Классные сериалы, которые понравятся всем без исключения

Отличных сериалов выпущено очень много. Ряд популярных телешоу вроде «Декстера» или «Игры престолов» с детьми лучше не смотреть из-за повышенной жестокости. Взрослым преимущественно не придётся по душе фантастика с элементами жанра «семейный» типа последних сезонов «Доктора Кто».

Многим не нравятся жестокие хорроры, поэтому они не оценят «Американскую историю ужасов» или «Ходячих мертвецов». Представляем подборку классных сериалов, которые предназначены для максимально широкой аудитории и понравятся всем без исключения.

«Форс-мажоры» (США)

Рейтинг IMDB: 8,5 из 10 (405 тыс. оценок)

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,6 из 10 (97 тыс. оценок)

«Форс-мажоры» Фото: NBCUniversal

История про самую крутую адвокатскую фирму Манхэттена, которая проворачивает дела для миллиардеров и миллионеров, борется за справедливость и наказывает плохих парней. Гениальный новичок-самоучка Майк Росс (Патрик Джей Адамс) не учился в Гарварде, но способен обставить любого обладателя престижного диплома.

Интеллект Майка впечатляет харизматичного и авторитетного адвоката Харви Спектра (Гэбриел Махт), который берёт его в партнёры, несмотря на указанный недостаток образования. Интереснейшая юридическая драма на девять сезонов для зрителя любой возрастной категории.

«Ход королевы» (США)

Рейтинг IMDB: 8,6 из 10 (431 тыс. оценок)

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,3 из 10 (204 тыс. оценок)

«Ход королевы» Фото: Netflix

1950-е, сиротский приют. Юная девушка Элизабет Хармон (Аня Тейлор-Джой) обнаруживает удивительный талант к шахматам и начинает свой невероятный путь восхождения к славе. Экранизация одноимённого романа Уолтера Тевиса.

В «Ходе королевы» главная героиня страдает от наркозависимости, но показано это в достаточно мягкой форме. Популярный проект Netflix, который, возможно, детям понравится даже больше, чем взрослым.

«Сверхъестественное» (США)

Рейтинг IMDB: 8,4 из 10 (439 тыс. оценок)

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,23 из 10 (414 тыс. оценок)

«Сверхъестественное» Фото: SW

Сериал о приключениях братьев Сэма и Дина Винчестеров, которые путешествуют по США на чёрном Chevrolet Impala 1967 года, расследуют паранормальные явления и сражаются с силами зла, такими как демоны и призраки.

Исполнители главных ролей Джаред Падалеки и Дженсен Эклс работали над шоу в течение долгих 15 лет. Многие поколения подростков по всему миру выросли на «Сверхъестественном». Значительная часть из них не переставала смотреть сериал и повзрослев.

«Шерлок» (Великобритания)

Рейтинг IMDB: 9,1 из 10 (912 тыс. оценок)

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,864 из 10 (534 тыс. оценок)

«Шерлок» Фото: BBC

История Шерлока Холмса (Бенедикт Камбербэтч) и доктора Ватсона (Мартин Фриман) в Лондоне начала XXI века. Стильная экранизация рассказов сэра Артура Конан-Дойла.

Ключевая особенность «Шерлока» — всего три серии в одном сезоне. Зритель с запредельной интригой ожидает выход каждого эпизода. В подавляющем большинстве случаев разочарованным он не остаётся, что подтверждают рейтинги сериала.

«Обмани меня» (США)

Рейтинг IMDB: 8 из 10 (119 тыс. оценок)

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,13 из 10 (261 тыс. оценок)

«Обмани меня» Фото: Fox

Главный герой сериала доктор Кэл Лайтман (Тим Рот) абсолютно уверен в том, что лгут все на свете. Лайтман и команда его помощников помогают расследовать наиболее запутанные преступления, «читая» подозреваемых и преступников по мимике и манере поведения. Один из самых известных криминально-детективных процедуралов в новейшей истории.

