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Хью Джекман сыграет Росомаху в «Дэдпуле 3» — что это значит для будущего Marvel

Хью Джекман триумфально вернулся к роли Росомахи. Фанаты в экстазе
Анатолий Лукманов
Хью Джекман триумфально вернулся к роли Росомахи
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«Дэдпула 3» ещё не начали снимать, а фильм уже полюбили все.

Недавно интернет сотрясла новость о возвращении Хью Джекмана к роли Росомахи. Актёр играл мутанта на протяжении 17 лет и закончил его историю в фильме «Логан» 2017 года. После этого Джекман неоднократно говорил, что закончил с Росомахой.

Несмотря на это, Райану Рейнольдсу и боссам Marvel всё же удалось уговорить актёра вновь вернуться к своей культовой роли в третьем «Дэдпуле».

В этом материале мы попробуем разобраться, что же означает возвращение Хью Джекмана для фильмов Marvel и какое будущее сулит мутантам. Что-то основано только на слухах, а что-то уже подтвердили сами актёры. Если коротко — то дальше нас ждёт самое интересное.

Какого Росомаху сыграет Хью Джекман? Логан же давно умер

На этот насущный вопрос ответили сами актёры в недавнем ролике. На канале Райана Рейнольдса вышло видео, в котором он вместе с Хью Джекманом рассказал, как именно Росомаха вернётся.

События «Логана» отменять никто не будет. Росомаха умер в этом фильме — всё. Судя по всему, Джекман сыграет версию мутанта из другой вселенной. К тому же не забываем, что нынешняя сага фильмов Marvel называется Сага мультивселенной — в ней всё внимание уделяется другим вселенным, альтернативным реальностям и персонажам.

Исходя из утверждений Рейнольдса и Джекмана, можно быть уверенными, что мы увидим другого Росомаху. Тут, впрочем, важно отметить и другое — даже у Fox мы видели сразу несколько версий Росомахи, а Логан из одноимённого фильма вообще обитает чуть ли не в отдельной от других вселенной.

Пока трудно сказать, какого именно Росомаху сыграет Джекман. Если верить слухам от инсайдеров, то в фильме мы увидим героя в каноничном жёлто-синем костюме из комиксов. Фанаты уже давно мечтают увидеть любимого персонажа в этом образе, однако Росомаха Джекмана постоянно носил то майку, то куртку, то какие-нибудь другие наряды, так и не примерив оригинальный образ.

Каноничный Росомаха из комиксов

Каноничный Росомаха из комиксов

Фото: Marvel Comics

Роль Росомахи в киновселенной Marvel

Пока что Росомаха заявлен только для третьего «Дэдпула». Не берёмся утверждать наверняка, но Marvel Studios вряд ли бы стала договариваться с Джекманом только ради появления в одном фильме. Если верить инсайдам, то персонажа добавят ещё как минимум в шестую часть «Мстителей», которая расскажет о Секретных войнах — масштабном событии в комиксах, столкнувшим героев и злодеев.

В этой заварушке принимали участие Мстители, Фантастическая четвёрка, различные герои-одиночки и Росомаха в составе Людей Икс. Marvel было бы ошибочно терять такого важного персонажа для Секретных войн, поэтому компания наверняка уже договорилась с Хью Джекманом и на шестых «Мстителей», но нам все карты в ближайшее время вряд ли раскроют.

Не станем отрицать, что персонаж станет ещё более значимым после Секретных войн и, скажем, будет развиваться дальше, только уже в рамках огромной киновселенной Marvel, в которой проходили все события «Мстителей», «Человека-паука» с Томом Холландом и так далее. Потенциально у Marvel есть куча сюжетных арок из комиксов, которые можно перенести на большие экраны с появлением Росомахи. К примеру, чего только стоит противостояние мутанта и Халка, в котором оба задали друг другу жару, или история с тем, как злодеи промыли Логану мозги и заставили охотиться на героев.

Но в целом не стоит надеяться, что Хью Джекман сыграет Росомаху ещё где-то, кроме третьего «Дэдпула» — даже на эти переговоры ушло пять лет. Если актёр вернётся к образу хотя бы в небольшом камео «Мстителей» — это уже будет победа. Но после мы вряд ли ещё увидим Джекмана в культовой роли.

