Что нужно знать про обновление 3.0 в «Геншин Импакт»

В последний месяц лета в онлайн-игре «Геншин Импакт» ожидаются обильные осадки в виде… обновления 3.0. Ладно, давайте без шуток. Если вкратце, то игроков ждёт не просто рядовое событие, а один из самых крупных апдейтов как минимум за последние 12 месяцев.

Вот, что вам нужно о нём знать, если вы играете (или только собираетесь играть) в Genshin Impact.

Дата выхода обновления 3.0 в «Геншин Импакт»

Точной даты выпуска обновления 3.0 ещё нет, хотя различные слухи указывают на 15 или 24 августа. Китайцы из miHoYo решили проскочить версию 2.9. Кстати, такая же ситуация была и с несостоявшимся обновлением 1.9. Это довольно распространённая практика — обычно все масштабные обновления авторы округляют до точных чисел.

Новый регион — Сумеру

Регионы Тейвата (фантастического мира игры, состоящего из семи королевств) основаны на реальных местах. Например, прототипом для Мондштадта стали немецкие города. Королевство Ли Юэ повторяет Китай, а Инадзума — островную Японию XVII-XIX веков периода Эдо.



В Genshin Impact 3.0 игроки смогут побывать в Сумеру — четвёртом королевстве Тейвата, состоящем из густых тропических лесов и бескрайних пустынь. В культурном отношении регион вобрал в себя всё лучшее из Египта, Вавилона и Индии. И это будет что-то среднее между Южной Азией и Ближним Востоком.

Что касается местоположения, то, вероятно, новое королевство будет граничить с Ли Юэ. В таком случае расположение Ли Юэ и Сумеру будет имитировать географию реальных Китая и Индии. Учитывая местоположение региона, можно предположить, что климат Сумеру будет схож с китайским.

Седьмая стихия Тейвата — Дендро

Новый элемент Дендро (Природа) станет седьмой и последней стихией в мире «Геншин Импакт». До выхода обновления 3.0 в игре существует шесть разнообразных стихий: Анемо олицетворяет ветер, Крио — мороз, Электро — молнии, Гео — Землю, Гидро — воду и Пиро — огонь.

Дендро Фото: gamelivestory.com

Новая стихия станет основой для различных реакций. При взаимодействии Пиро с Дендро происходит горение: реакция будет перманентно наносить урон горящей цели. Дендро при этом не взаимодействует только с Анемо, Гео и Крио.



Реакция Bloom (Дендро и Гидро) будет создавать исцеляющие предметы в бою, в то время как реакция Catalize (комбинация из Дендро и Электро) сможет увеличивать урон от реакции стихий. Хотя это пока неподтверждённая информация.

Баннеры и новые персонажи в Genshin Impact 3.0

На баннерах, по слухам, стоит ожидать появления трёх новых персонажей, которых до этого ещё не было в игре: Тигнари, Коллеи и Дори.

Тигнари, Коллеи и Дори Фото: vg247.com

Тигнари — 5-звёздочный Дендро-лучник. Среди заряженных атак — стрела с инфузией, наносящая Дендро-урон, и 4 стрелы, наносящие урон по площади. Элементальный навык — бросок объекта, который наносит Дендро-урон по области. При взрыве стихии выпускает самонаводящиеся стрелы, которые при попадании по врагам смогут образовывать дополнительные стрелы. При пассивном таланте отмечает любопытные места на мини-карте.

Тигнари Фото: gamestatic.net

Коллеи — 4-звёздочный Дендро-персонаж с луком. Элементный навык — бросок бумеранга, наносящий Дендро-урон. При взрыве стихии бросает в цель механического кота, который наносит Дендро-урон по площади. При пассивном таланте повышает выносливость (до 20%) активного персонажа.

Коллеи Фото: sportskeeda.com

Дори — 4-звёздочный персонаж Электро с двуручным мечом. Элементальный навык — создаёт турель с Электро-уроном. Взрыв стихии — призыв духа лампы, который соединяется с активным персонажем и восстанавливает тому здоровье и энергию. Пассивный талант — при попадании выстрелов с турели Дори восстанавливает 5 очков энергии.

Дори Фото: todaycastlive.com

Помимо новых персонажей, два старых персонажа — Чжун Ли и Гань Юй — должны получить реран.

Каких ещё персонажей можно будет встретить в Сумеру

Дори, Коллеи и Тигнари станут не единственными новыми персонажами. По информации инсайдеров, в новом регионе можно будет встретить ещё как минимум пятерых героев. Деталей об их способностях нет — известно лишь оружие, которым они владеют, их краткое описание и стихии.