«Озарк» (США)

Рейтинг IMDB: 8,5 из 10 (308 тыс. оценок)

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,92 из 10 (49 тыс. оценок)

«Озарк» Фото: Netflix

Финансовый консультант Мартин Бёрд (Джейсон Бейтман) с женой Венди (Лора Линни) и двумя детьми переезжает из чикагского пригорода в Озарк — центр летнего отдыха в штате Миссури. Сделать это пришлось не от хорошей жизни.

Один из компаньонов фирмы Мартина забрал себе часть денег, которые они отмывали для мексиканского наркокартеля. Теперь Бёрд ради сохранения жизни вынужден заглаживать вину, отмывая на порядок более крупные суммы в американской глуши. На его пути стоит местная мафия, которой появление нового дельца очень не нравится.

Примечательно, что «Озарк» понравился зрителям больше, чем критикам: пользователи присудили проекту 93% свежести на сайте Rotten Tomatoes, а критики — 70%. «Озарк» — отличный криминальный триллер, где нет перебора со сценами жестокости, и основной упор делается на изобретательности и изворотливости главных героев.

«Побег» (США)

Рейтинг IMDB: 8,3 из 10 (528 тыс. оценок)

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,38 из 10 (235 тыс. оценок)

«Побег» Фото: Fox

Главный герой Майкл Скофилд (Вентворт Миллер) убеждён в невиновности брата Линкольна Берроуза (Доминик Пёрселл), приговорённого к казни. Гениальный инженер-строитель Майкл специально попадает в тюрьму, где сидит брат и которую он сам проектировал. Он собирается устроить побег.

Один из самых популярных криминальных триллеров 2000-х, который держит зрителя в напряжении в течение четырёх сезонов. В 2017-м году после восьмилетнего перерыва вышел пятый сезон шоу. Получилось не так впечатляюще, как раньше, но всё равно достойно ознакомления.

«Друзья» (США)

Рейтинг IMDB: 8,9 из 10 (977 тыс. оценок)

Рейтинг «Кинопоиска»: 9,24 из 10 (461 тыс. оценок)

«Друзья» Фото: Warner Bros.

Культовый ситком о жизни шестерых друзей-соседей, считающийся одним из лучших комедийных сериалов в истории. Моника, Фиби, Рэйчел, Росс, Чендлер и Джоуи — эти герои прекрасно известны почти всем жителям планеты, которые пользовались телевизором. Очень сложно найти человека, который не слышал о «Друзьях» и хотя бы мимолётом не видел ни одной серии этого шоу.

«Зачарованные» (США)

Рейтинг IMDB: 7,1 из 10 (84 тыс. оценок)

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,78 из 10 (117 тыс. оценок)

«Зачарованные» Фото: CW

На протяжении восьми сезонов сёстры-ведьмы Холливелл разбирались с проблемами в личной жизни и карьере, параллельно уничтожая демонов и другие силы зла. Легендарное фэнтези начала нулевых.

Исполнительницы главных ролей Шеннен Доэрти (Прю), Холли Мари Комбс (Пайпер), Алисса Милано (Фиби) и Роуз Макгоуэн (Пейдж) прославились на весь мир благодаря во многом незамысловатому, но при этом очень цепляющему сериалу.

«Нарко» (США)

Рейтинг IMDB: 8,8 из 10 (415 тыс. оценок)

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,38 из 10 (70 тыс. оценок)

«Нарко» Фото: Netflix

В данной подборке отсутствует сериал «Во все тяжкие», поскольку часть зрителей справедливо может посчитать его своего рода идеализированием и восхвалением наркодельцов. «Нарко» отличается тем, что основан на реальных событиях.

Хроника жизни знаменитого медельинского наркобарона Пабло Эскобара и его конкурентов из картеля Кали показывает жизнь в Колумбии в 1980–1990-х. В сериале есть немало сцен насилия, но без явного перегиба. Сильная криминальная драма, основанная на реальных событиях, которая должна понравиться самой разнообразной аудитории.