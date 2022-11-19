Тест. Угадай игры из начала 2010-х по скриншотам

Начало нового десятилетия подарило нам невероятное количество крутых серий, многие из которых актуальны по сей день.

Тогда и время было идеальное для новых свершений — никаких вам подводных камней в виде коронавирусов и кризисов. Это был расцвет мультиплеерных игр, раннего доступа и независимых студий. Когда истории в играх становились глубже и серьёзнее, музыка записывалась целыми оркестрами, а графика хорошела на глазах.

Тогда уже была Dark Souls, сформировавшая отдельный жанр хардкорных игр и оказавшая сильное влияние на дизайн. Появилась Minecraft — одна из первых игр с ранним доступом, породившая режим выживания в играх. А ещё раньше вышла World of Tanks, ставшая настоящей отдушиной для взрослых мужчин от 35 лет и выше. В общем, что ходить вокруг да около.

Мы собрались здесь, чтобы вновь окунуться в прошлое и поднапрячь мозги — сможете ли вы правильно угадать игры из начала 2010-х, взглянув на следующие скриншоты?