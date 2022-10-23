Волшебный косплей по аниме «Клинок, рассекающий демонов», «Наруто», StarCraft и другим

Мы перешагнули за октябрьский экватор и продолжаем делиться самыми классными образами из мира косплея. Сегодня мы отобрали, пожалуй, самые популярные аниме-франшизы в комплекте с игрой DC, культовой стратегией StarCraft и даже игровой адаптацией «Алисы в стране чудес».

«Клинок, рассекающий демонов»

По одному из лучших аниме последних лет выходят замечательные косплеи — в духе образа Даки от Анастасии Лузаковой. Потрясающий и очень притягательный образ запечатлели R.A.G.E.Z.E.P.H.

«Наруто»

Вдогонку вспомним ещё одно аниме, которое знакомо многим из нас с детства. Виктория Киви представила косплей обольстительной Хинаты из клана Узумаки.

StarCraft

Фанаты культовой серии Blizzard навсегда запомнили командира Нову — одну из главных героинь вселенной StarCraft. В её образ перевоплотилась Алёна Сысуева — вышло очень аутентично. Фото: Мурзик.

«Бэтмен» (DC Comics)

Алиса Шпигель вновь предстала в одном из своих самых любимых образов — в виде Ядовитого плюща. Правда, в этот раз она приоделась к Хэллоуину, который состоится уже совсем скоро. Фото: Roma Roma.

Alice: Madness Returns

Одна из лучших игр по «Алисе в стране чудес» привлекает внимание косплеерш даже спустя 11 лет после выхода. Невероятная Helly Valentine представила свою версию героини — и поиграть за такого персонажа было бы невероятно здорово.