не просто невозможно фармить, но и играть. Если вы не мазохист и не коллекционер, то вы никогда не обратите на них внимания. Рассказываем, какие премиумные танки не стоят ни копейки. Они абсолютно не востребованы в нынешней World of Tanks.

M46 Patton KR

Нация: США

Тип техники: средний танк

Как можно было получить: в боновом магазине

M46 Patton KR (модифицированный американский танк М46, проданный Корее в 50-х годах прошлого века) спасёт только чудо. Его уже несколько раз улучшали, и что только с ним ни пытались сделать — всё тщетно. Брать корейца можно только ради коллекции, в противном случае вы просто потратите свои боны зря. Возникает вполне резонный вопрос: а зачем этот танк вообще существует в игре?

M46 Patton KR Фото: hdpic.club

По ТТХ этот танк седьмого уровня, зачем-то приписанный к восьмёркам. Брони нет. Маской что-то танкануть он может, но не всегда. Бронепробитие базовым снарядом — 192 мм. У корейца нет льготного уровня боёв, а значит, он попадает и к девяткам, и к десяткам, которым сделать ничего не может. Так ещё и снаряды летят со скоростью черепахи — 853 м/с на обычном снаряде и 1000 м/с на голдовом. А вместе с комариной альфой в 240 единиц получаем совсем несерьёзного противника. Должно повезти, чтобы хоть что-то настрелять.

Стабилизация — одна из лучших на своём уровне. Сведение — пойдёт. Как и максималка в 48 км/ч, которую он с трудом, но набирает. Но если бы и эти показатели были плохими, то мы бы получили худший танк. Хотя, подождите…

Chieftain/T95

Нация: Великобритания

Тип техники: средний танк

Как можно было получить: на глобальной карте

В игре есть два Чифа. Тот, что на 10-м уровне, T95/FV4201 Chieftain, который своей имбовостью затмевает всех, и Chieftain/T95 — его маленький братик на восьмом уровне. Несуразненький и ничем не примечательный братик.



Кто-то называет восьмого Чифа худшим средним танком. И поводов для таких рассуждений много. Он большой по размерам, он медленный и со смехотворной максималкой (как для СТ) в 42 км/ч, которую развивает с большой натяжкой. С рикошетным верхним бронелистом, но с гигантской командирской башенкой, в которую попадают и пробивают даже самые косые орудия.

Chieftain/T95 Фото: Reddit

Подождите, это ещё не всё. У танка слабейший нижний бронелист, который пробивают все. Картонные борта, которыми нереально что-то отбить. Отвратительная стабилизация и ужаснейшая 90-миллиметровая пушка с альфой в 240, бронепробитием 202 мм (на голде — 238 мм) и перезарядкой 6,6 сек. на полном фарше. В общем, получается не танк, а какой-то мученик.

T95E2

Нация: США

Тип техники: средний танк

Как можно было получить: по реферальной программе

Редкий, невостребованный и один из самых унылых средних танков на 8-м уровне. Т95E2 можно было раньше получить по реферальной программе. Но кто это сделал, тот наверняка пожалел об этом. Американский сарай толком не едет, не стреляет и не танкует. Он просто бесполезен в любой для себя роли.

T95E2 Фото: Reddit

Урон за выстрел — 240. Как и в случае с корейским Паттоном и восьмым Чифом, этого в нынешнем рандоме явно недостаточно. Но, может, пробитие хоть хорошее? И здесь нас ждёт разочарование — всего 190 мм базовым снарядом. Ладно, а что по бронированию? И с ним всё плохо. Самое слабое место — большая командирская башенка, которая пробивается даже лёгкими танками.

FCM 50 t

Нация: Франция

Тип техники: тяжёлый танк

Как можно было получить: через акции / в премиум-магазине

Французский тяжёлый танк превратился из интересной машины в кактус не из-за заниженных ТТХ. Когда-то этот танк был фановым, его любили статисты, но всё в этой игре меняется, если не уделять старой технике должного внимания. Сейчас FCM 50 t — это просто бесполезный кусок металла, зависший в прошлом. Легче же ввести новых имб, чем подтянуть старые танки.

Комфорта от игры на этом французе нет никакого. Ты приходишь с работы, садишься на FCM 50 t и опять работаешь, получая вместо кайфа — боль. Это большой и длинный картон, который лопается так быстро, что даже не успеваешь понять, что произошло. Но главный минус — в отсутствии стабилизации. Комфортное сведение нивелируется, как и его высокий ДПМ.

FCM 50 t Фото: wotblitz.com

Плюсы тоже есть. К динамике и скорости вопросов нет. Пушка гнётся на -10 градусов, но с альфой в 240. А ещё танк льготный — он не попадает к десяткам. Но даже с учётом льготного уровня боёв настреливать урон с восьмёрками и тем более с девятками невозможно. Вы без брони, но с высокой перезарядкой, которую из-за плохой стабилизации реализовать просто не сможете.

Panzer 58 Mutz

Нация: Германия

Тип техники: средний танк

Как можно было получить: в боновом магазине

Ещё один страдалец и крайне непопулярный премиумный танк в нынешнем рандоме — немецкий Panzer 58 Mutz. Худший танк за боны, по отзывам многих игроков и блогеров. И если говорить о нём вкратце — это Indien Panzer на минималках. С той же пушкой, только при этом ослабленной в несколько раз.



Всего 177 000 боёв было сыграно на этом немце за июль — и это кошмарный показатель. У танка нет ярко выраженных плюсов, кроме неплохого в целом обзора. Да, он разгоняется до 50 км/ч, но при этом не имеет ни брони, ни хорошего орудия. При альфе в 250 он перезаряжается семь с небольшим секунд.

Panzer 58 Mutz Фото: thedailybounce.net

По идее, это должен быть снайпер из кустов. Но из-за ужаснейшей точности, большого разброса и посредственного сведения снайперить на нём — то ещё занятие. А играть на ближних дистанциях, сами понимаете, с такой бронёй и альфой себе же дороже. Если Panzer 58 Mutz уменьшить время сведения хотя бы до показателей Indien Panzer и увеличить урон условно до 300, то танк заиграл бы новыми красками. А пока о таком остаётся лишь мечтать.

Другие ужасные премы 8-го уровня в рандоме:

59-Patton

T25 Pilot Number 1

Strv 81

Panther mit 8,8 cm L/71

Primo Victoria

FV 4202

M4A1 Revalorisé

Плохие премы 8-го уровня, которые в умелых руках что-то могут:

КВ-4 Креславского

VK 75.01 K

KB-5

ИС-5

M6A2E1

T34

АМХ CDC

8,8 cm Pak 43 Jagdtiger

ИСУ-152K

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Всё упирается в гонку вооружений. Некоторые танки из этого списка комфортно игрались в 2014-2016 годах. Со временем про них как-то забыли, а ведь рандом не стоит на месте и постоянно меняется. В эпоху барабанов и танков с большой альфой и высокой перезарядкой цикличные танки без брони и с небольшим уроном становятся хламом. Увы, это суровая реальность, в которой на смену одним танкам приходят другие. Только вот деньги вам никто не вернёт.