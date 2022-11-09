5 худших тяжёлых танков в World of Tanks на девятом уровне

С недавних пор World of Tanks в России и Беларуси стала называться просто и понятно — «Мир танков». Название изменилось, а игра осталась той же. Интерфейс, карты, сами танки — не поменялось ровным счетом ничего.

Не изменился и вопрос, волнующий многих игроков — что качать, а что не качать? В этот раз не будем рассуждать про лучших представителей танкостроения в этой игре, а пройдёмся по худшим тяжёлым танкам девятого уровня.

Type 4 Heavy

Японский супертяж впитал в себя всю боль и уныние. Играть на нём как скучно, так и сложно. Душный, очень медленный и неповоротливый. После ребаланса фугасов он стал чужим на этом празднике жизни. В защиту Type 4 Heavy стоит сказать, что почти все танки в этой ветке неиграбельны и ужасны.

Броня? Она ощутимо хуже, чем у десятки. Довернуть бортом и попытаться словить рикошет на Type 4 Heavy не получится — танк имеет настолько угловатую броню, что никакие довороты корпусом не спасают от пробитий.

Type 4 Heavy Фото: Wargaming

Пушка? Долго сводится и не скорострельная. Стабилизация и точность? Забудьте про комфорт стрельбы. Габариты? Огромные! При таких минусах плюсы в виде комфортных углов вертикальной наводки, хорошего пробития и большого запаса прочности не приносят радости.

На городских картах, в топе с восьмыми уровнями танк ещё что-то может. А вот для десяток и девяток — это кусок мяса. И если раньше фугасы компенсировали часть его недостатков, то сейчас о них приходится лишь вспоминать. Главная беда танка — в наличии голды у противников с большим пробитием.

Mäuschen

Такой же медленный, неповоротливый и огромный по габаритам танк, как и предыдущий в этом списке. Большой запас прочности — пожалуй, единственное, чем может похвастаться мини-Maus. Броня? Хорошо, на бумаге она как бы есть, но игроки прекрасно знают уязвимые места этого танка и при встрече с ним сразу же загружают голдовые снаряды, чтобы уж наверняка его пробить. Огромная картонная шишка на башне не даёт расслабиться.

Mäuschen Фото: Lesta Games

Урон в 490 единиц приличный, но скорострельность никакая. Пробитие на стандартных снарядах 246 мм и 311 мм на голде — неплохо для девятого уровня, но точность печальная. В итоге получаем танк, который лучше всего побыстрее пройти и забыть. А если не хотите подгорать лишний раз из-за этой игры, то желательно проскочить «недомыша»‎ за свободный опыт.

AMX 50 120

В игре есть как откровенные кактусы, так и сложнореализуемые машины. AMX 50 120 можно отнести ко второй категории — это вроде бы и не кактус, но и не комфортный танк. А точнее, устаревшая машина со сложным геймплеем.

AMX 50 120 Фото: Lacho

Отсутствие брони, гигантские размеры и долгая перезарядка между выстрелами (3,3 секунды) — это три главных минуса этой машины. О каком комфорте может идти речь, когда ты не успеваешь раздать весь барабан без получения для себя урона? Если этот танк берёт не очень хороший игрок, то чаще всего картина такая — он успевает раздать два-три снаряда, после чего отправляется в ангар.

Да, танк может похвастаться неплохим барабаном на четыре снаряда, каждый из которых наносит по 400 урона, отличной скоростью, хорошими углами вертикальной наводки и имбовым бронепробитием на голдовых снарядах. Но если ты не статист, то вряд ли сможешь реализовать его в нынешнем рандоме.

M-VI-Y

В мобильной версии World of Tanks ветка «‎Йох» — пожалуй, самая интересная, состоящая преимущественно из мощных машин. А в версии для ПК «Йохи» — это проходные и в целом неудобные танки.

У девятого уровня M-VI-Y вроде бы есть броня — 165 мм в лобовой проекции и аж 330 мм в башне. Ключевое слово здесь «вроде бы», потому что в переднюю проекцию его шьют все, а два больших «командирских тазика», как правило, нивелируют всю броню в башне. Сам танк при этом прошивает далеко не всех.

M-VI-Y Фото: Lesta Games

На выбор — два цикличных орудия. У первого орудия смехотворный (как для ТТ) разовый урон в 320 и низкое пробитие, но хорошая скорострельность. У второго — урон 400, но хуже скорострельность и пробитие базовым снарядом. В общем, что от одного орудия, что от другого большого восторга не испытываешь. А если учитывать всё вышесказанное о броне, то имеем один из худших танков на девятом уровне, который необходимо пережить и выкинуть.

WZ-114

Вторая премиумная машина девятого уровня в игре, которую можно было получить за марафон. В рандоме почти не встретишь «затаившегося тигра» — именно так разработчики представляли этот танк при анонсе. И основная причина, почему WZ-114 так невзлюбили игроки, — в его устаревшем геймплее. Чтобы что-то настрелять на китайце, надо основательно пропотеть.

WZ-114 Фото: Wargaming

У китайца много слабых мест и слишком мало достоинств. Сначала давайте о плюсах. Пробиваемость базовым снарядом — 266 мм. Круто. При таком пробитии можно редко использовать кумулятивы с пробиваемостью в 311 мм. Углы вертикальной наводки в –10 градусов — для китайца очень неплохо. Разовый урон — 530. Классно? Ещё бы. На этом плюсы заканчиваются.

А теперь о минусах. За большой разовый урон приходится расплачиваться долгой перезарядкой: 15 с небольшим секунд (и 17 без раскачки) — это чересчур много. Точность приемлемая, но от сведения орудия в 3,3 секунды становится ещё грустнее, чем от перезарядки. Брони в нижнем бронелисте и корпусе нет. И при этом танк большой по габаритам и очень медленный. В общем, если вы его когда-то не взяли за марафон, то потеряли мало.