Всё, что нужно знать про iPhone 14

Осень — традиционное время, когда Apple анонсирует (и выпускает) свои новые продукты. Когда слово «айфон» взлетает во всевозможные тренды. Когда количество оформленных кредитов возрастает в разы. Но если без шуток, то 7 сентября мы увидели новый iPhone 14 и спешим рассказать вам о нём.
Apple отказалась от mini-версии, которая не оправдала ожиданий и продавалась плохо. Её заменили iPhone Plus — смартфоном для тех, кто любит диагонали побольше, но не может раскошелиться на iPhone Pro Max. Смартфон получил 6.7 дюймов, что равняется диагонали iPhone 14 Pro Max — самой старшей модели.
Модельный ряд
Базовая модель iPhone 14: характеристики и дизайн
Диагональ базового смартфона составила 6.1 дюймов. Обычный iPhone 14 получил пять цветов: чёрный, белый, синий, фиолетовый и красный. Внешне его очень сложно отличить от прошлогодней версии. У него и такой же дисплей, и даже процессор — A15 из iPhone 13.
iPhone 14
- Была обновлена фронтальная камера с автофокусом — теперь она быстрее распознаёт владельца в темноте.
- Обновили Deep Fusion для более детальных снимков.
- Добавили Photonic Engine — алгоритм, позволяющий в два раза улучшить качество ночных снимков на всех камерах.
- Появился Action Mode — новый тип стабилизации для видео в экстремальных условиях. И расширенная поддержка eSIM с быстрым переключением между операторами.
Вдобавок в смартфон будут встроены следующие фишки:
- сенсоры движения с автоматическим оповещением об автокатастрофе;
- спутниковое SOS-оповещение без Wi-Fi и интернета;
Стоимость базовой версии iPhone 14 составит $ 799 (50 тыс. рублей) со 128 ГБ памяти, а выход — 16 сентября. Цена iPhone 14 Plus — $ 899 (56 тыс. рублей) за 128 ГБ, а выход — 7 октября.
iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max: что изменилось
А вот iPhone 14 Pro поменялся. Чёлка — в прошлом. Теперь на её месте вырез в форме таблетки для распознавания лица. Смартфон выйдет в четырёх цветовых решениях: в чёрном, белом, золотом и фиолетовом цветах. Причём чёрный iPhone 14 Pro будет РЕАЛЬНО чёрным, а не графитовым или матово-чёрным.
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro будет продаваться с диагональю 6.1 дюйма, iPhone 14 Pro Max — с диагональю 6.7 дюйма. Рамки вокруг экрана стали тоньше, а яркость экрана выросла до 2000 нит. Это в два раза больше показателей iPhone 13 и вообще рекорд для смартфонов.
Телефон будет использовать новый вырез для показа уведомлений и анимаций iOS, который назвали Dynamic Island. Они адаптируются отдельно для каждого приложения и даже могут работать вместе.
Dynamic Island
Pro-версии телефонов получили новый шестиядерный процессор A16 и постоянно работающий дисплей. Экран будет становиться менее ярким при бездействии, но работать целиком (до 1 герца). Камера в iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max — новая. С 48 мегапикселями и сенсором, который на 65% больше сенсора iPhone 13 Pro.
Новая камера позволит обрезать фотографии без видимого падения чёткости. Улучшена и сверхширокая камера, которая сможет захватывать больше деталей и света в режиме съёмки Макро. Камера будет поддерживать режим съёмки Киноэффект в 4К-разрешении, а не в 1080p, как раньше.
Dynamic Island
Остальные фишки в камере iPhone 14 Pro:
- новая 12-мегапиксельная ультраширокая камера;
- более яркая вспышка — до двух раз;
- более детальные снимки при низком освещении;
Минимальная стоимость iPhone 14 Pro — $ 999 (62 тыс. рублей). Старшая модель смартфона iPhone 14 Pro Max будет продаваться от $ 1099 (68 тыс. рублей). На прилавках магазинов обе модели появятся уже через неделю — 16 сентября.
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