Аль-Хайтам (Дендро / меч) — учёный из знаменитой академии Сумеру — он случайно встретит героя в южном портовом городе королевства.

Аль-Хайтам Фото: usatoday.com

Дэхья (Пиро / Клеймор) — наёмница и отшельник, живущая в пустыне.

Дэхья Фото: usatoday.com

Нилу (Гидро / меч) — танцовщица и артистка.

Нилу Фото: usatoday.com

Сайно — учёный Академии, чей дизайн явно вдохновлён Древним Египтом.

Нилу Фото: usatoday.com

Нахида (Дендро / Катализатор) — также носит имя Кусанали, младший Лорд, правитель Сумеру и архонт Дендро.

Нахида Фото: usatoday.com

Новые враги в Genshin Impact 3.0

В Сумеру появится новый мировой босс по имени Грибной хищник — доисторический павлин с крепкими ногами, сделанными из древних грибов.

Грибной хищник Фото: discordapp.net

Электро-папоротник — цветы, вырастающие до невероятных размеров.

Электро-папоротник Фото: discordapp.net

Горгулья — механический монстр, который бьёт хвостом и обстреливает зарядами с воздуха и земли.

Пустынные разбойники — отшельники, бросающиеся песком.

Ещё игроки смогут встретить располневших кабанов и враждебных леопардов, от преследования которых уйти будет не так-то просто.

Новое оружие в Genshin Impact 3.0

Известный инсайдер Genshin Impact под ником Dimbreath раскрыл названия семи новых видов оружия, которые ожидаются в обновлении 3.0. Согласно его информации, игроки смогут заполучить лишь одно новое 5-звёздочное оружие под названием «Путь охотника».

«Путь охотника» Фото: theclick.gg

Характеристики «Пути охотника»:

Редкость : 5-звёздочное оружие

: 5-звёздочное оружие Тип оружия : Лук

: Лук Базовая атака : 44-542

: 44-542 Вторичная атака : критическая скорость (44,10%)

: критическая скорость (44,10%) Пассивная атака: увеличивает урон от стихий на 12-24%. Нанесение противнику заряженной атаки увеличит ваш урон на 160-320%.

Вероятно, лук станет фирменным оружием нового 5-звёздочного персонажа Тигнари. Ещё один 4-звёздочный лук «Иссушитель» можно будет получить бесплатно за выполнение заданий.

«Иссушитель» Фото: theclick.gg

Остальное новое оружие:

Регалия леса (клеймор с 4-мя звёздами)

(клеймор с 4-мя звёздами) Лунный ястреб (древко с 4-мя звёздами)

(древко с 4-мя звёздами) Деревянный клинок (4-звёздочный меч)

(4-звёздочный меч) Плод исполнения (4-звёздочный катализатор)

(4-звёздочный катализатор) Оруженосец короля (4-звёздочный лук).

События в Genshin Impact 3.0

Событие Carving of Innocence («Невинная резьба») станет главным ивентом в обновлении 3.0. Согласно утечкам, оно объединит исследование нового мира с сюжетным квестом. Игрокам предстоит помочь с разработкой игрушек.

Событие будет состоять из двух частей:

Исследование джунглей — фотосъёмка, паркур и сражения.

— фотосъёмка, паркур и сражения. Метаморфозы — постройка деревянных статуй.

А вот и награды за событие. Отметим, что это пока всего лишь слухи.

Бесплатно: 5-звёздочный персонаж Коллеи (вероятно, фейк).

(вероятно, фейк). Бесплатно: примогемы .

. Бесплатно: материалы для вознесения.

Затерянные богатства — повторный запуск (ивент уже проходил в игре ранее) целой цепочки событий, в рамках которой игрокам нужно участвовать в поисках клада. Главная награда — зелёная фея Тина.

Боевой ивент, состоящий из семи этапов, ограниченных по времени. Для его прохождения необходимо победить глубоководных ящериц и других обитателей королевства. Награды: примогемы, материалы для вознесения и Мора.

Дата и время прямой трансляции Genshin Impact 3.0

Разработчики пока не объявили точное время начала прямой трансляции, посвящённой обновлению 3.0. Но, по слухам, она пройдёт 12 или 13 августа.

Где можно будет посмотреть трансляцию по обновлению 3.0

Вы сможете посмотреть её на официальном Twitch-канале Genshin Impact в прямом эфире либо в YouTube в записи. Обычно разработчики выкладывают VOD спустя несколько часов после трансляции на Twitch.