Да, в комиксах бывает и такое

Да, в комиксах бывает и такое

Фото: Marvel Comics

При чём тут мутанты?

Вдобавок ко всему Росомаха может стать отличным звеном, которое наконец свяжет Людей Икс и киновселенную Marvel. Fox стала частью Disney в 2019 году, с тех самых пор фанаты ждут, когда в фильмах Marvel появятся мутанты и расширят без того огромную вселенную. Формально в киновселенной уже существует один мутант — Камала Хан из сериала «Мисс Марвел». Вторым представителем должен стать принц Нэмор из сиквела «Чёрной пантеры». В итоге к концу года киновселенная обрастёт уже двумя официальными мутантами.

Не исключено, что до выхода нового «Дэдпула» мы увидим ещё больше мутантов в фильмах или сериалах, однако полноценным их появление будет считаться со включением Людей Икс — самой известной команды супергероев-мутантов. Мы уже видели профессора Ксавьера в сиквеле «Доктора Стрэнджа», однако Ванда с ним быстро расправилась. В фильме нам показали лишь одну из бесконечного множества версий героя. Вполне возможно, что Росомаха прибудет из вселенной, в которой Ксавьер считается мёртвым. Тогда у этого будет даже логичное обоснование — Логану наверняка захочется выяснить, кто лишил жизни его наставника.

Камала Хан

Камала Хан

Фото: Marvel Studios

C появлением Людей Икс у Marvel развяжутся руки, а мы получим шанс увидеть в кино самые крутые и масштабные сюжеты из комиксов.

Это может быть экранизация арки «День М», в котором сошедшая с ума Алая Ведьма изменила реальность и подставила всех под удар. Что-то похожее было в сериале «ВандаВижен» и сиквеле «Доктора Стрэнджа», однако это всё же не уровень событий в комиксах. Также одной из самых известных историй считается противостояние Люди Икс и Мстителей, в которой две сильнейшие команды супергероев Земли выясняют отношения друг с другом.

Как будут развиваться мутанты в рамках киновселенной, зависит только от глав Marvel Studios. Важно отметить, что, прежде чем показывать фанатам долгожданные истории, мутантов нужно грамотно ввести, а начать можно как раз с Росомахи. К тому же его ещё и Хью Джекман сыграет!

Такой хаос творился на страницах комиксов. Пора и в кино показать

Такой хаос творился на страницах комиксов. Пора и в кино показать

Фото: Marvel Comics

Загадывать пока рано, но Сага мультивселенной закончится шестой частью «Мстителей». Вполне вероятно, после Секретных войн Marvel не захочет сбавлять обороты, поскольку фанатов нужно будет удивлять и дальше. Предположим, следующая сага получит название Сага Икс или Сага мутантов — всё внимание в ней уделят именно новопришедшим мутантам, а поведёт их за собой Росомаха. Всё складывается в идеальную картину. Кто знает, может, так и случится.

Когда выйдет «Дэдпул 3»?

Можно не сомневаться в том, что возвращение Хью Джекмана будет триумфальным. Ещё больше сносит крышу осознание того, что Логан уже официально будет частью знакомой нам киновселенной Marvel.

Фанаты, кажется, по-настоящему счастливы. Они заваливают анонс фильма лайками и хвалебными словами. Главное, чтобы у Marvel всё получилось. Они не могут облажаться, когда на кону стоит возвращение Джекмана к его самой главной роли.

Премьера третьей части о болтливом наёмнике запланирована на 6 сентября 2024 года. Когда начнутся съёмки, неизвестно, но можно предположить, что это случится в середине-конце 2023-го. Тогда-то мы и будем ждать первые фото со съёмок с Хью Джекманом, чтобы лучше понимать происходящее.

Некоторые шутят, что раз Marvel уболтала вернуться Джекмана, то и Роберта-Дауни младшего мы вновь скоро увидим в образе Железного человека, ведь в мультивселенной возможно всё.
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Теги Чемп.Play Кино и сериалы Marvel •••

Заглавное фото: Disney/Fox

Источник: «Чемпионат»

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