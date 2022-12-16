Фильм «Кит» с 300-килограммовым Бренданом Фрейзером вызывает восторг. Лучшая роль актёра

«Кит» стал хитом задолго до премьеры в кинотеатрах. После показа на Венецианском фестивале Сеть переполнили ролики с длительными овациями в адрес Брендана Фрейзера. Критики называли фильм шедевром, а актёру пророчили «Оскар».
Но так ли хорош «Кит»?
Трейлер фильма «Кит»
История человека с серьёзными ошибками
Когда-то Чарли был обычным семьянином. Он неплохо жил с супругой и растил красавицу дочь, но затем вновь влюбился и бросил семью. Жена и ребёнок обиделись, а Чарли даже не пытался поддерживать связь со своей прежней семьёй.
Спустя много лет вторая половинка Чарли умирает, оставляя героя в одиночестве. Он разбит, а бывшая семья не хочет общаться. Заглушить боль помогает только одно — еда.
Чарли, персонаж Брендана Фрейзера
Фото: A24
Вот только у быстрых углеводов есть цена: Чарли жиреет до 300 килограммов и теперь не может даже самостоятельно встать с кровати. А если что-то важное свалится на пол, придётся звать на помощь единственную подругу.
Казалось бы, Чарли — мужчина средних лет, у него ещё много возможностей. Но на деле он уже проиграл: бедняга прикован к постели, одинок, беспомощен, а на душе камень из сожалений и утрат. Последней каплей стала болезнь, предрекающая скорую смерть. Именно близость к финалу мотивирует Чарли хоть как-то изменить свою жизнь и получить искупление.
Первым делом Чарли пытается восстановить отношения с дочерью Элли. Девочка ненавидит себя и окружающих, рушит жизнь и винит во всех бедах отца. Впрочем, одна точка сближения у героев всё-таки есть: чтобы не вылететь из школы, Элли нужно написать хорошее сочинение, а Чарли как раз обучает писательскому мастерству. Поэтому герои проведут время вместе и постараются примириться.
Сэди Синк в роли Элли
Фото: A24
По меркам Аронофски сюжет простой. Здесь нет сюрреализма и эпического размаха, даже религиозные темы поднимают редко. В этот раз режиссёр посвятил историю обычным людям — даже тем, у кого нормальный вес и крепкая семья. Дело в том, что «Кит» — фильм про ошибки, искупление и второй шанс, который есть всегда.
За свою жизнь Чарли наломал немало дров. Испортил отношения с семьёй, забыл о дочери, а затем заперся в квартире и медленно убивал себя. Всё это серьёзные проблемы, но не приговор. Даже разрушив жизнь до основания, можно создать нечто светлое и исправить хотя бы некоторые ошибки.
Аронофски подал эту тему изысканно и драматично. Зрители, которые хоть раз сворачивали не туда, почувствуют после просмотра облегчение.
Единственная подруга Чарли
Фото: А24
Брендан Фрейзер заслужил «Оскар»
В карьере Фрейзера были драматические роли, но массовый зритель знает его по комедиям и приключениям. Именно весёлые работы актёра собирали кассу в прокате и хорошо продавались на кассетах. Теперь всё изменится, ведь Брендан выбрал тяжёлого персонажа и изумительно его сыграл.
Секрет в том, что Фрейзер чем-то похож на Чарли — актёр тоже много страдал и ошибался. Он переживал сексуальное насилие, терял голову из-за славы и успеха, ссорился с режиссёрами, получал на съёмках глупые травмы и стремительно набирал вес.
Разве мог кто-то другой так прочувствовать боль Чарли и выразить её одним взглядом?
А ведь съёмки были трудными как в физическом, так и в актёрском плане. На Фрейзера натягивали тяжёлый костюм, имитирующий комплекцию Чарли, и сильно гримировали. Брендану было тяжело пошевелиться, поэтому он в основном играл взглядом и голосом. Этого хватило, чтобы выдать выдающийся перформанс.
Фрейзер тоже полноват, но до Чарли ему далеко
Фото: А24
А вот Сэди Синк не так хороша. Временами кажется, что она всё ещё играет Макс из «Очень странных дел». Снова растёт без отца, депрессует и не справляется с нормальной жизнью. Правда, версия из фильма более раздражительная.
К тому же сопереживать девочке трудно. Понятно, что Чарли сильно её ранил, но в какой-то момент бесконечная грубость Элли просто утомляет. Зритель давно полюбил героя и всё ему простил, а героиня Сэди Синк до сих пор бесится.
Зато других актёров стоит похвалить. К примеру, Хонг Чау прекрасно играет единственного друга Чарли, а Саманта Мортон великолепна в роли бывшей жены.
Хонг Чау великолепна
Фото: А24
Аронофски не похож на себя
Аронофски приучил зрителя к метафорам и библейским сюжетам, но в «Ките» он будто стал ближе к народу. Режиссёр всё ещё думает о великом и ведёт героя не к физическому, а духовному исцелению — в остальном же сюжет приземлённый.
При этом рассказана история по-прежнему великолепно. К примеру, как показать полную беспомощность человека? Через мастурбацию. В начале фильма Чарли пытается сбросить пар, но из-за веса ничего не выходит. Более того, незатейливое дело доводит героя до сердечного приступа.
Это идеально отображает ситуацию, в которой оказался Чарли.
Также Даррен постоянно создаёт ощущение тесноты. Герой скован в своём жилище, а его душе тесно из-за чувства вины. Чтобы подчеркнуть это, режиссёр снял почти весь фильм в одной квартире, а также выбрал нестандартный формат «4 на 3» (квадрат). Именно в таком формате Снайдер выпустил режиссёрскую версию «Лиги справедливости» — вот только в случае Аронофски приём уместен.
«Кит»
Фото: А24
«Кит» — лучшая работа в карьере Фрейзера и один из лучших фильмов 2022 года. В кино давно не было таких ярких актёрских работ и трогательных сюжетов. Спасибо Фрейзеру, что вернулся в большое кино и выдал впечатляющий перформанс.
Понравилось
- Гениальная игра Фрейзера
- Душевный сюжет про ошибки и искупление
- Режиссёрская работа
Не понравилось
- Героиня Сэди Синк слишком похожа на Макс
- И ещё девочка в какой-то момент начинает просто раздражать.
- 16 декабря 2022
-
19:59
-
19:28
-
19:03
-
18:44
-
18:30
-
17:44
-
17:31
-
17:09
-
17:08
-
16:52
-
16:40
-
16:38
-
16:21
-
16:06
-
15:37
-
15:36
-
15:30
-
15:02
-
14:30
-
14:29
-
13:53
-
13:46
-
13:33
-
13:26
-
13:06
-
12:41
-
12:30
-
11:51
-
11:15
-
10:53
-
10:26
-
09:59
- 15 декабря 2022
-
23:01
-
22:14
-
21:54